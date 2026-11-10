Sul nuovo presidente dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, siamo ancora in alto mare. Dopo il passo indietro di Trifone «Nuccio» Altieri, indicato dal governo nel Cdm di giovedì scorso, ma costretto a rinunciare nel giro di 24 ore perché giudicato incompatibile dalle opposizioni a causa del suo ruolo di responsabile del dipartimento difesa della Lega, ieri era atteso il nuovo nome, che però non è arrivato.

La Lega cerca un nuovo candidato per l’Anac

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, sabato aveva annunciato che al Cdm di ieri sarebbe stato svelato il nome del nuovo presidente, al posto di Giuseppe Busia (ancora in carica fino alla formalizzazione del successore), ma in mattinata ha puntualizzato che «l’importante è fare bene, non necessariamente fare in fretta» e che «ci stanno lavorando». Si attende che sia sempre la Lega, in base agli accordi interni alla maggioranza, a fornire un nuovo nome, ma si cerca un coinvolgimento delle opposizioni, che possono bloccare la nomina in Parlamento. La designazione richiede il passaggio delle commissioni competenti e una maggioranza qualificata dei due terzi. Per il governo, quindi, il consenso delle opposizioni è indispensabile.

Al momento dalle sinistre arriva un secco no alle proposte sinora prospettate. Tra i papabili il nome più accreditato (ma forse non del tutto apprezzato da Giorgia Meloni) è quello di Alfredo Storto. Magistrato amministrativo e consigliere del Tar del Lazio, già magistrato ordinario e docente alla Luiss, capo di gabinetto di Salvini al Mit dall’ottobre 2022, è impegnato nella gestione dei dossier più rilevanti del dicastero. Allievo di Domenico Fortunato, storico capo di gabinetto del Mef negli anni di Tremonti, a Porta Pia era già stato durante il Conte I, quando era a capo dell’ufficio legislativo del ministero, all’epoca retto da Danilo Toninelli.

Gli altri nomi sul tavolo della maggioranza

Sul tavolo della trattativa sono finiti anche i nomi di Claudia Eccher e Bernadette Veca. La prima, avvocata trentina e componente laica del Csm dal 2023, è stata però la legale di Salvini, il che ne condiziona la candidatura. La seconda è a capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio ma sconta il ruolo ricoperto nella pianificazione economica del Ponte sullo Stretto, infrastruttura sulla quale l’Anac è chiamata a esercitare le proprie funzioni di vigilanza.

In ordine sparso, sono comparsi anche i nomi di Paolo Grasso, capo di gabinetto del vicepresidente del Consiglio a Palazzo Chigi, Francesco Urraro, ex senatore e componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e Maria Teresa D’Urso, dirigente del Mit. Il Pd, invece, aveva proposto il generale della Guardia di Finanza, Ivano Maccani. Per il leader della Cgil, Maurizio Landini, «se uno che è al governo non capisce che quella non può essere una spartizione politica, ma che deve esserci il rispetto delle ragioni che hanno prodotto nel nostro Paese la nascita di organizzazioni che hanno come loro funzione quella di garantire i diritti di tutti, vuol dire che non sta capendo perché è al governo».

Le reazioni politiche sul rinvio della nomina

Francesco Filini di Fratelli d’Italia sminuisce il ritardo sulla nomina: «Se ne poteva uscire meglio? È andata come è andata, l’Anac avrà il suo presidente. Io non credo che questo stia sconvolgendo gli italiani».

Giuseppe Antoci, europarlamentare M5s, invita a scegliere «una figura di specchiata competenza e di alto profilo morale. Sbaglia il governo a usare il manuale Cencelli, accontentando gli appetiti delle forze politiche di maggioranza».