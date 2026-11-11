Allarme bomba nelle scuole, Valditara: «Situazione sotto controllo»

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha fatto il punto a Bruxelles sugli allarmi lanciati negli ultimi giorni in diversi istituti italiani.
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Allarmi bomba nelle scuole, Piantedosi: «Prematuro parlare di una regia comune»
Il ministro dell’Interno invita alla cautela: «Sull’ipotesi dovranno pronunciarsi gli investigatori». E ipotizza una possibile emulazione dietro la serie di segnalazioni.
Price cap, come funziona la misura del governo per calmierare le bollette
Il Consiglio dei ministri approva il tetto al prezzo del gas per le centrali termoelettriche. Cosa comporta, chi ne beneficia e chi si fa carico dei costi.
Valditara contro il manuale Laterza: «Va ritirato, indottrina gli studenti»
Il ministro contesta il testo scolastico che descrive il governo Meloni come erede di misure liberticide e in continuità con il fascismo: «Affermazioni strumentali e inattendibili».
Tajani e Crosetto insistono: «Non basta restare in difesa»
Il ministro degli Esteri sprona il G7: «Investire in sicurezza è un obbligo». Il collega: «Fermarli prima che colpiscano».
Sconto sulle bollette: Cdm approva il decreto
Pichetto Fratin: «Le misure consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora». Entreranno in vigore dall’inizio dell’anno nuovo, per una durata massima di 18 mesi. Meloni: «Fissati limiti rigorosi per evitare trasferimenti dei costi sulle utenze».
Presidenza Anac, fumata nera. Salvini studia la lista
Il Cdm rinvia la nomina dopo la rinuncia di Altieri. Tra i papabili c’è Alfredo Storto, magistrato e capo di gabinetto del vicepremier.
Tajani: «Respingiamo gli attacchi degli hacker filorussi, non ci facciamo intimidire»
Il ministro degli Esteri, dopo la pubblicazione dei suoi dati personali sul dark web, rassicura sulla sicurezza informatica della Farnesina: «Dal primo gennaio abbiamo alzato il livello di protezione».