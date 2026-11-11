Allarme bomba nelle scuole, Valditara: «Situazione sotto controllo»

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha fatto il punto a Bruxelles sugli allarmi lanciati negli ultimi giorni in diversi istituti italiani.

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Governo

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Pichetto Fratin: «Le misure consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora». Entreranno in vigore dall’inizio dell’anno nuovo, per una durata massima di 18 mesi. Meloni: «Fissati limiti rigorosi per evitare trasferimenti dei costi sulle utenze».