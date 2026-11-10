Libro di scuola choc: Meloni fascista

Non c’è da stupirsi che gli studenti delle superiori siano sempre pronti a scendere rabbiosamente in piazza contro il governo e la destra in generale. Sono stati adeguatamente preparati a farlo da una puntuale opera rieducativa attuata dai media tradizionali, dai social e – non da oggi – pure dalle istituzioni scolastiche.

Per averne conferma basta sfogliare alcuni dei libri di testo che circolano nelle classi. Qualche anno fa ne abbiamo censiti molti, ma con tutta evidenza la produzione di volumi ideologicamente orientati non è cessata, anzi.

Un caso emblematico è quello di un volume intitolato Trame del tempo, pubblicato da Laterza e firmato da Caterina Ciccopiedi, Valentina Colombi e Carlo Greppi. Quest’ultimo è uno studioso piuttosto noto e pure piuttosto sinistrorso. Dirige una collana, sempre per Laterza, intitolata «Fact Checking: la Storia alla prova dei fatti», in cui ha ospitato tra gli altri un pregevole pamphlet del negazionista delle foibe Eric Gobetti.

L’ipocrisia dello storico sinistrorso che prende soldi dal ministero dell’Istruzione

Inoltre, Greppi fa parte del comitato scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, ovvero l’ente di coordinamento degli Istituti per la storia della Resistenza. Questo ente, va senza dirlo, sopravvive per lo più grazie al finanziamento pubblico elargito da Comuni, ministero della Cultura e simili per alcune centinaia di migliaia di euro.

Nel 2023 l’Istituto Parri ha firmato un nuovo protocollo di intesa con il ministero dell’Istruzione, un particolare che rende abbastanza sorprendente ciò che Greppi e le sue colleghe scrivono in Trame del tempo (l’edizione è quella rossa, forse così colorata per mettere in guardia sul contenuto politicizzato).

Il libro finito al centro della bufera: i passaggi che sembrano presi da un comunicato di Avs

Ad esempio questo brano: «In coalizione con la Lega, con Forza Italia che rimane presto orfana del suo leader Silvio Berlusconi (morto nel giugno 2023), e altre formazioni minori, il governo Meloni fa sue gran parte delle parole d’ordine di questa fase di rinascita dell’ultradestra europea. Arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo, il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua base dichiaratamente fascista – come dimostra anche l’inchiesta di Fanpage di giugno 2024 «Gioventù meloniana» – si distingue nell’attuazione di misure dichiaratamente liberticide, come il cosiddetto ddl Sicurezza del settembre 2024, che contrae significativamente il diritto di manifestare. Il governo Meloni prosegue inoltre la guerra ai migranti con rinnovato fervore, con piani di deportazione e una loro costante criminalizzazione sui mezzi di comunicazione».

Capite bene che qui non si tratta di pretendere che i libri di scuola siano espressione organica del pensiero della maggioranza di governo. Si tratta semplicemente di notare quanto sia fazioso, sommario e persino stupido un passaggio come quello che abbiamo citato.

Nel testo ce ne sono vari dello stesso tenore, roba che sembra ripresa da un comunicato stampa di Avs e che non ha nulla a che fare con la storiografia. In altre pagine si deprecano «l’ondata nazionalista europea», la Brexit, l’elezione del primo Trump eccetera.

Si grida alla censura, ma in questo «regime autoritario» il libro circola ancora

Lo scorso anno, questo testo fu segnalato da Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia. Intervenne il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara chiedendo all’associazione editori se fosse opportuno far circolare nelle scuole un manuale di quel tipo. Ovviamente arrivarono reazioni indignatissime. La casa editrice Laterza gridò alla censura, fior di portavoce della sinistra se la presero con il governo autoritario e fascista.

Beh, siamo sotto una dittatura così feroce che, un anno dopo, il libro è ancora in circolazione, presentato fra le novità da Laterza, e viene adottato nei licei. Il ministero dell’Istruzione non ha – a differenza dell’omologo francese – il potere di scegliere su quali testi debbano studiare i ragazzi. E in fondo è anche un bene: così si garantisce l’indipendenza degli insegnanti.

Ma un conto è che un docente offra la propria visione del mondo. Un altro conto è che si spacci per Storia paccottiglia come quella che abbiamo citato. E che gli editori, senza alcun senso di responsabilità, insistano a riproporre un testo del genere.

Il ministro Valditara: «Lasciamo alla coscienza degli editori stabilire se sia opportuno proseguire in questa direzione»

«Questa vicenda suscita grande amarezza», dice alla Verità il ministro Valditara. «Questo libro dà una rappresentazione tendenziosa della realtà che rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti. È un atteggiamento che intristisce, soprattutto in questa giornata in cui si celebra la caduta del Muro di Berlino e si ricorda il totalitarismo comunista. Lasciamo alla coscienza degli editori stabilire se sia opportuno proseguire in questa direzione».

Sul tema è intervenuta pure Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio, secondo cui il libro in questione è «inadeguato e inopportuno. Mi auguro», conclude la dirigente, «che poche scuole lo abbiano adottato e spero che venga ritirato dal giro didattico».

Torna alla carica anche Augusta Montaruli: «Già nel giugno 2025 denunciammo quella pagina vergognosa di un libro di storia», dice. «Ora chiediamo che l’interrogazione presentata a suo tempo riceva le necessarie risposte, considerato che, nonostante la manifesta faziosità del testo, continua l’adozione del manuale da parte dei docenti, avvenuta a Torino, Milano e ora da ultimo a Bologna, come nuovamente denunciato dal nostro gruppo. È inammissibile che dopo un anno e mezzo, ben sapendo le menzogne denunciate, ancora si tenti di manipolare i fatti attraverso la didattica per influenzare le giovani generazioni di studenti».

Sappiamo già, purtroppo, come risponderanno da sinistra. Di nuovo sosterranno che la destra vuole censurare, evocheranno il nazismo e il rogo dei libri. Ma qui non si tratta né di censurare né di mettere all’indice. Si tratta semmai di avere un minimo di buon senso e onestà intellettuale: gli autori hanno diritto a esprimersi, gli insegnanti hanno diritto a condurre le lezioni nella massima libertà, ma gli studenti hanno diritto di essere formati su testi validi e seri. Non sulle idiozie di qualche fanatico prono alla retorica di partito.