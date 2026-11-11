Alle medie di Piombino il fumetto sulla polizia che tortura migranti

Una storia a fumetti sull’immigrazione, dialoghi da costruire sulla base di indicazioni precise e immagini che indirizzano da subito il giudizio degli studenti. L’indottrinamento ideologico tra i banchi ci regala un nuovo capitolo, portandoci in una scuola media di Piombino.

Nell’istituto scolastico cittadino sta destando scalpore la circolazione di un fumetto sul tema dell’immigrazione, inserito in un progetto didattico che prevede una serie di incontri in classe. Il compito degli studenti è quello di ipotizzare i dialoghi dei personaggi della storia, intitolata I tre destini, basandosi su alcune linee guida dettagliate.

Nelle indicazioni si chiede ai ragazzi di «far parlare» i protagonisti in modo realistico e coerente rispetto ai disegni, seguendo il racconto del viaggio di tre fratelli provenienti dall’Africa verso l’Italia. Uno di loro riesce a trovare lavoro come operaio, mentre gli altri due lo raggiungono irregolarmente, nella speranza di ottenere un’occupazione che possa garantire anche il sostentamento economico della madre.

A fugare ogni tipo di dubbio sulla trama e sul portato ideologico del fumetto sono le immagini inequivocabili. L’obiettivo di quelle illustrazioni in bianco e nero è in realtà costruire una narrazione univoca e fortemente ideologizzata su un tema complesso come l’immigrazione. La sequenza di immagini proposta è infatti un concentrato di stereotipi e generalizzazioni che, quotidianamente, ci vengono propinate dall’intellighenzia progressista.

La trama prevede, ovviamente, il viaggio della disperazione per fuggire da guerre, soprusi e miseria. Ma il nemico principale non sembra essere l’autocrazia di turno che reprime i diritti oppure il fondamentalismo religioso che alimenta violenze e persecuzioni indicibili. Il migrante del fumetto di Piombino deve guardarsi innanzitutto dalla polizia, rappresentata solo come un modello negativo di violenza e repressione.

La reazione di Fratelli d’Italia

Il progetto della discordia ha scatenato la reazione del gruppo toscano di Fratelli d’Italia. Il deputato e coordinatore regionale Francesco Michelotti ha presentato un’interrogazione al ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. In una nota il parlamentare ha sottolineato come diffondere quel materiale tra i ragazzi comporti il rischio concreto «di alimentare una contrapposizione ideologica, anziché promuovere i valori di legalità, di tutela dei diritti e dignità dello Stato democratico».

La scuola, ha evidenziato la capogruppo Fdi in consiglio regionale Chiara La Porta, «dovrebbe educare al pensiero critico», evitando di proporre «un’antitesi preconfezionata tra chi porta una divisa e chi viene da altrove».

Il caso di Piombino arriva, peraltro, a poche ore da un’altra vicenda analoga finita sulle nostre colonne. Solo ieri abbiamo dato conto del libro di testo Trame del tempo, edito da Laterza e messo a disposizione degli studenti liceali. Nel testo, alcuni passaggi controversi chiamano direttamente in causa l’attuale governo, al quale vengono attribuite «misure dichiaratamente liberticide», «piani di deportazione» e una «guerra ai migranti».

La catechesi culturale progressista, come i nostri lettori già ben sanno, permeerebbe così trasversalmente gli ambienti scolastici di ogni grado, dall’asilo fino all’università. A farne le spese sono quindi anche gli studenti più giovani, chiamati a confrontarsi con materiali didattici che, anziché lasciare spazio a una pluralità di interpretazioni, rischiano di consegnare loro una lettura già confezionata della realtà.