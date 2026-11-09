La Cina vuole dettare le regole dell’intelligenza artificiale. L’Europa resta indietro

Un’Organizzazione mondiale per la cooperazione sull’intelligenza artificiale guidata dalla Cina. In sostanza, l’accordo convalidato da Pechino sancisce una nuova struttura internazionale per affrontare uno dei temi più stringenti dell’attuale contesto mondiale. L’obiettivo, stando alle parole del portavoce del ministro degli Esteri cinese Guo Jiakun, è quello di favorire la collaborazione tecnologica internazionale (soprattutto con i Paesi del Sud globale).

«In quanto Paese promotore e ospitante dell’Organizzazione mondiale per la cooperazione sull’intelligenza artificiale, la Cina è stata la prima a ratificare l’accordo istitutivo», ha dichiarato Guo, rimarcando inoltre «la sincera volontà e il fermo impegno» a costruire questo importante organismo internazionale.

A onor del vero, come ha sottolineato lo stesso Guo durante la conferenza stampa quotidiana, il presidente Xi Jinping aveva già annunciato questa nuova struttura lo scorso luglio, nel corso della Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale 2026 e della conferenza di alto livello sulla governance globale dell’intelligenza artificiale. In quell’occasione, Xi aveva criticato apertamente le restrizioni statunitensi (e in parte europee) all’esportazione di semiconduttori avanzati e altre tecnologie sensibili. «Lo sviluppo dell’IA non dovrebbe essere un’impresa solitaria di un singolo Paese, ma una sinfonia di cooperazione internazionale». Secondo il presidente cinese, dunque, la collaborazione globale su questi temi non deve arenarsi sul tema della sicurezza.

Le mosse della Cina per il dominio dell’intelligenza artificiale

Al momento, hanno aderito al nuovo organismo 38 nazioni fondatrici. «Accogliamo con favore e auspichiamo l’adesione di un numero maggiore di Paesi», ha detto inoltre il portavoce. L’idea futura, per l’Organizzazione mondiale per la cooperazione sull’intelligenza artificiale, è quella di una collaborazione tangibile volta al rafforzamento del potenziale tecnologico dei Paesi del Sud globale. Un’intelligenza artificiale, nell’ottica di Pechino, in grado di offrire benefici a sempre più Stati, orientata al bene comune e accessibile a tutti.

Nel frattempo, ha continuato Guo, la Cina gestirà l’operatività del nuovo organo, attraverso i principi di «consultazione, costruzione e condivisione congiunte», per costruire «un sistema di governance globale dell’intelligenza artificiale equo e ragionevole».

In questo dualismo internazionale fra Stati Uniti e Cina, dove gli uni prediligono la sicurezza mentre gli altri spingono per una collaborazione tecnologica su scala mondiale, l’Europa deve trovare una propria strada il più possibile autarchica, equilibrata ma indipendente dai due giganti globali. Una strada, al momento, molto complicata da percorrere: mancano chip, infrastrutture e modelli di intelligenza artificiali propri. E finché non ci saranno, svezzarsi da queste due scomode e potenti «madri tecnologiche» resterà un sogno irrealizzabile.