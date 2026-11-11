Manager, l’algoritmo non basta a modernizzare le imprese

Non basterà un algoritmo a modernizzare le imprese italiane. Mentre l’intelligenza artificiale irrompe nella formazione dei manager, il terziario deve misurarsi con tre sfide del vecchio mondo: la preferenza delle aziende per le competenze umane, le resistenze culturali al cambiamento e l’invecchiamento della classe dirigente. Sullo sfondo, la produttività del Belpaese continua a ristagnare da 30 anni.

Questo è il quadro che emerge dalle ricerche presentate ieri dal Cfmt, Centro di formazione management del terziario. Quest’ultimo è attivo dal 1994, su iniziativa di Confcommercio e Manageritalia, nelle attività di formazione, aggiornamento professionale, welfare e sviluppo delle competenze dei dirigenti del terziario.

Ad oggi, conta circa 35.000 dirigenti e 10.000 aziende aderenti. In una parola: il Cfmt forma e accompagna dirigenti e aziende del terziario italiano, analizzando le trasformazioni del settore e anticipandone le tendenze.

Dalla ricostruzione di trent’anni di formazione manageriale presentata ieri, è spiccata la più recente irruzione dell’intelligenza artificiale nella formazione aziendale. Nell’anno corrente, infatti, le iscrizioni su questo tema hanno raggiunto quota 15,3%, in netto aumento rispetto al 10,1% del 2025 e all’1,8% del 2023.

I titoli formativi dedicati all’IA sono passati da 15 a 85. Ma il cambiamento è anche qualitativo: dal 2025, circa un terzo delle iscrizioni ai corsi di formazione sull’IA ha riguardato lo sviluppo di competenze non strettamente tecnologiche, ad esempio comunicazione, leadership, negoziazione e pensiero critico.

Ma proprio al di fuori dei confini tecnologici, la domanda di competenze sull’IA rimane contenuta. La prima problematica, secondo il rapporto del Cfmt, riguarda una domanda aziendale che continua a privilegiare le competenze manageriali trasversali. Queste ultime rappresentano il 31,5% delle competenze richieste e, tra di esse, le più richieste riguardano la gestione delle persone (45%), di sé stessi (30,6%), del contesto interno (12,4%) ed esterno (12%).

Perché l’intelligenza artificiale non è sufficiente per le imprese

Al contrario, le competenze specifiche sull’IA rappresentano invece quasi l’1% di quelle distintive rilevate, concentrandosi soprattutto nei profili informatici. Ma non si tratta di una contrapposizione.

Come spiega anche Nicola Spagnuolo, direttore del Cfmt, «le competenze tecniche restano importanti, ma non sono più sufficienti da sole: oggi è necessario interpretare scenari complessi, accompagnare il cambiamento, valorizzare le persone e integrare strumenti e modalità di lavoro nuovi».

La seconda sfida si gioca sul piano culturale. Infatti, il 66% dei 423 dirigenti intervistati ritiene che le resistenze culturali siano il maggiore freno al processo di digitalizzazione. Le maggiori difficoltà si riscontrano soprattutto nella governance e nello sviluppo di nuovi modelli di business.

Invece, risultano più avanzate le pratiche di utilizzo dei dati a supporto delle decisioni. Ciò significa che l’adozione delle nuove tecnologie procede più rapidamente della capacità di ripensare i modelli organizzativi.

La terza sfida è un paradosso: i dirigenti più anziani sono più numerosi e mostrano maggiore propensione all’aggiornamento. Infatti, gli over 55 sono passati dal 9,7% del 1995 al 32% del 2025, mentre gli under 40 sono scesi dal 26,6 al 13,7%. Eppure, nello stesso periodo, la partecipazione alla formazione è aumentata di 7,8 volte tra i 56-60enni e di 7,1 volte tra gli over 60, contro appena 1,8 volte tra gli under 35.

Infine, sullo sfondo persiste il problema della debole crescita economica italiana. Tra il 2000 e il 2024, il Pil italiano è aumentato del 9,3% contro il 45,8% della Spagna, il 33,4% della Francia e il 27,7% della Germania. In tal senso, la vera sfida consisterà nel tradurre davvero l’innovazione in ricchezza. Perché non basterà un algoritmo a far ripartire il Pil.