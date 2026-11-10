Alessandro Curioni: «Troppa psicosi da guerra ibrida. Miglioriamo gli scudi che abbiamo»

Alessandro Curioni, divulgatore scientifico, esperto di cybersecurity e protezione dei dati, dal 2018 insegna sicurezza dell’informazione all’università Cattolica di Milano. Fondatore e presidente di Di.Gi. Academy, ci aiuta a capire come affrontare i rischi informatici con consapevolezza, senza inutili allarmismi.

I cittadini quanto devono preoccuparsi?

«Non si può negare l’evidenza, in Italia le truffe informatiche sono arrivate a numeri che superano le centinaia di migliaia l’anno. Gli attacchi a soggetti significativi sono passati da 250 nel 2019 a 12.000 l’anno, quindi non possiamo non preoccuparci. Quello che si deve evitare è che si vedano fantasmi ovunque, e soprattutto che si inizi a pensare che esistano sempre delle regie occulte».

Si può dire che c’era da aspettarselo?

«Se facciamo il conto che ci sono 7 miliardi tra smartphone e pc in giro per il mondo e 30 miliardi di oggetti connessi in Rete, i numeri ci dicono che è inevitabile. Dovevamo pensarci prima. Pensare magari al fatto che siccome è tanto comodo e tanto efficiente mettere online qualsiasi cosa, l’abbiamo fatto senza pensare che tanti oggetti non erano stati pensati per essere messi sul Web. È chiaro che è comodo far manutenzione a un frigorifero da 1.000 chilometri di distanza, ma è altrettanto chiaro che se posso accederci io lo può fare anche qualcun altro. Così pure la domotica, il mio antifurto. Teoricamente dovrebbero esserci delle misure di sicurezza, se vengono meno allora abbiamo sbagliato qualche cosa».

Password e dispositivi connessi: le abitudini che ci espongono agli hacker

Sta dicendo che ci serviamo di oggetti tecnologici non sicuri?

«L’80% delle persone utilizza male le password o non se ne serve affatto: un 20% non ne ha in assoluto; un 40% ha lasciato la password di default, ovvero 123456; poi c’è un altro 20% che l’ha cambiata, mettendo probabilmente il nome del suo cane, del gatto, della figlia, “così non la dimentica”. Certo, è scomodo avere una password, è scomodissimo aggiornare questi sistemi, però se non faccio nulla di tutto ciò inevitabilmente mi ritrovo in questa situazione. Abbiamo fatto passare decenni senza neanche considerare il problema».

Per non parlare delle app che ci invitano a scaricare, per avere sconti o servizi aggiuntivi.

«Bisognerebbe pensare che cosa dai, di dati tuoi in giro. Ognuno mette l’asticella, sia della propria privacy, sia della propria sicurezza, dove ritiene opportuno. Però nel suo piccolo il cittadino deve diventare un consumatore consapevole, perché il cyber crimine adesso è diventato un problema collettivo».

Infrastrutture critiche e cybersecurity: «Serve un piano B»

La nostra cybersecurity nazionale è davvero vulnerabile?

«Come in qualsiasi altra parte del mondo, ma siamo forse il primo Paese in Europa che è riuscito a recepire la direttiva Nis2 sulla cybersicurezza e ad applicarla. Adesso entrerà in vigore un nuovo regolamento europeo che si chiama Cyber resilience act, che vincola tutti i produttori a mettere in produzione dei prodotti con requisiti obbligatori di cybersecurity. Produrremo degli oggetti più intelligenti, degli oggetti più sicuri, ma ci vorranno anni prima di bonificare il passato. La nostra colpa è il ritardo».

C’è modo di rimediare alla crescente esposizione al cybercrimine delle infrastrutture critiche, dalla logistica ai prodotti alimentari, ai servizi sanitari?

«Dobbiamo essere pronti con un piano B. Oggi c’è stato un attacco ai frigoriferi, domani potrebbe essere su impianti di videosorveglianza, su centrali elettriche, treni e chissà dove altro. In questa fase storica più che a prevenire bisogna essere pronti a gestire. Siccome non posso sostituire tutti gli impianti frigoriferi, allora io so che c’è questo rischio e, faccio un esempio, metterò un alert anche analogico se scende la temperatura, e a quel punto uscirà una persona fisica che andrà a rimettere a posto l’impianto. Se non funziona più una rete di distribuzione del gas, perché c’è stato un attacco cyber, escono decine di squadre e vanno a farlo funzionare a mano. Serve prontezza, il piano B non è detto che debba essere estremamente elaborato, informatizzato, anzi. Deve funzionare».

Curioni: «La guerra ibrida? È una guerra diffusa»

È una risposta al panico che si sta propagando.

«Certo. Prima si stava accettando tutto senza pensare alle conseguenze, adesso occorre comunicare che forse, con la stessa “banalità”, si può intervenire finché non miglioriamo la sicurezza di tutte le organizzazioni pubbliche e private».

Dicono che è in atto una guerra ibrida

«Non c’entra nulla. È una guerra diffusa, di poco diversa da quelle che ci sono sempre state. Adesso si lavora sul digitale, però gli effetti sono quelli. Abbiamo i criminali, abbiamo gli attivisti, abbiamo gli Stati, ognuno persegue il suo interesse. Il cittadino deve capire che siamo in una situazione di confusione tale dove ognuno utilizza il Web per agitare, anche per i suoi scopi che possono essere politici, di lucro, di violenza».

Quanto c’è di vero sui legami tra gruppi hacker e l’intelligence militare russa?

«Sono tutte ipotesi che vengono buttate lì, proprio per cercare un capo espiatorio. Non dimentichiamo che nel digitale è molto facile appropriarsi di cose altrui».

Alzare il livello dello scontro serve per giustificare il riarmo?

«Nel digitale, quello che io uso per difendere lo uso per attaccare. Bisognerà mettersi d’accordo sul vocabolario».