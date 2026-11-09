Alberto Gusmeroli: «Superare la legge Fornero. I fondi sono già stanziati»

Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive e responsabile economico della Lega: la legge di bilancio è ancora al centro della scena. Ha memoria di una manovra così complicata, che peraltro sta dividendo gli alleati di governo?

«Ogni manovra è complessa quando le risorse sono limitate e i bisogni di famiglie e imprese sono tanti, in un quadro geopolitico difficile. Più che di divisioni vedo un confronto fisiologico fra forze diverse con obiettivi e programma comuni. È già una buona manovra, dati i vincoli europei e i conti da tenere in ordine, e la Lega lavora per migliorarla nell’interesse degli italiani, senza polemiche».

Gusmeroli, Giorgetti e la manovra: nessuna frizione nella Lega

Però sembra che il ministro Giorgetti sia più vicino al premier Meloni che non alla Lega, nel nome del rigore finanziario. La sua nomina a relatore della manovra, in sostituzione di Silvana Comaroli, è stata interpretata come un modo per fare pressing sul ministro, quasi fino a commissariarlo. È così?

«Ricostruzione non vera. Conosco Giorgetti dal 1997 e ne riconosco serietà, competenza e attaccamento alla Lega. Grazie a lui, alla Lega e al governo, l’Italia ha recuperato credibilità e non è più il pulcino nero d’Europa. La mia nomina è al servizio del Paese, della Lega e della maggioranza, in piena sintonia con il ministro».

E dunque?

«Ero già relatore della delega fiscale pur presiedendo la commissione Attività produttive: situazione analoga. Da relatore entrarono nella delega molti interventi della Lega: la rateizzazione dell’acconto di novembre, applicata nel 2023 e 2024 e non ancora ripristinata; la flat tax incrementale del 2023, alla prova dei fatti migliore del concordato preventivo biennale; le deduzioni maggiorate per le assunzioni stabili, che la manovra porta al 140 per cento per i giovani e al 180 per le madri; il ripristino della cedolare secca sui negozi».

Quindi nessuna frizione?

«Siamo già al lavoro con i competenti colleghi Silvana Comaroli, Rebecca Frassini, Vanessa Cattoi e Nicola Ottaviani, per coniugare tenuta dei conti, risposte ai cittadini e programma elettorale».

Pensa che Giorgetti finirà in Fratelli d’Italia, come gli avrebbe proposto Meloni?

«Impossibile. Conosco Giorgetti da quasi trent’anni, siamo entrambi commercialisti e pragmatici: è profondamente leghista per cultura politica, valori e modo di amministrare. Che sia apprezzato anche dagli alleati è un riconoscimento per lui e per la Lega».

Pensioni: «Superare la legge Fornero, 850 milioni già stanziati»

Capitolo pensioni. La nuova quota 64 al momento non sembra essere fattibile, e non si comprende se ci siano coperture. Il fondo da 850 milioni non è sufficiente? Quanto chiedete in più?

«Superare la legge Fornero è un obiettivo fondamentale della Lega: i lavoratori devono poter anticipare volontariamente la pensione. In manovra c’è già un fondo iniziale per la flessibilità in uscita, 850 milioni l’anno nel 2027-2029, ottenuto dalla Lega. Ora vanno definiti platea, requisiti e coperture, e altre cifre sarebbero premature: il bravo e attento sottosegretario Claudio Durigon sta facendo le valutazioni tecniche. L’obiettivo è far andare più italiani in pensione prima dei 67 anni, favorendo il ricambio generazionale».

Ma Fratelli d’Italia non sembra seguire la vostra linea sulle pensioni. Su quali basi troverete un accordo?

«Abbiamo trovato un’intesa sul contributo di banche e assicurazioni, nonostante polemiche e presunte divisioni insanabili, e accadrà anche sulle pensioni. Si tratta di attuare il programma del centrodestra del 2022: “Flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione, favorendo il ricambio generazionale”. Nessuno nella maggioranza, credo, è contrario a più flessibilità in uscita, che la manovra già finanzia; servono modalità e risorse sostenibili, e le differenze si superano sui numeri. La Lega terrà fede a un obiettivo comune a tutta la coalizione».

Guido Bertolaso sostiene che i miliardi necessari per la vostra riforma delle pensioni andrebbero dirottati sulla sanità. Cosa risponde?

«La sanità è una priorità assoluta e non va contrapposta alle pensioni. Un Paese vicino ai cittadini tutela insieme salute, anziani, lavoratori, donne, fragilità e giovani: sanità pubblica e flessibilità delle pensioni devono procedere insieme, trovando soluzioni senza mettere in competizione bisogni fondamentali».

Manovra, famiglie e ceto medio: le priorità della Lega

Meloni annuncia «risorse concentrate su famiglie e fragili», per sostenere potere d’acquisto e natalità. Siete in sintonia?

«Assolutamente sì, è da sempre la linea della Lega. Sono importanti il forfettario fino a 100.000 euro per gli autonomi, il taglio dell’Irpef al ceto medio, che unisce dipendenti, pensionati e autonomi, e le flat tax sui rinnovi contrattuali e sugli aumenti di stipendio dei giovani: la flat tax della Lega si estende pian piano a tutti. Importante anche il bonus elettrodomestici, proposta della Lega attuata nel 2025 e ora rifinanziata, che riduce consumi e bollette e aiuta imprese produttrici e del riciclo. Continuiamo a lavorare per riaprire la rottamazione quater e dare nuove rateizzazioni a chi è decaduto da rottamazioni o piani precedenti: chi vuole regolarizzarsi deve poterlo fare. Fondamentali anche la sicurezza e più forze dell’ordine, dopo le devastazioni ai negozi di Milano, Torino e Bologna, e le infrastrutture, essenziali per competitività, crescita e qualità della vita».

I parlamentari campani di Fdi chiedono una forma di condono edilizio. Favorevole?

«Bisogna distinguere fra piccole difformità formali, situazioni sanabili e veri abusi che compromettono sicurezza e territorio. Valuteremo il testo con gli alleati, evitando sanatorie indiscriminate e rigidità inutili».

Come farete a evitare i 7.000 tagli al personale scolastico previsti dal governo?

«La scuola è un investimento sul futuro prima che una spesa. Va considerato l’andamento demografico, tutelando qualità dell’insegnamento, continuità didattica e scuole dei piccoli comuni e territori fragili. Lavoriamo con il bravo ministro Valditara per migliorare la misura in Parlamento».

Forza Italia sembra soddisfatta per le sue proposte su Irpef, tasse azzerate per i giovani, card per gli anziani, bollo auto e sostegni alle imprese. Siete d’accordo su tutti questi contenuti?

«Sono proposte che la Lega condivide e ha sostenuto, realizzabili grazie al lavoro della Lega, di tutta la coalizione e del ministro Giorgetti sui conti. Irpef, flat tax, incentivi per giovani, donne e imprese sono battaglie che portiamo avanti da sempre. La cedolare secca sugli affitti commerciali fu introdotta su proposta della Lega per i contratti del 2019 e non rinnovata dal Conte II, mentre a sinistra tornano patrimoniale e riforma del catasto, che colpirebbero risparmi, edilizia e casa. In manovra si dimezza anche la cedolare sul canone concordato. Non è penalizzando gli affitti brevi che si risolve l’emergenza abitativa, ma costruendo alloggi, come prevede il Piano casa di Matteo Salvini, centomila in dieci anni, e riducendo le imposte sugli affitti lunghi. Le locazioni vanno incentivate, non vietate».

Banche e assicurazioni, Gusmeroli: «Contributo da circa 5 miliardi»

Chiederete un prelievo sulle banche? Di che entità? Molte misure sono coperte solo per il prossimo anno, a cominciare dalla riduzione dell’Irpef o dalla flat tax per gli aumenti ai giovani. È una manovra di corto respiro?

«Le grandi banche hanno fatto utili stellari mentre famiglie e imprese erano in difficoltà, ed è giusto che contribuiscano: con la spinta della Lega, la maggioranza ha trovato un’intesa su circa 5 miliardi da banche e assicurazioni, tutelando Bcc, popolari e piccoli istituti. Anche il taglio del cuneo fiscale doveva durare sei mesi, poi un anno, e grazie anche alla Lega è diventato strutturale, uno dei maggiori avvicinamenti fra stipendio lordo e netto. Una misura nata temporanea può diventare permanente, e la gradualità garantisce i conti pubblici con visione di lungo periodo: flat tax, incentivi all’occupazione e sostegno alle famiglie sono un percorso pluriennale, meglio riforme finanziate che promesse senza copertura».

È favorevole al commissariamento della Lega Lombarda, per lanciare un segnale ai contestatori della leadership di Salvini nel partito?

«Il congresso ha riconfermato Matteo Salvini alla guida del movimento, e ora si lavora tutti insieme. La Lega è radicata nei territori, con centinaia di bravissimi sindaci e amministratori attenti alle fragilità: la “Lega sociale”. Continuo a lavorare perché la Lega porti risultati concreti al Paese: concentriamoci sui problemi di italiani, famiglie e imprese, su lavoro e crescita. Poche parole e molti fatti, è ciò che chiedono i cittadini».