Giuseppe Alfredo Iannoccari: «Il cervello può essere allenato: cambia forma per tutta la vita»

Sono in tanti oggi a prendersi cura del corpo allenandosi molto. Ma non solo braccia, gambe e addominali si possono sviluppare. Il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Assomensana, è un BrainGevity Trainer e un esperto di ginnastica mentale. E spiega come tenere in forma il cervello.

Dottore, che cosa bisogna fare per tenere il cervello giovane, se possiamo usare questi termini?

«Innanzitutto attivare i tre motori del cervello che sono la curiosità, la creatività e l’emotività. La curiosità serve per mantenere attiva l’attenzione, per attivare i processi di apprendimento, quindi aiutare la memoria ad essere stimolata e a ricordare le informazioni. Poi c’è la creatività, la capacità di collegare informazioni diverse e quindi arrivare ad avere idee nuove, per esempio, nuove soluzioni a problemi. E poi abbiamo l’emotività, cioè quel motore che ci consente di imprimere nella memoria le sensazioni e le esperienze vissute.

Facciamo un esempio, immaginiamo di trovarci davanti ad una porta. Una persona curiosa che cosa fa? Apre la porta e entra, e quindi vede quello che c’è nella stanza. La creatività mette insieme gli oggetti che ci sono nella stanza per creare qualcosa di nuovo. L’emotività ci consente di fare di quell’esperienza un fatto da ricordare, un fatto che ci ha emozionato e che in qualche modo ci ha consentito di stupirci, anche. Ecco, queste sono le tre condizioni».

Neuroplasticità: il cervello si modifica attraverso gli stimoli

In quale maniera agiscono questi nostri comportamenti sul cervello?

«Immaginiamo il cervello come se fosse la muscolatura, quindi il corpo. Ogni volta che noi alziamo un peso, ci stendiamo per prendere qualcosa, attiviamo le fasce muscolari. Queste si tonificano, si potenziano in base al carico che gli diamo. La stessa cosa avviene per il cervello.

Ogni volta che noi svolgiamo un compito, come per esempio questa conversazione, stiamo attivando delle aree del cervello che ci consentono di rimanere attenti e concentrati, trovare le parole giuste, formulare bene il pensiero, esporci correttamente, eventualmente modificare la conversazione sulla base degli spunti che ci vengono dati. È lo stesso concetto. Questo vale grazie al principio della neuroplasticità, cioè il cervello è plastico. Ogni volta che noi gli diamo uno stimolo, lui si ridefinisce includendo quello stimolo e attivandosi».

Quindi possiamo dire sostanzialmente che il cervello va allenato?

«Il cervello va allenato. Il cervello va allenato perché purtroppo non si risparmia. Molti dicono: “Io sto un attimo senza fare nulla e così mi risparmio il cervello, oppure uso l’agenda, uso la rubrica telefonica così non consumo il cervello”. In realtà è l’esatto opposto, perché l’inflazione cerebrale è talmente veloce che se noi abbiamo un’abilità che vale 10, per esempio siamo bravi nel memorizzare i numeri di telefono – una volta lo facevamo, una volta ricordavamo i numeri di telefono – basta poco per ricordarli molto meno.

Nel momento in cui io non faccio qualcosa, il cervello non risparmia quel 10 di abilità che ho, ma quella abilità diventa 9 e mezzo, 8, 7,5. Cioè il potere di elaborazione del cervello si riduce. Pensiamo anche alle calcolatrici. Da quando esistono siamo un po’ in difficoltà a fare certi tipi di calcoli. Quindi questo è il principio, le nostre abilità vanno investite. Se noi investiamo le nostre capacità, quel 10 può diventare 10 e mezzo, 11, 13, 15 e così via».

Smartphone e tecnologia: il problema sono le interruzioni

Ma che cosa ci fa più male? I dispositivi digitali ad esempio?

«Allora, siamo d’accordo che non va demonizzata la tecnologia. Il problema non è lo smartphone, la televisione, la radio, i device in generale. Il problema è il comportamento cognitivo che noi abbiamo costruito intorno a questi strumenti. Facciamo l’esempio dello smartphone. Quante volte ci capita di consultare lo smartphone mentre stiamo lavorando? Sto redigendo un articolo, sto scrivendo un report, sto facendo delle mie valutazioni lavorative e ogni tanto prendo il telefono per controllare se mi è arrivato qualche messaggio, i social, i Whatsapp.

Il problema non è che il telefono ci disturba, è che noi ci siamo abituati, anzi ci siamo addestrati ad auto-interromperci e questo ovviamente per il cervello non è una cosa sana. Guardare la tv, ascoltare la radio, non sono fattori negativi. È il modo in cui noi usiamo questi strumenti che è negativo. Se ascoltiamo un programma radiofonico e poi non facciamo nulla alla fine o durante, abbiamo soltanto messo in stand-by il cervello, sì abbiamo ascoltato, ma ci fermiamo lì».

Cioè?

«Mettiamo che io debba ripetere a qualcun altro che cosa ha detto lei in un suo post. Accidenti, mamma mia, ha detto tante cose interessanti, ho messo anche il like, non mi ricordo, però è stata interessante. Capisce? Se io invece uso attivamente l’ascolto della radio, della televisione, dei social, e magari faccio un riepilogo – che cosa ha detto, qual era il tema, qual era l’argomento, qual era la considerazione, che idea mi sono fatto io – ecco questo è un uso intelligente. Quindi questi mezzi possono diventare uno strumento di stimolazione del cervello e aiutare a sviluppare e potenziare le nostre abilità mentali. Dipende dall’uso che se ne fa».

Il cervello come un origami: imparare cambia la mente

Lei ha detto che il cervello è come un origami. Che significa?

«È come il foglio dell’origami, noi lo possiamo gestire come vogliamo, possiamo dargli le forme che vogliamo, in quanto non è una struttura rigida. Non posso cambiare il colore dei miei occhi, non posso cambiare la mia altezza, non posso cambiare la conformazione fisica che ho, se non leggermente, invece il cervello è tutta un’altra cosa: il cervello lo possiamo modificare, come se fosse un origami.

Voglio diventare un bravo giornalista competente nell’analisi della politica italiana? Ok, se io approfondisco, leggo, sviluppo questi argomenti, il cervello diventa capace di apprendere quelle informazioni, di creare una struttura complessa dove vengono collegati tanti concetti e quindi di esprimere quella capacità. E, se io decidessi poi di occuparmi, che ne so, di astronomia? Sappiamo che molte persone coltivano nel tempo nuovi interessi. Mi sono costruito la mia mente di giornalista competente, adesso mi piace anche approfondire un altro argomento che può essere quello dell’astronomia: bene, il cervello ci consente di fare anche quello. Mentre un campione di basket non sarà mai un campione di calcio, difficilmente può passare da uno sport all’altro, il cervello invece può modificarsi, ampliarsi per poter poi apprendere nuovi argomenti e quindi prendere nuove forme».

C’è invece un’attività che può consumare il cervello, una iperstimolazione che lo può danneggiare?

«Sì, ed è il consumo dell’attenzione. Mi spiego: noi viviamo in un mondo in cui siamo sovrastimolati, abbiamo tantissime attività, ci spostiamo da un compito all’altro e molte volte non approfondiamo gli argomenti. Questo consuma attenzione, l’attenzione è alla base di tutti i nostri processi mentali. In questa conversazione se io e lei ci distraessimo, non riuscissimo a mantenere l’attenzione concentrata sui nostri ragionamenti, sarebbe una fatica e il prodotto verrebbe male. L’attenzione quindi è una risorsa preziosa che noi consumiamo in quest’epoca in modo sconsiderato.

Ciò deriva da due fattori, uno è perché negli anni Settanta-Ottanta ci hanno convinto che l’efficienza dipende dall’essere affaccendati, dal fare tante cose; due, perché il cervello di per sé vuole essere stimolato, vuole provare sempre nuovi stimoli e questo frammenta la nostra capacità di rimanere concentrati e quindi frammenta l’attenzione. Molte volte a fine giornata siamo stanchi non perché abbiamo fatto tante cose, siamo stanchi perché abbiamo cambiato troppe volte le cose che stavamo facendo. Questi cambi di attenzione logorano le nostre capacità e danneggiano i nostri tessuti cerebrali perché assumiamo delle sostanze come il glutammato che ammalora soprattutto le aree frontali, quelle che servono per governare ciò che facciamo».

Scrollare prima di dormire: perché i video brevi ci catturano

Viene da pensare a una cosa che fanno in molti: mi metto a letto, comincio a compulsare il cellulare, a scrollare i vari video prima di dormire. Costantemente il soggetto a cui prestare attenzione cambia.

«Esatto, un conto è vedere un video di un quarto d’ora dove viene presentato un argomento approfondito e io rimango concentrato per tutto quel tempo. Ma sappiamo che sui social è un tempo molto lungo: se un video dura più di un minuto e mezzo la gente va avanti. Quindi il fatto di rimanere concentrati per un lungo periodo è un ottimo allenamento per il cervello, al contrario scorrere continuamente non lo è, ha un beneficio veramente subdolo, perché quando noi abbiamo sempre una nuova informazione, nel cervello vengono liberate delle sostanze gratificanti che sono le dopamine e il cervello è come se fosse drogato, cerca sempre il nuovo post per potersi dare quella piccola stimolazione di dopamina che gli fa piacere, tant’è che a volte facciamo fatica a dire basta e a non scrollare più, a lasciare il telefono, andiamo avanti anche per mezz’ora».

Dopamina e ricerca continua di gratificazione

Visto che è molto di moda oggi parlare della dopamina, ci può spiegare come funziona esattamente questo meccanismo?

«La dopamina nasce per far sì che l’individuo potesse affiliarsi a ciò che gli procurava piacere e lo faceva star bene. Perché oltre a doverci spaventare, dobbiamo anche ricordare e apprezzare le cose che ci fanno bene, pensiamo alla riproduzione, al buon cibo eccetera. Quindi questi centri che liberano la dopamina sono nati proprio con l’intenzione di tenerci agganciati alle cose che ci fanno bene. Ora non c’è più bisogno di andare nella savana a cercare l’albero che ci dà i buoni frutti, ma queste aree continuano ad essere stimolate perché ci danno quei piccoli piaceri che noi cerchiamo con dei surrogati come quello della ricerca dei post sui social. Soltanto che questo crea dipendenza ma le persone non lo sanno».

Come recuperare concentrazione e disciplina digitale

E come ci si disintossica?

«Se partiamo dal principio che si governa ciò che si sa, se io mi rendo conto di sprecare tempo con delle attività che non mi danno dei risultati ma che sono dei passatempi e basta, nel momento in cui ho questa consapevolezza mi pongo una disciplina. Ad esempio sto scrivendo un articolo? Per 10 minuti, 20 minuti, mezz’ora non considero assolutamente qualsiasi altra fonte di stimoli come per esempio consultare l’email o prendere il telefono per vedere se ci sono messaggi».