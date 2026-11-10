Iraq, ospedale italiano apre a Baghdad

Un edificio che ha attraversato le guerre e le ferite di Baghdad si prepara a una nuova vita. Lo storico Turkish Restaurant, uno dei simboli architettonici della capitale irachena, diventerà un moderno ospedale multispecialistico a marchio italiano.

Il progetto, promosso dal gruppo Gksd, fondato e presieduto da Kamel Ghribi, prevede un investimento di circa 100 milioni di dollari e segna una nuova tappa nella cooperazione tra Italia e Iraq.

Il contratto è stato siglato con la National Investment Commission irachena (Nic) alla presenza dell’ambasciatore italiano a Baghdad, Nicolò Fontana. Prende così ufficialmente avvio la riqualificazione dell’edificio di piazza Tahrir, destinato a ospitare l’Ospedale italiano, una struttura sanitaria progettata e gestita attraverso competenze italiane.

L’iniziativa sarà sviluppata da HHH – Hospital Healthcare Holdings, piattaforma specializzata nella realizzazione e nella gestione di infrastrutture ospedaliere. Inaugurato nel 1983, il Turkish Restaurant è un edificio di quattordici piani che, grazie al suo ristorante panoramico, divenne uno dei luoghi più riconoscibili di Baghdad.

Sopravvissuto alla Guerra del Golfo, fu abbandonato nel 2003, diventando nel tempo una testimonianza silenziosa delle trasformazioni e delle difficoltà attraversate dall’Iraq.

Oggi, proprio quella struttura che ha rappresentato la resilienza della capitale si prepara a diventare un presidio sanitario al servizio della popolazione. «Ci sono edifici che custodiscono la memoria di un popolo. Il Turkish Restaurant è uno di questi. Aver contribuito a creare le condizioni per trasformare un simbolo della resilienza di Baghdad in un luogo dedicato alla salute e alla vita rappresenta per noi un motivo di particolare orgoglio», ha dichiarato Ghribi.

Come sarà il nuovo ospedale italiano in Iraq

Il nuovo ospedale disporrà di 103 camere, con una capacità complessiva di 150 posti letto. Al suo interno saranno realizzati reparti di terapia intensiva, coronarica e neonatale, tre sale operatorie, di cui una ibrida, sale parto, 17 ambulatori e un pronto soccorso.

L’offerta sanitaria comprenderà oltre 15 specialità, tra cui cardiochirurgia, ginecologia, pediatria e ortopedia. Una struttura concepita per rispondere a esigenze mediche complesse e contribuire al rafforzamento del sistema sanitario iracheno.

Accanto alla dimensione clinica, particolare attenzione sarà riservata all’architettura. Il progetto, interamente italiano, si ispira ai Giardini di Babilonia e punta a valorizzare il rapporto dell’edificio con il fiume Tigri e con il verde di piazza Tahrir. Nuovi spazi verdi e luoghi d’incontro aperti alla cittadinanza accompagneranno la trasformazione, restituendo alla capitale un edificio storico e integrandolo in una nuova dimensione urbana.

L’operazione ha già ottenuto la licenza di investimento della Nic, oltre alle approvazioni dei piani tecnici e di sicurezza e ai necessari via libera del Ministero della Salute e della Municipalità di Baghdad. «L’Iraq è un Paese straordinario, ricco di storia, di risorse e soprattutto di futuro. Crediamo profondamente nelle sue potenzialità e nella capacità di trasformare gli investimenti in opportunità concrete per la popolazione», ha sottolineato Ghribi. «La sanità è una delle infrastrutture fondamentali dello sviluppo umano. Costruire un ospedale significa investire nella salute, nella dignità delle persone, nella formazione e nel futuro di una comunità».

Il progetto conferma la strategia internazionale di Gksd, impegnata nello sviluppo di infrastrutture sanitarie che integrano competenze cliniche, ingegneristiche, tecnologiche e gestionali.