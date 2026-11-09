Le parole di Speranza giustificano da sole la commissione Covid. Adesso la verità c’è

Quanto a saperlo, lo sapevamo già cinque anni fa, quando l’infame tessera verde fu introdotta. Sapevamo che non sarebbe servita a contenere i contagi né a garantire in alcun modo la sicurezza della popolazione. Ci siamo sgolati a ripeterlo in ogni trasmissione televisiva, nelle piazze, a parenti e amici. E per questo siamo stati accusati delle peggiori nefandezze, anche da chi oggi (forse convinto che noi si abbia la memoria corta) si finge grande difensore delle libertà e nemico delle restrizioni sanitarie dopo averle appoggiate.

Ci definirono terroristi e assassini, untori e nemici della scienza. Qualcuno, senza vergogna, lo fa ancora oggi.

Speranza in commissione Covid: le dichiarazioni sul green pass

Eppure ora abbiamo la prova provata delle menzogne. Non studi scientifici che dimostrino l’inutilità e anzi la dannosità delle misure restrittive, studi che pure esistono ma che nessuno legge. No, abbiamo una ammissione cristallina, inconfutabile, finalmente esplicativa. L’ex ministro Roberto Speranza si è presentato in audizione davanti alla commissione Covid e – incalzato soprattutto da esponenti di Fratelli d’Italia – ha ribadito con decisione ciò che era ovvio ma che ancora non era mai uscito dalla sua bocca. Interrogato sul green pass, il super green pass e l’obbligo vaccinale, ha dichiarato che tutti e tre questi provvedimenti avevano uno scopo e uno soltanto: spingere le persone a vaccinarsi. Eppure la legge che introduceva il green pass, firmata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, conteneva affermazioni molto diverse. Diceva cioè che il certificato verde veniva introdotto «al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro».

La narrazione sul contenimento dei contagi e le restrizioni

Questa, del resto, era la narrazione del governo di allora: il green pass sarebbe servito a contenere i contagi e a proteggere la popolazione. Ripetiamo: era falso e chiunque avrebbe potuto rendersene conto, anche soltanto usando la logica. Di più: l’andamento dei contagi e dei ricoveri dimostrò con totale chiarezza che le restrizioni non servirono. Ma tutti i media, praticamente tutti i politici e la grandissima maggioranza dei presunti esperti sostenevano con ostinazione il contrario. E cioè che il green pass funzionava e difendeva la popolazione dalla malattia, dunque era necessario. Ecco, adesso sappiamo che era falso. Speranza sapeva tutto. Sapeva dei rischi delle iniezioni, degli effetti avversi. Sapeva ogni cosa ma, assieme ai suoi colleghi di governo, ha tirato dritto. Ha mentito per anni ai cittadini italiani, e ora ha ammesso davanti a una commissione parlamentare di avere detto balle a ripetizione.

La commissione Covid e la verità storica sulle misure pandemiche

Questa ammissione giustifica praticamente da sola l’esistenza della commissione Covid. È esattamente questo lo scopo di questo strumento di inchiesta, che come sappiamo non può portare a condanne ma può fissare una verità storica. Adesso – stampata nero su bianco nei verbali e scandita in favore di telecamera – abbiamo la prova regina e innegabile della colossale impostura a cui ci hanno sottoposti. È una prova talmente sfolgorante che la gran parte dei giornali, come ovvio, ha fatto finta di non vederla. Peggio: le cosiddette grande testate, i talk show e i telegiornali si sono occupati della commissione solo per prendere le difese di Speranza, dipingendolo come vittima innocente di una persecuzione politica. Giusto ieri, su Repubblica, Francesco Merlo ha scritto che «vedere il bravissimo Roberto Speranza aggredito, processato e insultato dai nemici della scienza e dai politici no vax è come vedere Gulliver immobilizzato dai lillipuziani».

Lo scontro con i media e le dichiarazioni di Francesco Merlo

Se Merlo ha visto Speranza «aggredito» in commissione, allora avrà anche sentito ciò che l’ex ministro ha detto in quella sede. Lo avrà sentito ammettere di aver mentito, addirittura rivendicare di aver mentito. Se non lo ha sentito, significa che scrive ignorando deliberatamente le notizie. E con lui tutti coloro che ancora hanno il fegato di prendersela con i non vaccinati. Se prima costoro potevano nascondersi dietro scuse patetiche e giustificazioni ridicole, ora non hanno più alibi. Di fronte a quelle frasi registrate di Speranza ogni maschera è caduta. Sia chiaro, non ci illudiamo che ciò produca effetti immediati. La narrazione dominante è ancora forte e lo sarà per molto tempo. Resiste ancora, granitica, in sede giudiziaria.

La condanna dell’ex infermiera di Piacenza e il caso dei falsi vaccini

Un paio di giorni fa, per fare un esempio, è stata condannata a una pena cinque anni e 20 giorni di reclusione l’ex infermiera dell’Ausl di Piacenza accusata di aver somministrato finti vaccini per fare ottenere il green pass ad alcuni pazienti. Una pena durissima che solo le incrostazioni ideologiche possono spiegare. Alla luce delle affermazioni di Speranza, la donna meriterebbe una rapidissima grazia. È stata condannata per falso, ma il primo falso lo hanno commesso le istituzioni, che dovrebbero essere chiamate a renderne conto. Come detto, sappiamo che non avverrà. Chi non ha voluto vedere finora probabilmente rimarrà cieco. Chi ha mentito continuerà a mentire. Ma a differenza del passato, ora la verità è a portata di mano, cristallizzata in un video. Ora sappiamo con estrema certezza che chi insiste a negare non è soltanto ottuso o scarsamente informato: è in totale malafede.