La sanità chiede al governo altri 10 miliardi: mobilitazione il 5 dicembre

Uno sciame sanitario si riverserà su Roma sabato 5 dicembre. Partenza alle 15:00, da piazza Vittorio Emanuele II, per convergere infine in via dei Fori Imperiali. Medici, veterinari, infermieri, ostetriche, professioni sanitarie, tecnici amministrativi , studenti, specializzandi (non solo di area sanitaria), ricercatori e rappresentanti sindacali e professionali.

Insomma, chi più ne ha più ne metta. Mobilitati tutti «senza alcuna distinzione di ruolo, di categoria o di sigla». L’obiettivo dichiarato di questa manifestazione congiunta è «difendere il diritto alla cura e il futuro del Servizio sanitario nazionale (Ssn)».

La protesta, organizzata da 27 sigle fra sindacati e associazioni, mira esplicitamente a «difendere la sanità pubblica» contro una politica percepita come carente, trascurante. In una sola parola, lacunosa.

Queste la nota unitaria con cui i promotori chiamano i manifestanti all’adunata: il Servizio sanitario nazionale «appartiene a tutti: a chi cura ogni giorno e a chi ha bisogno di essere curato. Oggi questo bene comune è indebolito da anni di politiche caratterizzate da investimenti insufficienti sulla salute della popolazione e da una scarsa valorizzazione del personale ospedaliero, ambulatoriale, territoriale, in formazione e della ricerca».

La manifestazione a Roma per ottenere più fondi per la sanità

«A pagarne il prezzo», aggiungono «sono i cittadini, ovvero tutti noi. A chi lavora e studia in sanità diciamo: non siete soli. A chi aspetta una visita, un ricovero o assistenza diciamo: non può essere una lotteria. La salute non può dipendere dal reddito o dal Cap di residenza: esistono il diritto alla cura e il diritto a curare».

Infine, gli organizzatori chiudono augurandosi per il 5 dicembre una partecipazione attiva ed estesa: «A muovere la mobilitazione sono la speranza e la determinazione di rendere tutto ciò ancora possibile, perché il Ssn siamo e saremo noi».

Fra le 27 sigle coinvolte, non vi sono alcune fra quelle della medicina convenzionata (vale a dire medici di base e quelli specializzati per gli ambulatori e Uil). L’iniziativa, inoltre, non contempla per ora un’astensione dal lavoro per le categorie coinvolte.

La manifestazione si lega agli appelli del settore sanitario per ottenere più risorse nella manovra 2027. In quest’ottica, il presidente della Federazione dell’ordine dei medici Filippo Anelli, alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, ha evidenziato come senza quei fondi, «il diritto alla salute diventa una garanzia solo teorica», precisando che «servirebbero almeno 10 miliardi di euro in più per mettere in sicurezza la sanità pubblica, 3-4 solo sulle professioni sanitarie per consentire un reale investimento».