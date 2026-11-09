Maurizio Battista: «Rido di tutto ma non della politica»

Disilluso dalla politica, disilluso dalla televisione, come più o meno tutti disilluso anche dalla vita, Maurizio Battista, romano, 69 anni, porta in scena stress e isterie dell’italiano comune estraendo risate dalle anime degli spettatori che, come l’attore, tentano di esorcizzare amarezze e, possibilmente, di sdrammatizzarle, almeno per un paio d’ore. Il suo humor è tipicamente popolare, rielaborato a suo modo e nato in quella che lui chiama la sua scuola, quella del bar del padre, frequentato e respirato fin dall’infanzia, uno di quei bar della Roma con un’identità ancora definita, fonte d’ispirazione di mostri sacri della recitazione, Manfredi, Sordi, Verdone. Battista ricorre a quel romanesco che gli è connaturato, una lingua con la capacità enigmatica di confortare, con un misto di almeno apparente bonarietà e cinismo, anche chi romano non è. E, giacché in tv la risata dello spettatore resta occulta, preferisce quella che sente con le proprie orecchie, sul palco del teatro.

«Raccontando la sua vita, è riuscito a fare una forma di arte»

Ti ho visto in alcuni spettacoli. Mi hai suscitato il riso.

«Grazie Roberto, per me l’intervista potrebbe finire qua».

Non ami essere definito un comico, ma la tua professione è quella di far ridere. La definizione «cabarettista» può andarti bene?

«Forse, pensando a quei localetti romani degli anni Settanta dove si faceva cabaret, è quella giusta. Con tutte le decorazioni generalizzabili a un comico. Io vorrei sintetizzare con una frase di una signora all’Alfieri di Torino. “Complimenti, lei, raccontando la sua vita, è riuscito a fare una forma di arte”. Poi se questo diventa comico o malinconico, perché diventa tutto questo, io sto qua…».

Il nuovo spettacolo «Se non vinco… imparo»

Il 4 novembre sei partito con lo spettacolo intitolato Se non vinco… imparo, al Teatro Olimpico di Roma. La rappresentazione, dal mercoledì alla domenica, continuerà fino al 29 novembre 2026 e avrà repliche il 31 dicembre di quest’anno e l’1-2-3-4 gennaio 2027.

«Lo chiamiamo spettacolo per comodità. Invece è il racconto di quest’anno passato dopo l’Olimpico dell’altr’anno. Siccome gli anni passano e sto invecchiando divento anche un po’ intimo, un po’ malinconico. Ieri parlavo con uno, l’età me comincia un po’ a pesa’, me dispiace, me dispiace tanto, ho tre figli e quattro cani, un giorno capita che un po’ di malinconia te viene, te po’ veni’ pure da piange eh».

In sostanza dici che dagli errori bisognerebbe imparare, magari ridendoci sopra, se possibile…

«Eh bisognerebbe, solo che la vita non è fatta solo de bene ma anche de sconfitte. De errori ne ho fatti tanti ma già se su dieci due te ascoltano è una bella media. Che altro posso fa’? Quanto altro voglio sbaglia’? Eppure qualche errore si può sempre fare, pure a novant’anni…».

Come darti torto…

«Lo sai come diceva n’amico mio? “Va a dormire incazzato e svegliati incazzato. Ti avvantaggia”».

Battistology e le contraddizioni dei giovani

In Battistology, il tuo spettacolo a puntate su Comedy Central, canale 129 di Sky, prendi aspetti del quotidiano confrontandolo con il passato, tipo quando c’era la lira. Un esempio. Una ragazza al suo 18° compleanno chiede come regalo al padre il seno nuovo. Lui le chiede «perché so’ rotte?». Poi gli dice la cifra. Ma poi ci sarebbero anche le labbra…

«Noi ci meravigliamo di quello che succede adesso nei giovani, giusto? Questi giovani nella deriva ce li abbiamo portai noi eh? Non pensare che ce so’ andati da soli. Tu padre e tu nonno non te mettevano le regole? Ecco, noi coi figli ce semo sbagliati. Abbiamo perso con i giovani no?».

La madre strizza l’occhio al marito. Magari, con le «zinne nuove», chiameranno la figlia a X Factor o ad Amici…

«Certo. Sai che m’ha detto l’altro giorno mia figlia, quella di dieci anni, “papà a tredici me lo posso fa’ il piercing all’ombelico?”. Di che stai parlando Roberto, vai a cerca’ ’e cause del mondo che fa schifo e ne facciamo parte pure noi».

I cani umanizzati e le stranezze della vita moderna

Mi dicevi poc’anzi che hai quattro cani…

«Sì, barboncini».

Hai fatto un inciso sui cani da compagnia, con cappottini e ninnoli vari, chiamati con nomi improbabili talvolta stranieri. Dici che a casa «se mettono pure ’e ciavatte»…

«Sono esagerazioni. Secondo te el cane c’ha bisogno del cappottino? “Vie’ da papà, vie’ da mamma”. Che sei, il padre o la madre? Abbiamo umanizzato tutto e ce semo disumanizzati noi, è questo è il problema».

La moda dei jeans strappati che costano di più di quelli integri e senza strappi…

«Lo sai che a casa se rompevi i calzoni tu’ padre te menava. Tu’ madre “chi t’ha strappato il giacchetto?”. Ora quello strappato costa il triplo di quello sano. È come se ti volessi comprare la macchina tutta intonsa e tu te compri quella bozzata. Tanto prima o dopo devi bozza’ pure quell’altra…».

Ipotizzi il matrimonio mediante contratto breve. Due anni e se non funziona si scioglie quando scade il contratto. Oppure lo rinnovi per altri due anni…

«Io di matrimoni ce n’ho avuti tre quindi quando parlo so quello che dico no?».

Due alle spalle e l’ultimo…

«L’ultimo è attivo».

Ok.

«No, ma questo vale per gli uomini e per le donne. Oggi, nel 2026, se fossi una donna, non mi sposerei. La donna è indipendente e te no. Questa è la verità. Diciamo che fin che le donne non s’accorgono che sei marginale va bene. E dopo te cacciano. Prendi un marito a noleggio, sei mesi e poi c’è il riscatto. Se lo vuoi riscatta’ e sennò lo lasci… Insomma i matrimoni aziendali».

Smartphone, comodità e il prezzo della tecnologia

Il vecchio telefono fisso a disco, cui qualcuno metteva il lucchetto e si diceva «chiamami a ore pasti». Oggi sembra preistoria. Che si rimpiange. Gli smartphone sono utilissimi ma hanno pure effetti perversi…

«Sicuramente le comodità so’ utili ma hanno un prezzo, non parlo di prezzo economico, ma un prezzo fisico, nel senso che si rompono, le devi fa’ ripara’. La comodità ti fa mandare le mail però poi quel computer te se blocca, te se impalla… C’è una regola del forse, non tutto ha un vantaggio, tu lo sai. Me diceva n’amico mio “ricordati sempre che il piccione mangia dalle tue mani ma poi te caga in testa”. Mi trovi qualcosa che, levando la salute, è positiva in qualsiasi caso? Non c’è. C’è sempre un lato negativo che poi scopri».

Cellulari e web a parte, gli italiani sarebbero disposti a rinunciare alla tv dai mille canali?

«Non sarebbero disposti a rinunciare ma sarebbe molto meglio per noi. Non in tutto ma in parte sì. La televisione aveva un canale ma era intellettuale, gli autori erano degli scrittori. Adesso è una zozzeria, uno squallore, ’na babilonia con qualche psicopatico. Qualche volta ci appartengo pure io».

La scuola del bar di famiglia e l’Anton Studio

La tua scuola per diventare attore è stata quella del bar di famiglia in un quartiere di Roma.

«Sì, a San Giovanni, ma non è che mi vanto, mi vanto del fatto che i grandi artisti hanno fatto le scuole. Io non ho fatto niente. Ma se non ho fatto niente e sto qua allora so’ più bravo de loro. Se tu fai gli allenamenti e fai 9 secondi e io faccio 8 e 50 e vengo dal garage so’ più bravo io, no?».

Anche tuo padre Antonio aveva una vena comica?

«Molto, molto. Infatti dico sempre che non vengo dall’Actor Studio ma dall’Anton Studio».

Il bar dei tuoi esiste ancora?

«No, è diventato un ristorante, ma abito lì, dove sono nato».

Hai deciso, nei tuoi spettacoli, di lasciar da parte la politica. C’è una ragione particolare?

«Sì, che me fa schifo. Quarant’anni fa c’era più prestigio. Io non vivo di politica, vivo de lavoro».

Dalla televisione al teatro: «Una cosa molto più alta»

Hai iniziato con il teatro nel ’78, poi a Fantastico ’89 con Ranieri, Oxa e Magalli, poi Baudo ti volle a Partita doppia, Domenica in con Giurato, poi con la Cuccarini, Striscia la notizia con Pieraccioni, Grande Fratello Vip 2018 eccetera. Quanto ti ha dato la televisione?

«Niente. La televisione non dà niente. Solo Comedy mi ha dato. E poi, stranamente, artisti che fanno la televisione tutti i giorni poi in teatro a vederli nun ce va nessuno. Come mai? Se vivi di televisione e l’hai sempre fatta è giusto ma io vengo dal teatro che è una cosa molto più alta della tv e pure del cinema. Il cinema è non dico facile ma semplice, il teatro no. Fa selezione alla porta».

Ispirato da qualche comico classico? Aldo Fabrizi?

«Hai fatto centro. Quello in cui mi riconosco di più è Fabrizi che 50 anni fa diceva al pubblico “ve ne siete mai accorti che…”. E poi parlava di varie cose cui la gente comune magari non ci fa caso perché fa altro».

Il palco come rifugio dalle amarezze della vita

Una cosa che spesso viene da chiedersi è come faccia un cabarettista o attore comico che dir si voglia ad andare in scena una sera quando nella giornata gli è capitato qualcosa di sgradevole se non doloroso. Ti sarà accaduto, immagino.

«Per quelle due-tre ore è proprio quella la soluzione del problema. Per quelle due-tre ore là sopra non pensi al tuo problema. Questa è la mia soluzione. Quando finisce me torna. Ma che devo fa’? Là sopra è la mia isola felice, come si dice».

Il filosofo Henri Bergson ha scritto un celebre saggio, Il riso. Saggio sul significato del comico. Cosa fa ridere la gente?

«È molto semplice. Quello che fa ridere le persone sono i problemi degli altri. Non parlo de malattie eh, ce mancherebbe altro. Ma quando uno dice so’ cascato quello te fa ride. Le torte in faccia non è che le ho inventate io, ma qualcun altro cent’anni fa».

Il romanesco e la difficoltà di imitare la comicità romana

La battuta in romano sembra avere una marcia in più…

«Certo, ti aiuta, ti aiuta molto».

Fatta da un romano vero, però…

«Tra i dialetti italiani quello più difficile da fare è il romano. Il toscano lo imiti, pure il napoletano, il romano no, se lo fai male diventa veramente una cosa brutta».