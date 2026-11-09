Enrico Della Gatta: «Impariamo a investire nella sicurezza»

Il vicepresidente di Fincantieri, Enrico Della Gatta, nel libro Difendere il futuro edito da Egea, affronta una delle questioni decisive del nostro tempo: il rapporto tra capitale privato, innovazione tecnologica e difesa. «La sicurezza è un bene pubblico: è lo Stato a definirne le esigenze e a garantirla, ma senza capitali di rischio molte tecnologie strategiche non nascerebbero». E sull’Europa: «La sfida più grande è superare la frammentazione industriale e costruire una filiera comune».

Sicurezza e capitali privati: perché investire nella Difesa

Partiamo dal titolo del suo libro, Difendere il futuro. Gli investitori cercano rendimenti, mentre la sicurezza è un bene pubblico che non dovrebbe rispondere esclusivamente a logiche di profitto. O no? Come si conciliano queste due esigenze?

«Bisogna evitare di confondere i due piani. La sicurezza resta un bene pubblico, è il prerequisito dello sviluppo economico e sociale delle nostre comunità, ma senza capitali di rischio molte tecnologie strategiche non nascerebbero. Nel libro non parlo dei piccoli risparmiatori: parlo di capitale paziente, necessario a sostenere tecnologie strategiche quando sono ancora in fase di sviluppo e non hanno raggiunto la maturità industriale. La storia ci insegna che, nei grandi passaggi tecnologici, il capitale privato ha avuto un ruolo fondamentale, assumendosi il rischio che una tecnologia fallisse o avesse successo. Quando le tecnologie sono dirompenti, lo Stato da solo spesso fatica a investire, perché i risultati sono incerti e i tempi lunghi. Il capitale privato può intervenire proprio in questa fase, sostenendo la ricerca e accompagnando l’innovazione. Senza capitale non c’è innovazione, senza innovazione non c’è deterrenza e senza deterrenza non c’è pace».

È un meccanismo che ha precedenti storici?

«Assolutamente sì. Pensiamo all’antica Roma. Per secoli fu una potenza terrestre, senza una flotta capace di sfidare Cartagine. Nella Prima guerra punica, con le casse dello Stato vuote, chiese ai cittadini più ricchi di finanziare le navi. Quel capitale era a rischio: se la spedizione falliva, andava perduto. Quella flotta vinse alle Egadi e fece di Roma la padrona del Mediterraneo. La potenza di Roma non fu soltanto politica e ingegneria militare: fu anche il capitale dei suoi cittadini, trasformato in potenza navale. Un altro esempio arriva dall’Ottocento americano, quando furono gli imprenditori privati a investire nella costruzione delle ferrovie, anticipando in parte l’intervento pubblico. E poi c’è il secondo dopoguerra. La Silicon Valley nasce dall’incontro tra Stato, università e capitali privati: il primo grande cliente fu il Pentagono e attorno a quella domanda crebbe un ecosistema di industria, ricerca e venture capital. Oggi lo chiameremmo open innovation: mettere in relazione competenze che nessuno, da solo, avrebbe».

La guerra torna in Europa: perché la sicurezza non può essere delegata

Nel libro scrive che «la guerra è tornata» e che per l’Europa questa verità rappresenta «uno specchio crudele». Perché?

«Perché due generazioni di europei hanno beneficiato dei dividendi della pace convinti che la guerra non sarebbe più tornata nel nostro continente. Quando nel 2022 la guerra è tornata in Europa, abbiamo dovuto prendere atto di una realtà: per decenni abbiamo demandato ad altri, soprattutto agli Stati Uniti, una parte fondamentale della nostra sicurezza. Oggi dobbiamo riconoscere che l’Europa deve assumersi maggiori responsabilità. E non si tratta soltanto di affrontare le minacce tradizionali che conosciamo, a queste se ne sono aggiunte di nuove legate all’evoluzione tecnologica: pensiamo ai droni e ai sistemi capaci di modificare profondamente le modalità di combattimento. Le minacce cambiano e devono cambiare anche gli strumenti per contrastarle. Non possiamo affrontare le sfide di oggi con le capacità militari di ieri».

Può fare un esempio concreto di questo cambiamento di prospettiva?

«Pensiamo a una casa dove non è mai entrato nessuno a rubare che non ha l’antifurto. Poi scopriamo che nelle villette vicine i furti aumentano e ci adeguiamo. Per la sicurezza di un Paese vale lo stesso: se le minacce cambiano, devono cambiare anche i sistemi difensivi. Il cambiamento è questo: la capacità di adattarsi rapidamente alle minacce. E per farlo servono industria e capitali, capaci di trasformare un’idea in capacità operativa».

Il problema europeo è spendere troppo poco per la Difesa oppure spendere male, a causa della frammentazione tra eserciti e industrie nazionali? Non si rischia di aumentare le risorse senza ottenere risultati proporzionati?

«La sfida più grande è superare la frammentazione industriale e costruire una filiera comune. Non significa un unico esercito europeo, né iniziative solo nazionali. Significa coordinare le iniziative strategiche, mettere in comune risorse e competenze e distribuire la catena del valore della base industriale e tecnologica in chiave europea, con una politica industriale di lungo periodo. Le startup vanno già in questa direzione perché le sfide che ci attendono hanno senso solo su scala europea».

Nato e venture capital: il fondo per le tecnologie strategiche

La Nato è destinata a rafforzarsi oppure le divergenze tra Stati Uniti ed Europa rischiano di mettere in discussione l’Alleanza?

«La Nato è una delle alleanze più solide e longeve della storia, ed è un patrimonio da preservare. Le divergenze esistono: per anni alcuni Paesi hanno investito più di altri e una parte della nostra sicurezza è stata delegata. Ma rafforzare il pilastro europeo significa rafforzare l’intera Alleanza. Lo mostra anche il Nato innovation fund: per la prima volta nella sua storia la Nato si è dotata di un fondo di venture capital, con circa un miliardo di euro per sostenere l’imprenditorialità in tecnologie strategiche e dual-use».

L’Italia rischia di rimanere ai margini di questa trasformazione?

«L’Italia ha una base industriale molto solida: grandi gruppi della Difesa, della cantieristica navale e dell’aerospazio, con competenze e capacità di industrializzazione che le startup, da sole, non hanno. Il rischio non è la mancanza di industria, ma di un ecosistema di capitale di rischio che possa incentivare la cultura del rischio imprenditoriale».

Dual-use, innovazione civile e militare: le tecnologie che cambiano la società

Il dibattito sul rapporto tra innovazione civile e militare è spesso molto polarizzato. Non c’è il rischio che le polemiche sul riarmo finiscano per frenare anche lo sviluppo tecnologico?

«È un rischio concreto e la polarizzazione del dibattito pubblico non aiuta. Le tecnologie non nascono già divise in civili e militari. Internet, il Gps, il radar, il turbogetto, i satelliti sono nati per scopi militari e sono poi entrati nell’economia civile; la penicillina è stata prodotta su scala industriale durante la guerra; il nucleare è diventato anche fonte di energia e strumento di cura in oncologia; dal radar è arrivato il forno a microonde. Oggi il flusso corre anche all’inverso: Intelligenza artificiale e cybersecurity nascono nel civile e passano alla Difesa. Il dual-use è una contaminazione creatrice».

Un maggiore coinvolgimento dei privati e una minore dipendenza dai finanziamenti pubblici potrebbero anche attenuare le polemiche sul riarmo?

«Non direi che lo Stato debba fare un passo indietro. Definire le esigenze di sicurezza e finanziare le capacità è compito pubblico. Il capitale privato entra dove la tecnologia è ancora incerta e il rischio di fallire è alto. Se la tecnologia dimostra valore, lo Stato interviene con programmi pluriennali che ne garantiscono l’industrializzazione. Più capitale privato non spegne il dibattito sul riarmo: quali capacità costruire è una scelta politica, e deve restare tale».