Clemente Mastella: «Il campo largo pensa che si vinca a sinistra. Così andrà a sbattere»

Il campo largo pensa di poter fare a meno di Clemente Mastella.

«Dopo le elezioni americane colgo un entusiasmo dionisiaco».

Sindaco di Benevento, ultimo dei democristiani.

«Scimmiottano atteggiamenti e progetti radicali».

Perdonali perché non sanno quello che fanno.

«Lì ha vinto anche la parte moderata. Serve la commistione, come nella vita: giovani e anziani. Nancy Pelosi, quando era speaker della Camera, aveva la mia età».

Quasi ottant’anni: cinquanta sulla breccia.

«Nella mia lunga carriera politica non ho mai visto una cosa del genere. Quest’incapacità strategica è senza precedenti».

Mastella contro il campo largo: «Più leader che partiti»

Dibattono ancora di primarie.

«Pensano a vincere una tappa, non il Giro d’Italia. Si correrà a maggio, quando potrebbero esserci le elezioni».

Nell’attesa iniziano a discutere del programma.

«Al tavolo ci sono più leader che partiti».

I quattro moschettieri: Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni.

«In rappresentanza di tre partiti, appunto».

Lei quanti ne ha fondati?

«Ho perso il conto».

L’Ulivo, che del campo largo sembra progenitore, non poteva invece fare a meno di Mastella?

«L’ultima vittoria, vent’anni fa, arrivò grazie a me. La differenza con il centrodestra fu di appena 25.000 voti. L’Udeur alla Camera ne prese più di 530.000».

Ingrati.

«E fui determinante al Senato, grazie alla Campania».

Fu decisivo anche per fare cadere il governo Prodi?

«Non numericamente, ma politicamente. L’aritmetica venne condizionata da atteggiamenti perversi».

Per gli ultimi sondaggi il suo Noi al centro vale lo 0,7%.

«Una quota ce l’abbiamo. Vediamo se la situazione si evolve».

Prossime elezioni: «Le coalizioni saranno in equilibrio»

Mastella può ancora essere determinante?

«Il ragionamento è molto semplice. La Meloni è una leader più riconosciuta della Schlein, giusto?».

Giusto.

«Comunque alle prossime elezioni soffrirà come tutti quelli che sono al governo. Sánchez in Spagna, Macron in Francia, Merz in Germania. E ora Trump in America. Mi segue?».

Perfettamente.

«Anche lei pagherà le conseguenze della crisi sociale ed economica. Però, rispetto agli altri, gode di un ampio consenso personale. Per cui, alla fine, le coalizioni saranno in equilibrio: si vince o si perde per pochi punti percentuali».

Eppure, vi snobbano.

«Sbagliatissimo. Prodi non fece questo errore».

Forse le primarie si fanno a marzo.

«Io arrivai terzo all’epoca, dopo Prodi e Bertinotti, superando sia Di Pietro che Pecoraro Scanio. Ma non c’erano attriti, come adesso tra Schlein e Conte. Allora avevano un leader riconosciuto. Stavolta non c’è».

Sarà un duello rusticano?

«Chiunque vinca, l’altro si incazza e non va a votarlo».

Si riferisce agli elettori Pd e 5 stelle?

«Ovviamente».

Elly ha perfino prestato un senatore ad Acerbo, per aiutarlo a creare la componente di Rifondazione comunista nel gruppo misto a Palazzo Madama.

«Sono convinti che la battaglia si vincerà a sinistra. Ma non siamo gli Stati Uniti».

Lui ha scritto sui social che inneggiare ad Hamas non è un reato.

«Costringeranno un sacco di persone a non votare. Senza il centro sono destinati a perdere. L’anima cattolica non può essere messa da parte. Anche con Renzi stanno dimostrando una cattiveria sciocca e incomprensibile».

Mastella difende Renzi: «Questa ostilità è inaccettabile»

È il cugino che imbarazza. Il parente da nascondere.

«È un uomo che ha limiti come tutti noi, ma resta un politico di grande intelligenza. Questa ostilità nei suoi confronti è francamente inaccettabile. Capisco le difficoltà, ma non è che si possono fare sempre le guerre puniche».

Serve carità cristiana.

«Continuano a sostenere che cinque o dieci anni fa ha creato problemi. A un certo punto, sarebbe auspicabile andare oltre».

Calenda invece non si schiera.

«Devo essere onesto: il suo posizionamento ha senso. Lui è diventato determinante. Temo però che alla stretta finale, nella polarizzazione tra lui e Vannacci, potrebbe pure calare. Non glielo auguro, per l’amor di Dio. Ma se finisce sotto il 3% rischia di disperdere un patrimonio di voti».

Il Campo largo è più litigioso del vecchio Ulivo?

«Con tutto il rispetto, noi avevamo un’altra levatura».

Solo il programma del Pd vanta 105 punti.

«Quello dell’Ulivo era di quasi mille pagine. Ma come si fa, dai. Tu puoi anche avere le migliori intenzioni, ma se poi arrivano la guerra nel Golfo e i dazi degli Stati Uniti i propositi vanno a farsi benedire».

Una pantomima?

«Qualcuno pensa che uno di Benevento voti davvero per il programma?».

Ci sono divergenze insanabili, però. Come sull’invio delle armi in Ucraina.

«In politica estera bisognerebbe tornare ai tempi di Moro e Berlinguer, quando il Parlamento aveva posizioni unitarie. Ora non ci sono differenze solo tra maggioranza e opposizione, ma pure all’interno delle coalizioni».

Dopo aver discusso di reddito di cittadinanza e patrimoniale, partirà la caccia al leader: per le primarie si ipotizza il 4 marzo 2027. A ridosso di possibili elezioni anticipate.

«Fatico a capire. Io avrei proprio eliminato le primarie. È solo un rito burocratico, per dimostrare il consenso personale. Nonostante dicano il contrario, sarà uno scontro fratricida».

Cosa suggerisce?

«Fanno sondaggi di continuo? Allora stabiliscano chi è il più forte per battere la Meloni».

Il mitologico federatore?

«Alcuni nomi c’erano».

Chi?

«Per esempio il sindaco di Napoli, Manfredi. Oppure il governatore della Puglia, Decaro. Ma io dico: stavolta potreste vincere. Testate tutti, no? E chi non ha chance, pazienza. Avanti un altro».

Candidato alle prossime elezioni? «Vediamo»

Anche Mastella pensa di candidarsi?

«Vediamo. Non ho ancora deciso se partecipare oppure rimanere a casa con i miei nipoti. Anche se, alla fine, sono destinato a morire sul campo».

È una metafora?

«Certo: nel senso che combatterò fino alla fine».

Quattro mesi fa ha rivelato di avere un tumore.

«L’11 novembre comincerò la radioterapia per un mese e poi si capirà. Lotto».

I medici sono fiduciosi?

«La paura c’è sempre. Il timore di una piccola incertezza. Magari succede qualcosa e non ce la faccio».

Intanto, nella sua Benevento i rapporti con il Pd restano tumultuosi.

«Ho già dovuto abbandonare il centrosinistra, ma non so fino a quando potrà durare questa situazione. Se si continua così, mando tutti al diavolo».

Chiedono le sue dimissioni.

«Non si capisce bene nemmeno per cosa».

Per un’inchiesta sul suo ex capo di gabinetto.

«Che non coinvolge nessuno della mia giunta».

Pure a Roma le danno pensieri.

«Il centro non ha nemmeno potuto mettere un candidato».

Stanno tirando la corda.

«Sa qual è la cosa umiliante? Tutti hanno bisogno del centro».

Vogliono organizzarlo loro?

«Esattamente. E a me questo non piace. Quando andavamo alle elementari, per risolvere le sottrazioni in colonna, la maestra diceva di “farsi prestare l’unità dal compagno”. Sembra lo stesso».

Vista la legge elettorale, sanno che i piccoli partiti avranno bisogno di aiuto?

«Dopo di che diventi subalterno. È una forma di umiliazione. Quando mi candidai alle primarie con l’Ulivo, non chiesi niente a nessuno. Andai in giro per l’Italia, a fare comizi e a stringere mani».

Preferiscono i pro Pal ai cattolici?

«Se si va avanti così, temo che la sconfitta sia sicura».

Mentre loro disdegnano aperture, Meloni si attrezza al centro. Il primo accordo è stato siglato con Sud chiama Nord di Cateno De Luca.

«La premier dimostra intelligenza. Secondo me, continuerà ad allargare ad altri. Puoi anche essere al 49, ma se ti manca l’1% non serve a niente».

Vuole lasciare Vannacci al suo destino?

«L’operazione serve proprio a questo. Ma non tanto perché il generale debba essere smobilitato. Meloni sa che l’importante è vincere».

Altro che Schlein.

«Continua a sbagliare. Deve recuperare al centro. Invece, tentano di ridimensionare la nostra portata».

Non resta che attendere stoicamente.

«Non me ne frega niente. Rimango a casa. E loro rischiano di perdere i voti che potrei recuperare».

I quattro moschettieri stanno esagerando.

«Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?».

Non si può sempre porgere l’altra guancia.

«Anche la pazienza democristiana ha un limite».