La Cina ha oggi tre portaerei e si prepara a vararne una quarta, che secondo esperti occidentali potrebbe essere a propulsione nucleare. Nel complesso, la sua Marina conta oltre 400 navi e sottomarini, circa il 35% in più di quella statunitense per numero di unità. È una crescita eccezionale, sostenuta da una capacità industriale che Pechino ha costruito in pochi decenni. Ogni giorno, fino a un centinaio di navi cinesi può trovarsi in mare lungo le rotte commerciali più trafficate dell’Asia. Pattugliano le acque vicine, partecipano a esercitazioni e si spingono sempre più lontano dalle coste. La loro presenza serve a difendere gli interessi cinesi, ma anche a mostrare la forza del Paese e a prepararsi a un possibile confronto con gli Stati Uniti.

La trasformazione è legata alla potenza industriale cinese. I cantieri del Paese producono più della metà delle navi mercantili costruite ogni anno nel mondo; molti sono in grado di lavorare anche per la Marina. Pechino ha inoltre finanziato porti in Paesi che vanno dallo Sri Lanka al Perù, dispone della più grande guardia costiera e della più vasta flotta peschereccia, e invia navi da ricerca a raccogliere dati sugli oceani e sui fondali.

Xi Jinping e la nuova visione marittima cinese

Per secoli la Cina è stata soprattutto una potenza continentale. Xi Jinping ha invece indicato il mare come elemento essenziale della crescita nazionale. Secondo Michael Studeman, già capo dell’intelligence navale statunitense, Xi è influenzato dalle idee di Alfred Thayer Mahan, lo stratega americano che associava la forza delle grandi potenze al controllo delle rotte e alla capacità di operare in mare. Studeman ritiene che gli Stati Uniti abbiano perso parte della propria «visione marittima»: oggi poche merci viaggiano su navi americane e il Paese fatica a espandere una flotta militare di circa 290 unità.

Gli Stati Uniti in difficoltà con la cantieristica militare

Un rapporto del Dipartimento della Marina citato dal Wall Street Journal, osserva che, nonostante il budget per la costruzione navale sia raddoppiato in vent’anni, gli Usa non hanno più navi da guerra rispetto al 2003. Alcuni programmi di costruzione e ammodernamento sono falliti o hanno subito ritardi. Washington considera l’espansione cinese motivo di preoccupazione e accusa Pechino di usare la propria forza marittima per sostenere rivendicazioni territoriali e intimidire i Paesi vicini. La Casa Bianca afferma di voler rilanciare la cantieristica americana; il governo cinese non ha risposto alle richieste di commento.

Le missioni cinesi sempre più lontane dalle coste

Le missioni cinesi sono diventate più ambiziose. La nave da guerra Zunyi ha condotto esercitazioni a fuoco vivo al largo dell’Australia, a migliaia di miglia dalla Cina, costringendo alcuni voli commerciali a cambiare rotta. In seguito ha preso parte a manovre con un gruppo di portaerei e si è addestrata alla caccia ai sottomarini. Unità come la Zunyi sono classificate dalla Cina come cacciatorpediniere; per dimensioni e armamenti, gli Stati Uniti le considerano incrociatori lanciamissili.

I cantieri cinesi e la produzione di navi militari

Lo si vede nei cantieri dell’isola di Changxing, vicino a Shanghai. Qui la costruzione di navi commerciali procede accanto a quella di unità militari. Immagini satellitari hanno mostrato navi anfibie, incrociatori, cacciatorpediniere e fregate in costruzione o manutenzione nello stesso momento. Nel 2023 un cantiere ha iniziato a costruire la Sichuan, una nave anfibia da 40.000 tonnellate soprannominata «portadroni», più grande e avanzata delle unità ricevute dalla Marina cinese poco prima.

Portaerei, Pacifico e nuove capacità militari

Pechino punta a espandere anche la flotta di portaerei. Un rapporto del Pentagono prevede che entro il 2035 la Cina potrebbe averne nove, rispetto alle undici statunitensi. Meno di vent’anni fa non ne possedeva nessuna. Nel giugno 2025, per la prima volta, due portaerei cinesi hanno navigato insieme nel Pacifico occidentale. Durante le manovre un caccia J-15 ha seguito un pattugliatore giapponese a distanza ravvicinata. In un’altra missione, una portaerei cinese ha superato la catena di isole che comprende Guam, importante base americana.

Xi Jinping, Zheng He e la strategia delle basi oltremare

Xi ha collegato la strategia marittima anche alla storia. Ha ricordato le spedizioni del XV secolo dell’ammiraglio Zheng He, che raggiunsero il Medio Oriente e la costa orientale africana, e le invasioni occidentali arrivate dal mare durante le guerre dell’oppio. Nella sua visione, porti, commercio e capacità militare si rafforzano a vicenda: i porti oltremare facilitano gli scambi e possono offrire accessi alla Marina; i cantieri commerciali possono sostenere la produzione militare; le navi da ricerca raccolgono informazioni utili anche alle operazioni navali. La Cina ha trasformato barriere coralline contese nel Mar Cinese Meridionale in isole artificiali e basi, ha aperto una struttura militare a Gibuti e ottenuto accesso a una base navale in Cambogia. Lungo la costa ha aggiunto moli, bacini di carenaggio e depositi.

Taiwan e il confronto strategico con gli Stati Uniti

Secondo Ryan Martinson, del Naval War College statunitense, Xi ha spinto la Marina a puntare a una forza efficiente e capace di operare su scala globale. La priorità di Pechino resta l’arco marittimo che va dal Mar Giallo al Mar Cinese Orientale e Meridionale. La Cina vuole dominare queste acque e impedire un intervento americano in caso di conflitto su Taiwan. Gli Usa, invece, intendono proteggere le rotte commerciali e i propri alleati nella regione: Giappone, Taiwan e Filippine. Per questo l’area è considerata uno dei possibili teatri di scontro più pericolosi.

La presenza cinese nel Mar Cinese Meridionale

La presenza cinese è costante: navi militari operano intorno a Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale, dove Pechino è coinvolta in dispute con Filippine e Vietnam. Alla Marina si affiancano la guardia costiera, che difende le rivendicazioni cinesi anche con azioni aggressive, e pescherecci che i governi rivali considerano parte di una milizia. Navi da ricerca attraversano inoltre le acque contese, mettendo alla prova le reazioni degli altri Paesi. La flotta cinese non serve soltanto a proteggere le coste. Pechino sta costruendo una capacità di presenza prolungata, in grado di difendere interessi lontani e ostacolare l’avvicinamento delle forze americane in caso di guerra. Evidente che l’obiettivo è poter affrontare gli Stati Uniti il più lontano possibile dalla terraferma cinese.