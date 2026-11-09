Gli Stati Uniti valutano una nuova strada diplomatica per fermare il conflitto e rilanciare i negoziati sul nucleare. Doha presenta un piano in 48 ore: Washington dovrebbe allentare le restrizioni, mentre Teheran dovrebbe consentire il ritorno degli ispettori internazionali e riaprire lo Stretto di Hormuz.

Il tentativo di riaprire il dialogo tra Stati Uniti e Iran passa oggi dalla Casa Bianca. Il presidente americano Donald Trump incontrerà il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, per discutere una possibile tregua e le condizioni necessarie a riprendere i negoziati sul programma nucleare iraniano. L’appuntamento è fissato alle 12 locali, le 18 in Italia, nello Studio Ovale.

Doha sta cercando di convincere Washington a concedere altro tempo alla mediazione, nel tentativo di evitare una nuova escalation militare in una regione attraversata da oltre otto mesi di guerra. Sul tavolo c’è anche una proposta che punta a ottenere risultati concreti in appena 48 ore, attraverso una serie di concessioni reciproche tra le due parti. Al centro dell’iniziativa c’è soprattutto lo Stretto di Hormuz, uno snodo fondamentale per il commercio internazionale di petrolio e gas.

Il piano in 48 ore per avvicinare Washington e Teheran

Secondo quanto ricostruito dal sito americano Axios, la proposta è stata elaborata con il contributo del Qatar e di altri Paesi della regione, tra cui Pakistan, Arabia Saudita, Egitto e Turchia. L’obiettivo è creare le condizioni per una ripresa del confronto tra Washington e Teheran, attraverso due passaggi distinti.

Nella prima giornata gli Stati Uniti dovrebbero revocare il blocco navale imposto all’Iran e autorizzare lo sblocco di una parte dei fondi iraniani attualmente congelati all’estero. In cambio, Teheran dovrebbe invitare formalmente l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) a mandare i propri ispettori nei siti nucleari danneggiati durante le operazioni militari. Il ritorno degli esperti internazionali avverrebbe sulla base di un’intesa raggiunta al Cairo lo scorso anno.

Il secondo passaggio riguarderebbe invece la riapertura dello Stretto di Hormuz, condizione essenziale per riportare la navigazione alla normalità. Una volta ripristinato il traffico marittimo, potrebbe iniziare una nuova fase di trattative sul programma nucleare iraniano, con particolare attenzione alle riserve di uranio altamente arricchito accumulate da Teheran.

Si tratta, al momento, di una proposta negoziale e non di un accordo già raggiunto. Restano da superare le profonde divergenze tra i due governi sulle condizioni per fermare le ostilità e sul futuro delle attività nucleari iraniane.

Il Qatar intensifica la mediazione, coinvolto anche Vance

L’incontro alla Casa Bianca arriva dopo diversi giorni di contatti diplomatici. Il primo ministro qatariota, che ricopre anche l’incarico di ministro degli Esteri, dovrebbe vedere separatamente il vicepresidente americano J.D. Vance, prima del colloquio con Trump. Vance è stato direttamente coinvolto nelle interlocuzioni con Teheran nelle ultime due settimane e ha mantenuto contatti frequenti con il capo del governo del Qatar.

Parallelamente, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ha intensificato i rapporti con gli interlocutori statunitensi e con il Pakistan, altro Paese impegnato nella mediazione. Tra le possibilità prese in considerazione c’è anche un incontro tecnico tra esperti americani e iraniani. Un confronto di questo tipo permetterebbe di affrontare le questioni più complesse dell’eventuale intesa prima di arrivare a negoziati politici diretti.

La diplomazia qatariota ha inoltre voluto smentire le notizie circolate sui social secondo cui i tentativi di raggiungere un accordo tra Washington e Teheran sarebbero falliti. Sabato 7 novembre, l’Ufficio internazionale per i media del Qatar ha definito queste ricostruzioni fuorvianti, assicurando che le attività di mediazione proseguono in coordinamento con entrambe le parti.

Anche l’emiro Tamim bin Hamad Al Thani si è mosso sul piano diplomatico. Venerdì 6 novembre ha avuto un colloquio telefonico con Trump, durante il quale sono stati esaminati gli sviluppi della crisi regionale e gli sforzi internazionali per avvicinare le posizioni dei Paesi coinvolti. Il sovrano ha ribadito l’importanza del dialogo, della libertà di navigazione e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

Hormuz resta uno dei nodi principali del conflitto

La riapertura dello Stretto di Hormuz è uno degli obiettivi più urgenti per i Paesi coinvolti nella crisi. Il blocco della navigazione e le restrizioni americane alle attività marittime iraniane hanno aggravato le conseguenze economiche della guerra, aumentando l’incertezza sui mercati energetici internazionali.

La questione riguarda direttamente anche le monarchie del Golfo, particolarmente esposte alle ripercussioni di una prolungata interruzione dei traffici. Il ripristino della navigazione rappresenterebbe quindi un passaggio importante non soltanto per gli Stati Uniti e l’Iran, ma per l’intera regione e per gli equilibri energetici internazionali.

Rubio: «Le richieste dell’Iran sono inaccettabili»

Nonostante gli sforzi diplomatici, le possibilità di un’intesa restano incerte. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran è ancora in attesa di una risposta americana all’ultima proposta negoziale.

Da parte statunitense, il segretario di Stato Marco Rubio ha riconosciuto che i colloqui indiretti hanno prodotto finora risultati limitati. Prima di partire per Parigi, dove parteciperà alla riunione dei ministri degli Esteri del G7, ha ribadito che Trump continua a preferire una soluzione diplomatica. Rubio ha tuttavia giudicato inaccettabili le richieste iraniane, definendone alcune del tutto irrealistiche.

Lo stesso presidente americano, domenica 8 novembre, ha lasciato aperto uno spiraglio per una soluzione negoziata. Una nuova offensiva militare contro l’Iran sarebbe, secondo le sue parole, altamente improbabile nel caso in cui i colloqui portassero a progressi concreti verso un accordo soddisfacente.

La disponibilità al dialogo non significa però che Washington abbia escluso un ritorno alle operazioni militari. Trump ha infatti avvertito che gli Stati Uniti hanno già individuato altri obiettivi infrastrutturali iraniani da colpire qualora le ostilità dovessero riprendere.

Il colloquio di oggi con il premier qatariota sarà quindi un passaggio importante per capire se esistano le condizioni per trasformare la proposta delle 48 ore in un’intesa concreta. Per ora, la distanza tra le posizioni americane e iraniane rimane significativa.