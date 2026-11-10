La fronda dei repubblicani contro Trump: ora Pete Hegseth rischia l’impeachment

Trema lo scranno di Pete Hegseth ai vertici del Pentagono. Il segretario alla Difesa americano potrebbe affrontare già questa settimana un voto di impeachment alla Camera dei rappresentanti, sulla base di otto capi d’accusa che comprendono abuso di potere, violazione della Costituzione e conduzione illegittima della guerra contro l’Iran.

L’iniziativa è stata rilanciata formalmente non da un democratico, ma da un deputato repubblicano, Thomas Massie. I rappresentanti dell’Asinello hanno annunciato ampio sostegno alla procedura, mentre cresce la fronda tra alcuni esponenti del partito del presidente Donald Trump.

Tutte le accuse presentate contro il segretario alla Difesa

Pete Hegseth si trova ad affrontare otto articoli di impeachment, tre dei quali riguardano direttamente la guerra contro l’Iran. È accusato, infatti, di aver condotto operazioni militari senza l’approvazione del Congresso e di aver proseguito con la campagna anche dopo che il parlamento aveva chiesto al presidente di porre fine alle ostilità o di ottenere un’autorizzazione formale.

La risoluzione presentata da Massie, inoltre, contesta al segretario alla Difesa la violazione del War Powers Resolution, che prevede il ritiro delle forze statunitensi da operazioni militari non autorizzate entro 60 giorni, con una possibile proroga di altri 30.

Gli altri cinque capi d’accusa riguardano attacchi militari ritenuti illegittimi contro presunti narcotrafficanti, la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro, operazioni non autorizzate nello Yemen, il mancato rispetto delle norme per limitare le vittime civili e presunte ritorsioni contro il senatore Mark Kelly per dichiarazioni protette dalla liberà di espressione.

Il segretario alla Difesa ha respinto tutte le accuse, definendo l’iniziativa una manovra politica, e il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha dichiarato che Hegseth non si lascerà intimidire da «politici che cercano di ottenere vantaggi di parte o avviare false indagini dove non esiste alcun illecito». È prevista per oggi una conferenza stampa, in cui risponderà alle accuse.

Il rischio per Hegseth: cresce il malcontento tra i deputati repubblicani

Al momento, i repubblicani mantengono ancora la maggioranza al Congresso, dato che i cambi di seggi avverranno a gennaio. Pertanto, potrebbero bastare poche defezioni per consentire l’approvazione del provvedimento.

E già molti esponenti del GOP hanno manifestato perplessità sulla gestione del Pentagono, senza tuttavia impegnarsi a votare per la messa in stato di accusa di Hegseth. French Hill, deputato dell’Arkansas, ha dichiarato di voler ascoltare il dibattito prima di decidere, sostenendo che una cattiva gestione dell’incarico non costituisce di per sé una violazione tale da giustificare l’impeachment.

«Non so se abbiamo abbastanza voti. Lo faccio perché è la cosa giusta», ha dichiarato Massie ai giornalisti.

Tutti i passaggi del procedimento di impeachment

Secondo il regolamento della Camera dei rappresentanti, una risoluzione di questo genere deve essere esaminata entro due giorni di attività parlamentare dalla sua presentazione. La maggioranza repubblicana può tentare di bloccarla attraverso un voto per accantonarla, oppure rinviarla ad una commissione.

Per mettere formalmente in stato d’accusa Hegseth basta la maggioranza semplice alla Camera, mente un’eventuale destituzione richiederebbe una successiva condanna da parte del Senato, con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

La procedura potrebbe proseguire dopo l’insediamento del nuovo Congresso, che sarà dominato saldamente dai democratici usciti vincitori dalle elezioni di metà mandato.