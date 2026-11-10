Eisenkot tentato dal governo con gli ultraortodossi. Ma Bibi non molla

Gadi Eisenkot, dopo aver ricevuto dal presidente israeliano Isaac Herzog il mandato per formare il nuovo governo, vedrà Avigdor Liberman, alla guida di Yisrael Beitenu. Liberman ha escluso il sostegno a un esecutivo di minoranza appoggiato dai partiti arabi e si è mostrato invece disponibile a coinvolgere gli ultraortodossi.

Il confronto servirà a discutere le grandi distanze tra i due sulla composizione della futura maggioranza. Ieri Benjamin Netanyahu ha rilanciato la proposta di un governo di unità guidato da lui e formato dai partiti sionisti e dalle formazioni haredi.

In un video diffuso dal suo ufficio, il premier uscente ha definito una coalizione di questo tipo una necessità urgente. Le sue parole sono arrivate il giorno dopo che Herzog aveva affidato a Eisenkot, leader del partito centrista Yashar, il compito di avviare la formazione del governo.

L’apertura di Bibi ad un «ampio governo nazionale»

Netanyahu ha detto di essere disposto a dialogare con tutti e ha invitato gli altri a fare altrettanto: a suo avviso, di fronte alle sfide future, i partiti dovrebbero collaborare.

Pur senza aver ricevuto l’incarico da Herzog, sostiene che il Likud, primo partito per numero di voti, dovrebbe guidare un esecutivo con le forze del campo nazionale, incluse quelle haredi, e con gli altri partiti sionisti. Ha aggiunto di essere pronto ad aprire subito le trattative con chiunque voglia esaminare la sua proposta. È la seconda volta in due giorni che Netanyahu avanza l’idea di un governo di unità sotto la propria guida.

L’aveva già proposta sabato 7 novembre, prima dell’annuncio di Herzog. In quell’occasione aveva indicato che la coalizione avrebbe dovuto riunire tutti gli attuali alleati: il Likud, i partiti ultraortodossi e le formazioni ultranazionaliste Sionismo religioso e Otzma Yehudit. La stessa formula era stata proposta anche prima delle elezioni legislative del 27 ottobre e subito dopo il voto, con il nome di «ampio governo nazionale».

Netanyhau tiene la porta chiusa agli arabi

Netanyahu ha inoltre sostenuto che non si possa governare con il sostegno di forze che, a suo parere, appoggiano Hamas, né rendere l’esecutivo dipendente da esse. Il riferimento è ai partiti arabi Lista unita e Ra’am, che alle ultime elezioni hanno conquistato complessivamente 19 seggi e, durante le consultazioni successive al voto, hanno sostenuto Eisenkot come candidato premier. Netanyahu ha affermato che Israele non può contrastare l’Iran e i gruppi islamisti radicali se dipende da forze riconducibili allo stesso orientamento all’interno del governo.

Lo schieramento Usa a Gaza e le tensioni con la Turchia

Intanto, Israele avrebbe dato il via libera agli Stati Uniti per schierare a Gaza un primo contingente multinazionale di circa 250 militari stranieri. Lo riferisce il sito Walla. Da circa due settimane, nella zona vicino alla Striscia sono stati segnalati ufficiali militari stranieri insieme a soldati statunitensi.

Secondo le fonti citate, l’avvio della missione è frenato dalle pressioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che chiede a Washington di includere la Turchia nelle operazioni. Israele si oppone alla partecipazione turca, citando le posizioni di Ankara e le indagini sull’attentato vicino a Hebron in cui, due settimane fa, sono morti due soldati dell’Idf. Secondo quanto emerso, l’attacco sarebbe stato diretto dalla Turchia.

Nel frattempo, gli Stati Uniti continuano a portare veicoli e materiali nella base situata nei pressi di Gaza, nell’area di competenza della Brigata meridionale della Divisione Gaza dell’Idf.

Il nodo Iran: le divergenze tra Netanyahu ed Eisenkot

Sull’Iran, Netanyahu ed Eisenkot condividono la valutazione che il Paese rappresenti la principale minaccia per Israele e non escludono un intervento militare per impedirgli di dotarsi di armi nucleari. Le loro strategie, però, divergono.

Netanyahu ha incluso il rovesciamento della Repubblica islamica tra gli obiettivi della guerra iniziata il 28 febbraio. Eisenkot ritiene invece che far cadere il regime non sia un obiettivo realistico. Preferirebbe un’intesa con Washington sottoposta a verifiche, simile al Jcpoa abbandonato da Trump nel 2018, con controlli internazionali, limiti all’arricchimento dell’uranio e restrizioni sui missili.

L’ayatollah vuole sbloccare la situazione: incarico al governo di superare la condizione di «né guerra né pace»

Il governo iraniano che segue quanto accade in Israele, nel frattempo, si è detto pronto a riaprire lo Stretto di Hormuz entro 48 ore, a condizione che gli Stati Uniti accettino alcune richieste, tra cui la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Il presidente Masoud Pezeshkian ha riferito che la Guida Suprema Mojtaba Khamenei ( del quale nessuno sa più nulla dal 28 febbraio), ha chiesto di superare la condizione di «né guerra né pace» con gli Stati Uniti.

Ha aggiunto che Teheran è disponibile a trattare per arrivare a una soluzione dignitosa e basata su condizioni eque. Secondo Pezeshkian, se il dialogo può garantire il rispetto dei diritti iraniani, occorre evitare una guerra; ha però escluso ogni cedimento alle pressioni o alla forza. L’agenzia Tasnim, vicina ai Guardiani della Rivoluzione, ha intanto smentito che sia previsto a Doha un incontro tra Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, e il vicepresidente statunitense JD Vance.

Citando un alto funzionario della sicurezza di Teheran, l’agenzia ha dichiarato che prima di parlare di negoziati Washington dovrà agire sulle sette condizioni poste dall’Iran. Il funzionario ha precisato che la posizione di Teheran non è cambiata e che, senza passi concreti da parte americana, non verrà preso in considerazione alcun piano di trattativa. La smentita è arrivata dopo che il quotidiano Türkiye aveva riportato le parole del capo dell’intelligence turca, Ibrahim Kalin, secondo cui il Qatar avrebbe ospitato un colloquio tra Vance e Rezaei la settimana successiva.