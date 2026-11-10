Áron Orbán, fratello minore dell’ex primo ministro ungherese Viktor, è stato arrestato dalle autorità di Budapest con l’accusa di traffico di esseri umani e frode sui visti Schengen. La notizia, che sta scuotendo i palazzi del potere magiaro, inserisce l’ennesimo tassello giudiziario nel repulisti avviato dal neoeletto governo di Péter Magyar (partito Tisza).

Ungheria, arrestato il fratello di Orbán: l’accusa è traffico di esseri umani

Secondo le prime ricostruzioni, società collegate ad Áron Orbán avrebbero gestito un sistema illecito per facilitare l’ingresso di cittadini vietnamiti nell’Unione Europea, sfruttando l’iscrizione a finti corsi di formazione per accelerare il rilascio dei documenti.

Ma al di là della questione di merito, su cui è presto per sbilanciarsi, l’arresto di ieri spalanca le porte a un paradosso politico macroscopico: a Bruxelles e nelle cancellerie occidentali si continua a festeggiare il trionfo dello Stato di diritto semplicemente perché non c’è più Viktor Orbán al potere, ma la prassi inaugurata dal nuovo corso politico di Magyar ricorda più i metodi sbrigativi di una «democratura» che i velluti del liberalismo europeo. La detenzione sistematica degli oppositori e dei loro familiari è ormai il nuovo standard.

La situazione si è completamente ribaltata rispetto ai sedici anni consecutivi di governo di Fidesz, conclusi con la sconfitta elettorale dell’aprile 2026. Per tre lustri Orbán è stato dipinto come il «dittatore» d’Europa, l’autocrate illiberale da soffocare a colpi di sanzioni e fondi congelati.

Ma sull’ex premier conservatore non pendevano accuse di incarcerazioni arbitrarie delle grandi figure dell’opposizione: il suo potere aveva agito sempre attraverso i canali economici e di egemonia geopolitica, ad esempio utilizzando il proprio potere di veto per bloccare il mega-prestito dell’Unione europea da 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina per il biennio 2026-2027.

Il fermo nel giorno dello scandalo-spionaggio: l’ex premier denuncia un regolamento di conti

L’Ue non gliel’ha mai perdonata; per più di tre anni, Bruxelles ha congelato i fondi comunitari destinati a Budapest per presunte «violazioni dello Stato di diritto», quelle che comunque hanno consentito a Magyar non solo di battere Orbán con ampio margine alle elezioni del 12 aprile ma di mostrare i canini quasi subito: appena settandue ore dopo il voto, il nuovo idolo dell’europeismo progressista ha annunciato un bavaglio che avrebbe fatto impallidire il suo predecessore: la, sospensione di tutti i telegiornali e i programmi informativi pubblici.

Nella vicenda di ieri, il capolavoro non è l’accusa ma il tempismo. Il fermo di Áron Orbán è scattato con precisione chirurgica nello stesso giorno in cui era stata fissata una cruciale udienza parlamentare: il governo Magyar era atteso al varco davanti al Comitato di sicurezza nazionale per rispondere di un gravissimo scandalo di spionaggio.

Dalla sospensione dei telegiornali agli arresti: la stretta del governo Magyar

L’entourage di Fidesz era stato accusato di passare informazioni confidenziali al Cremlino tramite l’ex ministro degli Esteri Péter Szijjártó, Orbán aveva risposto denunciando a sua volta un’operazione di spionaggio internazionale e intercettazioni illegali contro Budapest, accusando i giornalisti investigativi indipendenti di essere spie al soldo di Kiev. Ora che l’udienza doveva fare chiarezza, un bell’arresto in famiglia è servito a ripulire i palinsesti televisivi.

La reazione di Viktor Orbán all’arresto del fratello si è concentrata proprio su questa coincidenza temporale, denunciando una precisa strategia di distrazione di massa. «Quello che sta succedendo in Ungheria è un regolamento di conti», ha scritto l’ex premier.

Poi, senza troppi giri di parole, ha evocato lo spettro dell’Ávh, la brutale polizia segreta della dittatura comunista ungherese: «Ogni volta che il governo si trova in una posizione scomoda, l’Ávh interviene. L’obiettivo di questo gioco sporco è eliminare gli oppositori politici e stabilire un sistema a partito unico. Io sono il bersaglio e mio fratello è solo una pedina».

La retata della nuova «moralità» ungherese non si ferma ai legami di sangue. Poche settimane fa, le manette erano scattate anche ai polsi di György Matolcsy, storico e potentissimo ex governatore della Banca centrale ungherese (Mnb) fino al 2025, pilastro economico del precedente regime, fermato con l’accusa di grave frode finanziaria nell’ambito della gestione delle fondazioni bancarie dell’istituto.

Bruxelles tace sul nuovo corso ungherese: il doppio standard sullo Stato di diritto

Di fronte a questa raffica di arresti preventivi che mira a decapitare l’opposizione conservatrice, le autorità di Bruxelles mantengono un silenzio quasi distratto. Come potrebbero fare altrimenti? Magyar è la loro creatura, l’uomo adottato e coccolato dalle istituzioni europee per liberarsi dell’ingombrante Orbán.

Le pesanti pressioni e i ricatti finanziari della Commissione Ue hanno preparato il terreno per la caduta di Fidesz ad aprile 2026.

E la realtà odierna ci consegna il doppio standard europeo: quando Orbán governava senza mai arrestare i leader dell’opposizione – ma si opponeva alle politiche comunitarie – veniva sanzionato, isolato e marchiato come dittatore.

Ora che Magyar inaugura il suo mandato sospendendo i telegiornali pubblici e arrestando i parenti dei rivali politici – proprio nel giorno in cui il governo dovrebbe rispondere di un grave scandalo d’intelligence – Bruxelles applaude, tace e si volta dall’altra parte.

Le urne ad aprile sono rimaste pulite, smentendo i profeti di sventura che gridavano al golpe elettorale di Orbán; ma i metodi del dopo-voto sollevano una domanda inquietante su cosa sia diventato lo Stato di diritto nell’Europa contemporanea.