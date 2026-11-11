Guerra o negoziati: Trump al bivio sul conflitto in Iran

Il dossier iraniano continua ad essere il più caldo per l’amministrazione Trump. Non solo la guerra contro gli ayatollah è stata uno dei fattori che hanno determinato la sconfitta dei repubblicani alle midterm, ma ora potrebbe diventare la causa di nuove fratture all’interno del governo di Washington.

Gli uomini del presidente sono divisi su tre fronti. Da un lato, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, salvato dall’impeachment, che vorrebbe una prosecuzione delle ostilità, dall’altro JD Vance e Marco Rubio che premono per una soluzione diplomatica e, dall’altro ancora, il segretario del Tesoro Scott Bessent, sostenitore della linea della guerra economica.

L’analista britannico: «Trump farà una grossa marcia indietro, gli esponenti anti-guerra hanno peso crescente»

Proprio di queste divisioni ha parlato l’analista britannico Gideon Rachman, il sessantatreenne editorialista di punta del Financial Times. In un’intervista a Repubblica, ha detto che «Trump farà una grossa marcia indietro da un altro massiccio attacco all’Iran, che lui stesso aveva ventilato. Perché la situazione politica è cambiata. Le elezioni di midterm sono state perse per le conseguenze della guerra, il vicepresidente Vance è uscito allo scoperto criticando il conflitto e il suo ministro della Guerra, Pete Hegseth, è in bilico».

L’analista ha sottolineato che «gli esponenti anti-guerra dell’amministrazione hanno peso crescente. Se Trump riprendesse a bombardare l’Iran, la sua amministrazione potrebbe spaccarsi, con Vance che si metterebbe di mezzo. Del resto, non è mai stato chiaro quali vantaggi avrebbero portato altri raid. Ma certo Trump è imprevedibile: nel 2025 è stato paciere, nel 2026 guerrafondaio».

Rachman ha anche spiegato che l’inquilino della Casa Bianca ha fatto «i conti con la realtà, molto negativa per gli Usa, e non riesce ad accettarla. Teheran controlla parte di Hormuz, ha attaccato gli alleati americani della regione e non ha ceduto sull’uranio arricchito. Come può uscire Trump da questo vicolo cieco, facendo finta di nulla, con tutto quello che sta comportando negli Stati Uniti?»

La posizione dell’Iran rimane un nodo cruciale, perché al momento, secondo l’analista britannico, vedrebbe la possibilità di imporre pedaggi a Hormuz e cacciare molte truppe americane dal Medio Oriente.

Voci di fratture tra Bibi e Trump: «Lite infernale al telefono»

E sembra essere diventato più teso anche il rapporto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riportato da Ynet, una conversazione telefonica tra Bibi e Trump avvenuta la scorsa settimana sarebbe degenerata in una «lite furibonda».

Vi sarebbero, infatti, delle divergenze tra Tel Aviv e Washington sulla possibilità di riprendere la guerra contro l’Iran. Il primo ministro dello Stato ebraico, secondo le fonti, avrebbe affermato che la Repubblica islamica sta ricostituendo la propria minaccia nucleare e che per eliminarla occorrerebbe rovesciare il regime.

L’ufficio di Netanyahu ha smentito categoricamente che sia avvenuto uno «scambio infernale di urla», e anche un alto funzionario israeliano ha dichiarato che la chiamata tra i due leader non è stata «per niente tesa».

Le accuse dell’Iran: «Dagli Usa diplomazia basata su minacce»

Mentre a Washington la linea da seguire non è stata ancora chiarita, dall’Iran sono arrivate nuove minacce. Il capo di Stato maggiore delle forze armate Ali Abdollahi ha affermato che «se gli Stati Uniti e Israele dovessero compiere un passo falso, andranno incontro a colpi ancora più devastanti» e che «qualsiasi fonte di minaccia contro l’Iran diventerà un bersaglio diretto di operazioni asimmetriche».

Il presidente Masoud Pezeshkian ha accusato gli Stati Uniti di fare ricorso una diplomazia «basata sulle minacce» di utilizzare la cosiddetta «madre di tutte le bombe» per colpire siti nucleari iraniani sotterranei. «Non è una contraddizione, è una vergogna», ha dichiarato Pezeshkian. «Chi è che minaccia la pace e la sicurezza globale?».

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha invece dichiarato che il segretario di Stato Marco Rubio dice «sciocchezze» riguardo alla situazione economica del Paese. «Otto anni fa, un personaggio da cartone animato come Pompeo disse che gli iraniani devono seguire i diktat della Casa Bianca “se vogliono mangiare”. Oggi, Rubio – i cui connazionali cubani sono vittime della stessa politica – ripete queste sciocchezze. Lasciamo perdere la disumanità. Sono i deliri a generare il fallimento della politica statunitense», ha affermato.

La Russia si prepara a una ripresa delle ostilità

Anche la Russia si sta preparando a una potenziale ripresa del conflitto in Iran. Il vicedirettore del Dipartimento per il Medio Oriente e il Nord Africa del ministero degli Esteri russo, Maksim Maksimov, ha dichiarato durante il Forum internazionale sulla sicurezza collettiva, che «alla luce dell’esito negativo per i repubblicani delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e della persistente incertezza sulla formazione del nuovo governo israeliano, Washington mantiene un atteggiamento attendista nei confronti della Repubblica islamica».

Secondo Maksimov, al momento gli Usa «cercano di evitare un’escalation su vasta scala» ma, allo stesso tempo, «non si può escludere che, in caso di fallimento degli sforzi negoziali, possa essere attivato anche uno scenario militare. Rileviamo le condizioni preliminari in tal senso: nella regione sono stati dispiegati tre gruppi d’attacco di portaerei e due gruppi di spedizione dei Marines».