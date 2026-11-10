Lo scandalo, l’inchiesta e le falle nella sicurezza Usa: cosa sappiamo della vicenda Nvidia

Lo scandalo che ha travolto il padre-padrone di Nvidia Jensen Huang, che ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale con una dirigente d’azienda cinese ritenuta dagli Usa una spia di Pechino, supera di gran lunga i confini della semplice vicenda che potremmo definire «da tabloid».

Dati i legami di Huang con l’attuale amministrazione americana, infatti, è stato coinvolto direttamente anche il presidente Donald Trump, oltre all’Fbi, gli azionisti del colosso dei chip, la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e inchieste giornalistiche iniziate ben prima della rivelazione della scappatella – se così si può chiamare – del vertice della società da 4.300 miliardi di dollari.

La denuncia degli azionsti: una questione di sicurezza nazionale

Stando a quanto riportato da Reuters, Nvidia e Jensen Huang sono stati accusati di frode ai danni degli azionisti in una causa legale relativa allo scandalo di spionaggio che ha travolto l’azienda.

Secondo la denuncia, presentata al tribunale di San Jose in California, la società e il suo capo avrebbero ingannato gli shareholder sulla relazione tra il ceo di Nvidia e la dirigente di Megaspeed, Alice Huang. I soci hanno affermato che entrambe le parti non hanno rivelato il fatto che questa questione potesse costituire una minaccia per la sicurezza nazionale degli Usa.

L’indagine dell’Fbi e il rapporto commissionato da Rubio

Il presidente americano ha dichiarato alla stampa che Jensen Huang è indagato dall’Fbi per la sua relazione sentimentale con la spia cinese e dirigente di Megaspeed. Trump ha anche aggiunto che il manager di Nvidia gli ha recentemente riferito di non essere a conoscenza del fatto che la donna fosse un’informatrice reclutata da Pechino per carpire segreti industriali e di Stato.

«Quando ne ho sentito parlare, prima di tutto sono rimasto sorpreso, perché lo considero una persona di altissima qualità, lo conosco da molto tempo», ha affermato l’inquilino della Casa Bianca, ammettendo di essere a conoscenza della vicenda e di esserne stato informato «non molto tempo fa».

Secondo alcune indiscrezioni del New York Times, il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe commissionato già nella primavera del 2026 un report volto a rendere note all’amministrazione statunitense tutte le informazioni riguardo a questa vera e propria spy story raccolte dalle agenzie di intelligence.

La presunta spia cinese, la foto con Huang nel 2024 e la visita alla sede centrale di Nvidia

Alice Huang, la donna accusata di essere una spia di Pechino, è diventata direttrice di Megaspeed International nel 2023. La Cnn ha analizzato i documenti societari dell’azienda cinese, rivelando che essa è stata il principale acquirente di chip Nvidia nei tre anni successivi, comprando semiconduttori per un valore superiore ai 4 miliardi di dollari.

E questo si lega a doppio filo con il ruolo svolto dal ceo di Nvidia nelle scelte dell’amministrazione Trump per quanto riguarda proprio i semiconduttori destinati al Dragone. Jensen Huang, infatti, è stato tra i principali sostenitori dell’allentamento della stretta sulle vendite di componenti ad alta tecnologia a Pechino.

Nel 2025, dopo incontri tra il manager al centro dello scandalo e alti funzionari americani, Washington aveva autorizzato l’acquisto da parte della Cina dei chip Nvidia H20, a condizione che il 15% dei ricavi fosse versato al Tesoro statunitense.

Il problema, però, e l’aspetto su cui le indagini interne dell’azienda vogliono fare chiarezza, è il fatto che Jensen Huang e la donna sospettata di spionaggio erano già stati fotografati insieme nel 2024, in un lussuoso resort californiano. L’anno scorso, inoltre, la presunta informatrice cinese è stata immortalata proprio mentre visitava la sede centrale del colosso tecnologico, durante la conferenza annuale.

Il blocco delle vendite a Megaspeed e l’indagine sui legami con la Cina

Nvidia ha affermato di aver vietato tutte le vendite a Megaspeed dal giugno del 2025, e che il blocco rimane in vigore tutt’oggi, salvo per autorizzazioni governative riguardo all’invio di componenti e pezzi di ricambio. L’azienda cinese, che ha ricevuto finanziamenti anche da Alibaba, è però sotto indagine per aver potenzialmente fornito ad aziende del Paese asiatico un accesso non autorizzato ai chip statunitensi.

Alice Huang, dunque, potrebbe essere stata un ponte attraverso il quale le società del Dragone sono riuscite a mettere le mani sulla tecnologia americana. E potrebbe addirittura aver fatto esercitato sul ceo di Nvidia un’influenza tale da spingerlo a perorare la causa dell’allentamento delle sanzioni. Ma i dubbi sul rapporto Jensen–Alice, e di conseguenza quello Nvidia-Megaspeed, non finiscono qui.

Strane coincidenze e dati mancanti: l’inchiesta di Bloomberg

La genesi dei rapporti opachi tra le due aziende, salite alla ribalta dopo lo scandalo della relazione extraconiugale, ha radici più profonde. I controlli sulle attività commerciali dell’azienda asiatica, infatti, sono iniziati ben prima e sollevano diversi interrogativi non soltanto riguardo al comportamento del manager di Nvidia, ma anche – e soprattutto – sull’efficacia delle capacità di verifica americane sulla destinazione delle tecnologie più avanzate nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Il piccolo regno di Megaspeed International, tra data center e infrastrutture cloud

Ma andiamo con ordine, e partiamo proprio da Megaspeed International, società con sede a Singapore che opera nel settore delle infrastrutture cloud e dei data center e che ha sviluppato una parte significativa delle sue attività attraverso l’acquisto e l’utilizzo di processori Nvidia.

L’impresa ha costruito una rete commerciale che coinvolge diversi Paesi del Sud-est asiatico, improntata su un modello che consente ai suoi clienti di avere accesso a grandi potenzialità di calcolo senza possedere l’hardware necessario, attraverso strutture situate anche al di fuori dei mercati nazionali.

Gli affari tra Megaspeed e Nvidia: a quanto ammontava il valore dell’import

Secondo i registri commerciali analizzati da Bloomberg, tra il 2023 e il novembre del 2025, quindi mesi dopo l’attuazione del blocco delle vendite, Megaspeed e alcune società collegate avrebbero importato apparecchiature del colosso americano per un valore totale di 4.6 miliardi di dollari. Solo nell’ultimo mese della rilevazione, i documenti doganali malesi riportavano la consegna di almeno 17.544 GB300 (circa 787 milioni di dollari).

Volumi di affari significativi, dunque, che rendono evidente il motivo per cui Megaspeed fosse finita sotto la lente d’ingrandimento delle autorità americane. Monitorare le attività della società, però, è stato reso complicato dalla presenza di suoi data center in Paesi terzi, poiché è difficile distinguere tra il luogo in cui si trovano i processori e i clienti che utilizzano effettivamente la potenza di calcolo.

Da sottolineare, inoltre, che la fornitura di servizi cloud a imprese cinesi non costituisce automaticamente una violazione delle norme americane, ma può sollevare problemi di controllo quando coinvolge tecnologie soggette a restrizioni, intermediari commerciali e strutture societarie distribuite in più giurisdizioni.

I 50.000 processori mancanti e le indagini opache di Nvidia

L’elemento più rilevante individuato da Bloomberg riguarda i controlli effettuati da Nvidia sulle apparecchiature vendute a Megaspeed. Mentre le autorità americane cercavano di stabilire se parte dei processori fosse stata trasferita illegalmente in Cina, l’azienda aveva infatti condotto dei controlli indipendenti in 12 strutture appartenenti a otto operatori di data center in tre Paesi del sud-est asiatico.

Nella comunicazione al Bureau of Industry and Security, l’agenzia del dipartimento del Commercio Usa incaricata di applicare le restrizioni sull’export, il colosso dei semiconduttori aveva dichiarato che le verifiche non avevano individuato prove di una deviazione illegale dell’hardware.

Le analisi dei registri commerciali effettuata dalla testata americana, però, avrebbe individuato una discrepanza di circa 50.000 GPU rispetto ai quantitativi inizialmente contabilizzati da Nvidia. Miliardi di dollari di attrezzature, dunque, la cui assenza nei conteggi non dimostra di per sé un trasferimento illecito, ma fa sorgere diverse domande riguardo all’efficacia delle rilevazioni condotte dall’azienda.

La società, interrogata sul tema, ha affermato di aver controllato nel dicembre 2025 ulteriori magazzini contenenti componenti non inclusi nella rendicontazione iniziale, ma non ha mai reso pubblico il numero di unità individuate. In più, rappresentanti di due dei data center ispezionati hanno dichiarato a Bloomberg di non ospitare apparecchiatura di Megaspeed. E lo stesso Jensen Huang aveva detto alla testata americana, il 29 ottobre 2026, che Nvidia aveva esaminato tutte le installazioni delle GPU Megaspeed, contando ogni singola unità.

Insomma, mancano dei numeri e dichiarazioni dalle varie parti lasciano più dubbi che risposte.

Il rapporto nebuloso tra il colosso dei semiconduttori e il Bureau americano

Un altro aspetto nebuloso dell’intera vicenda è il rapporto tra Nvidia e le autorità statunitensi incaricate di indagare sulle violazioni delle restrizioni commerciali. L’inchiesta di Bloomberg è tornata all’estate del 2025, quando Tim Teter, responsabile legale dell’azienda, ha telefonato a Jeffrey Kessler, sottosegretario al Commercio e capo del Bureau of Industry and Security.

La conversazione riguardava l’indagine su Megaspeed e il coinvolgimento delle autorità Usa nel fermo di Alice Huang a Singapore, dove è stata interrogata e sottoposta a limitazioni negli spostamenti.

Nvidia ha dichiarato che Teter, al momento della telefonata, non era a conoscenza della relazione tra la donna e Jensen Huang, e ha precisato che i contatti con le autorità governative rientrano nelle normali attività di collaborazione. Una precisazione rilevante, perché il dialogo tra un’impresa e l’autorità di vigilanza non costituisce di per sé un illecito.

A sollevare dei dubbi, però, è quanto accaduto nelle settimane successive. Stando a fonti informate, infatti, ai funzionari del Bureau sarebbero state poste delle insolite limitazioni operative, tra cui il divieto di menzionare in comunicazioni esterne sia Megaspeed, sia la sua controllata malese Speedmatrix.

Anche in questo caso, non si hanno prove di un collegamento diretto tra quanto accaduto e la telefonata, ma la sequenza di eventi è quanto mai sospetta.

L’intervento del dipartimento di Giustizia e il legame mai chiarito tra Nvidia e l’impresa di Singapore

Alla fine del 2025, ci sarebbe stato un altro sviluppo. Sempre secondo Bloomberg, il dipartimento di Giustizia avrebbe chiesto al BIS di sospendere le proprie attività investigative su Megaspeed, mentre si svolgevano accertamenti di natura penale.

Questo avvenimento non è un’anomalia, ma le limitazioni imposte in precedenza al BIS e l’assenza di chiarimenti pubblici lasciano aperti i dubbi su quanto il passaggio abbia inciso sull’efficacia dei controlli.

Allo stato attuale, non si hanno elementi sufficienti ad attribuire questa sospensione ad un intervento di Nvidia, ma sul tavolo rimane la prosecuzione dei rapporti commerciali con Megaspeed.

L’azienda di Jensen Huang, infatti, ha sostenuto di aver chiesto alle autorità Usa se fosse necessario interrompere le forniture all’impresa di Singapore, ricevendo risposta negativa. Tre mesi prima della pubblicazione dell’inchiesta di Bloomberg, il responsabile legale della società avrebbe detto ad un funzionario della Casa Bianca di aver cessato di fare affari con Megaspeed, ma quest’ultima risultava ancora presente nell’elenco degli Nvidia Cloud Partner.

Resta da chiarire, dunque, quando siano effettivamente terminati i rapporti e quali forniture fossero già state autorizzate.

I buchi nella ricostruzione e le domande senza risposta

Dunque, abbiamo una vicenda personale e un’indagine delle autorità americane che vede al centro tecnologia strategica e gli interessi nazionali statunitensi.

Nelle informazioni raccolte e pubblicate da Bloomberg ci sono molti punti oscuri e, pur non avendo prove di un intreccio tra la relazione extraconiugale di Jensen Huang con la dirigente di Megaspeed e i rapporti commerciali tra le due aziende, è naturale che si indaghi anche su questo filone.

Per il momento, si può dare per certa la presenza di alcune irregolarità. O quantomeno di coincidenze strane, che lasciano più di un sopracciglio sollevato. E questo perché si sta parlando di un settore che è diventato il fronte della competizione tra Cina e Stati Uniti per il primato tecnologico, fortemente regolamentato per volontà del presidente Trump in modo da far guadagnare a Washington un vantaggio sul rivale asiatico.

Interessi personali o economici – o entrambi – potrebbero aver compromesso la catena di sicurezza posta attorno a chip e semiconduttori, ma per avere una risposta definitiva bisognerà attendere l’esito di molteplici indagini.