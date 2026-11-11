Donald Trump festeggia, Pete Hegseth tira un sospiro di sollievo e i Democratici promettono di riprovarci. Il tentativo di mettere sotto accusa il segretario alla Difesa americano si è arenato alla Camera dei Rappresentanti, dove i Repubblicani sono riusciti a bloccare l’iniziativa promossa dal deputato Thomas Massie. La risoluzione è stata rinviata alla commissione Giustizia con 211 voti favorevoli e 204 contrari. Un passaggio procedurale che, con l’attuale maggioranza repubblicana, mette di fatto in stand-by la procedura.

Per il presidente americano si tratta di una vittoria politica, tanto da spingerlo a intervenire subito su Truth Social per attaccare i promotori dell’iniziativa. «Il tentativo dei Democratici di mettere sotto accusa il segretario alla Guerra Pete Hegseth è fallito miseramente!», ha scritto Trump. Il presidente ha sottolineato che tutti i Repubblicani, con l’eccezione di Massie, hanno votato a sostegno del capo del Pentagono, definendo il deputato un «grande perdente».

Trump ha collegato il risultato parlamentare anche ai successi rivendicati dalla sua amministrazione in Venezuela e in Iran, oltre che ai dati sul reclutamento nelle forze armate. «Hanno portato all’assoluzione di un grande patriota americano», ha sostenuto, accusando i Democratici di strumentalizzare gli Stati Uniti.

Hegseth respinge le accuse e rivendica i risultati in Iran

Il segretario alla Difesa aveva già respinto gli addebiti prima del voto, definendo l’impeachment una farsa e uno spettacolo politico. Secondo Hegseth, nessuno degli otto capi d’accusa presentati nei suoi confronti configura un crimine o un reato grave. Il capo del Pentagono ha difeso soprattutto la condotta dell’amministrazione nella guerra contro Teheran, rivendicando i risultati della campagna militare.

Hegseth ha parlato di una vittoria storica, citando oltre 13.000 obiettivi colpiti, la marina iraniana affondata e l’aviazione del Paese resa inutilizzabile. Ha inoltre sostenuto che più dell’80% delle infrastrutture industriali legate al programma nucleare sia stato distrutto. Secondo il segretario, gli Stati Uniti mantengono il controllo dello Stretto di Hormuz e sono in grado di sorvegliare i siti atomici iraniani, intervenendo qualora venissero rilevate attività illecite.

Hegseth ha attribuito a Trump la responsabilità delle decisioni militari, difendendo senza esitazioni la linea della Casa Bianca. «Non ci scuseremo per aver distrutto le capacità di un regime che grida Morte all’America», ha dichiarato, aggiungendo che le forze statunitensi sono pronte a reagire nel caso in cui Teheran compia nuove mosse ostili.

Il segretario ha anche riconosciuto che la guerra non è necessariamente popolare tra gli americani. Un riferimento tutt’altro che secondario dopo le elezioni di metà mandato, che hanno ridimensionato il Partito Repubblicano. Nei giorni scorsi il vicepresidente JD Vance aveva attribuito proprio al conflitto una parte significativa della perdita di consensi. Hegseth ha evitato lo scontro diretto con il numero due della Casa Bianca, ma ha difeso la scelta militare: «Potrebbe essere stata necessaria. Ed è certamente quello che penso io».

Massie isolato tra i Repubblicani, il Pentagono parla di vittoria

La risoluzione era stata presentata dal repubblicano Thomas Massie, una circostanza che aveva già messo in evidenza le divisioni all’interno del partito. Il deputato è stato l’unico esponente repubblicano a votare contro il rinvio del testo alla commissione Giustizia, schierandosi così contro la soluzione che ha consentito a Hegseth di evitare, almeno per il momento, l’avanzamento della procedura.

A difesa del segretario è intervenuto anche il deputato repubblicano Tim Burchett, che ha contestato l’iniziativa ricordando le operazioni contro le imbarcazioni sospettate di trasportare droga verso gli Stati Uniti. Anche il leader della maggioranza repubblicana al Senato, John Thune, ha ribadito che Hegseth conserva la fiducia del presidente: «Resta in carica per volontà del presidente. Il presidente ha fiducia in lui».

Il Pentagono ha accolto il risultato come una vittoria. Il portavoce Sean Parnell ha scritto su X che il rinvio della risoluzione rappresenta un successo per Hegseth, per il dipartimento e per le truppe americane. L’iniziativa di Massie, ha aggiunto, è un esercizio politico privo di fondamento.

Ocasio-Cortez avverte: «Ci saranno moltissime indagini»

I Democratici, tuttavia, non considerano chiusa la partita. Anzi, guardano già alla prossima legislatura, quando il cambio degli equilibri alla Camera potrebbe offrire loro nuove possibilità di iniziativa. Alexandria Ocasio-Cortez, intervistata dalla Cnn, ha lasciato intendere che le procedure di impeachment potrebbero riguardare anche altri esponenti dell’amministrazione Trump.

«Ci sono troppi criminali in questa amministrazione», ha dichiarato la deputata, spiegando che sarà necessario stabilire con attenzione l’ordine delle iniziative. «Ci saranno moltissime indagini. Immagino molte citazioni in giudizio, e dovremo seguire le prove ovunque ci conducano», ha aggiunto. Ocasio-Cortez ha precisato che, qualora emergessero responsabilità penali, gli interessati dovrebbero essere sottoposti a processo come qualsiasi altro cittadino.

Anche Pramila Jayapal ha confermato che Hegseth resterà tra gli obiettivi dell’opposizione, pur precisando che l’impeachment potrebbe non essere la prima iniziativa della nuova maggioranza. La priorità, secondo la deputata, dovrà essere fermare la guerra e impedire nuovi finanziamenti al conflitto.

Il voto di ieri consegna dunque a Trump una vittoria parlamentare, ma non chiude lo scontro sulla gestione della guerra e sui poteri dell’esecutivo in materia militare. Con il nuovo Congresso, i Democratici intendono tornare alla carica. E Hegseth potrebbe ritrovarsi nuovamente nel mirino.