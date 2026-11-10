Usa, Massie presenta la mozione per l’impeachment di Hegseth

Il deputato repubblicano Thomas Massie ha presentato una mozione per l’impeachment del segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, in relazione alla guerra in Iran. L’iniziativa apre la strada a un possibile voto al Congresso, che Massie vorrebbe ottenere prima dell’insediamento del nuovo Parlamento.

Il deputato del Kentucky ha formulato otto capi d’accusa, sostenendo che Hegseth abbia condotto una guerra senza l’autorizzazione del Congresso e abusato dei propri poteri alla guida del Pentagono. La mossa arriva a pochi giorni dalla sconfitta del Partito repubblicano nelle elezioni di metà mandato.