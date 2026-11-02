Florida, il video della dashcam mostra l’aereo che precipita: 9 morti

Un video ripreso dalla dashcam di un veicolo mostra il momento in cui un piccolo aereo precipita in un quartiere nel sud della Florida. L’incidente ha provocato la morte di tutte e 9 le persone a bordo.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il velivolo, un Learjet 60, era decollato da Austin, in Texas, ed era diretto alle Bahamas.

Donald Trump ha votato in Florida per le midterm
Mondo

Donald Trump ha votato in Florida per le midterm

Il presidente Usa Donald Trump ha votato in anticipo nel suo stato di residenza, la Florida, in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre che vedono il suo Partito Repubblicano impegnato a mantenere il controllo del Congresso.