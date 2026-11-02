Florida, il video della dashcam mostra l’aereo che precipita: 9 morti

Un video ripreso dalla dashcam di un veicolo mostra il momento in cui un piccolo aereo precipita in un quartiere nel sud della Florida. L’incidente ha provocato la morte di tutte e 9 le persone a bordo.
Secondo quanto riferito dalle autorità, il velivolo, un Learjet 60, era decollato da Austin, in Texas, ed era diretto alle Bahamas.
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