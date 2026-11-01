Bulgaria al ballottaggio, la sfida tra Mosca e Occidente

Seggi aperti in Bulgaria per il secondo turno delle elezioni presidenziali. La sfida è tra il presidente in carica Iliana Iotova e l’ex primo ministro ad interim Andrey Gyurov, sostenuto dall’opposizione filo-occidentale.

Al centro del confronto ci sono soprattutto la guerra in Ucraina e i rapporti con Mosca. Iotova sostiene la necessità di riaprire il dialogo con la Russia ed è contraria alla prosecuzione degli aiuti militari a Kiev. Gyurov, invece, ha espresso sostegno all’Ucraina e durante il suo mandato da premier ad interim ha firmato un accordo di cooperazione in materia di sicurezza con Kiev.

Il voto si svolge in un momento di forte tensione nel Mar Nero, dopo una serie di attacchi con droni contro navi mercantili. Una questione che ha riportato al centro della campagna elettorale il tema della sicurezza e del ruolo della Bulgaria nei rapporti tra Russia e Occidente.

Donald Trump ha votato in Florida per le midterm
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Il presidente Usa Donald Trump ha votato in anticipo nel suo stato di residenza, la Florida, in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre che vedono il suo Partito Repubblicano impegnato a mantenere il controllo del Congresso.

Albania, rissa in Parlamento tra maggioranza e opposizione
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Scontro tra deputati nell’aula parlamentare mentre proseguono le manifestazioni contro il premier Edi Rama. L’opposizione accusa il governo di aver represso con la violenza i cortei nella capitale, dove gli studenti chiedono più investimenti nell’istruzione e le dimissioni del capo del governo.