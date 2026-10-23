Albania, rissa in Parlamento tra maggioranza e opposizione

Rissa al parlamento in Albania, dove proseguono le proteste contro il premier Edi Rama. L’opposizione accusa il governo di aver represso violentemente i manifestanti durante una settimana di disordini nella capitale.
I parlamentari albanesi sono arrivati allo scontro fisico nell’aula del Parlamento, in un clima sempre più teso. Dalla scorsa settimana gli studenti sono scesi in piazza per chiedere maggiori investimenti nell’istruzione e rilanciare la richiesta, avanzata da mesi, di dimissioni del primo ministro.