Indonesia, traghetto si rovescia: morti e dispersi

Le autorità indonesiane hanno annunciato ieri che un traghetto si è capovolto mentre navigava tra le isole di Giava e del Borneo, in condizioni di maltempo. Almeno sei persone sono morte, mentre altre 130 risultano disperse. Riprese oggi le ricerche.

A bordo del traghetto c’erano 243 persone. Secondo l’agenzia nazionale indonesiana per i soccorsi, Basarnas, fino a ieri 107 sono state tratte in salvo.

Il ministro dei Trasporti indonesiano, Dudy Purwagandhi, ha confermato che la nave si è capovolta a causa delle difficili condizioni del mare.