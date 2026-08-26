Trump verso il midterm, la sinistra lo aiuta

Dazi, Iran, debito e AI spingono Trump verso midterm difficili. Ma la sinistra socialista offre ai repubblicani un’arma elettorale.
Da non perdere
Esercitazioni missilistiche russe vicino alle isole contese col Giappone
Le esercitazioni della Flotta del Pacifico condotte dal sottomarino nucleare «Omsk» e dall’incrociatore «Varyag».
Trump: «Ho cambiato aereo perché me lo ha chiesto il Secret Service»
Il presidente Usa parla di una possibile minaccia durante il viaggio nel Regno Unito: «Gli Stati Uniti hanno il controllo totale di Hormuz».
Yemen, i danni al porto di Mocha dopo l’attacco degli Houthi
Il raid missilistico e con droni ha provocato 11 morti e 30 feriti. Le immagini mostrano le conseguenze dell'attacco allo scalo yemenita.
Ebola in Congo, l’Oms: «Quasi 2.000 morti e 4.000 contagiati»
Il direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Africa: «Non abbiamo né un vaccino autorizzato né terapie». Il 70% dei contagiati morirebbe a casa.
Terremoto in Colombia, evacuati gli edifici di Bogotà
La forte scossa ha fatto tremare anche Quito, in Ecuador. Gli abitanti della capitale colombiana si sono riversati in strada dopo il sisma.
Netanyahu respinge il piano Usa: «No al ritiro dell’Idf senza il disarmo di Hamas»
Il premier israeliano boccia la roadmap americana in 15 punti per Gaza: «Israele non ritirerà l'Idf finché Hamas non sarà effettivamente disarmato».
Spagna, scattano i controlli per chi arriva dall’Italia
I controlli vengono effettuati direttamente al finger o sulla pista, senza creare per ora code negli aeroporti. Oggi sono previsti oltre 250 voli dall'Italia.