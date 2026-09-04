Nepal, estratti vivi due operai intrappolati nei tunnel

Le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivi oggi due lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel nel nord del Nepal, in seguito alla catastrofica inondazione del 26 agosto. Lo hanno annunciato le autorità locali.

«Siamo stati informati che una persona è appena stata estratta sana e salva dal tunnel Trishuli-3», ha comunicato il ministro dell’Energia nepalese Biraj Bhakta Shrestha. «Abbiamo appena appreso che una seconda persona è stata salvata», ha aggiunto poco dopo il ministro dell’Interno Sudan Gurung.

Decine di soccorritori nepalesi, assistiti da esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud, hanno lavorato senza sosta per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel alla ricerca dei dispersi.

Tra le persone di cui non si avevano notizie dopo l’inondazione figurano oltre 900 dipendenti e operai impiegati nei siti idroelettrici nepalesi. Subito dopo il disastro, le autorità avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati nel solo tunnel Trishuli-3.