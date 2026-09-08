Russia-Corea del Nord, inaugurato il ponte al confine tra i due Paesi

Un nuovo ponte stradale tra Russia e Corea del Nord è stato inaugurato in videocollegamento dal primo ministro russo Mikhail Mishustin e dal suo omologo nordcoreano Pak Thae-song.

Il collegamento attraversa il fiume Tumannaya, al confine tra i due Paesi, ha riferito l’agenzia russa Ria Novosti.

«Sono convinto che il potenziamento delle infrastrutture di trasporto transfrontaliere darà un forte impulso all’ulteriore sviluppo dei legami commerciali, economici, tecnologici e culturali tra la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Democratica di Corea», ha dichiarato Mishustin durante la cerimonia di inaugurazione.