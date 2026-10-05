Brasile, Flávio Bolsonaro batte Lula e vola al ballottaggio

Flávio Bolsonaro si è imposto su Luiz Inácio Lula da Silva al primo turno delle elezioni presidenziali brasiliane e accede al ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato del PL ha ottenuto il 47,03% dei voti validi, contro il 45,16% del presidente uscente, secondo i dati del Tribunale superiore elettorale (TSE).

Flávio Bolsonaro si è dichiarato «felice» del risultato, mentre Lula ha definito «inaspettato» il primo turno, promettendo di tornare più forte al ballottaggio.

«Ammetto che ero convinto di vincere al primo turno, ma la partita sta per iniziare», ha dichiarato l’ottantenne presidente, facendo riferimento alla sfida del secondo turno.

La nuova votazione è fissata per il 25 ottobre. Nessuno dei due candidati ha infatti raggiunto la maggioranza assoluta necessaria per chiudere la partita al primo turno.