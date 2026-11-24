Donald Trump annuncia una linea dura contro i responsabili dei crimini più gravi. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che firmerà una direttiva per ordinare al Dipartimento di Giustizia di richiedere la pena capitale nei casi federali che coinvolgono assassini di bambini, stupratori e trafficanti di esseri umani che uccidono le proprie vittime.
L’annuncio arriva a poche settimane dalla decisione del governatore della California, Gavin Newsom, di commutare in ergastolo senza possibilità di libertà condizionale le condanne a morte di 548 detenuti del suo Stato.