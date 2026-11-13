Parigi ricorda le vittime del Bataclan: 11 anni fa la strage

Parigi ricorda le vittime degli attentati del 13 novembre 2015, quando un commando jihadista colpì la capitale francese, prendendo di mira anche il teatro Bataclan. Undici anni dopo, davanti al locale è in corso una cerimonia commemorativa alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle associazioni delle vittime.
Tra i presenti il ministro dell’Interno Laurent Nuñez, la presidente dell’Assemblea nazionale Yaël Braun-Pivet, il sindaco di Parigi Emmanuel Grégoire e Arthur Dénouveaux, presidente dell’associazione Life for Paris.