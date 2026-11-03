Midterm Usa, aperti i primi seggi a New York: si vota per il Congresso

Sono aperti a Brooklyn, a New York, i primi seggi per le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Gli elettori hanno iniziato a recarsi alle urne per decidere quale partito controllerà il Congresso nei prossimi due anni.

Il voto stabilirà se i repubblicani del presidente Donald Trump manterranno la maggioranza o se l’ultimo biennio del suo mandato sarà segnato dal controllo democratico del Congresso.

Donald Trump ha votato in Florida per le midterm
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Donald Trump ha votato in Florida per le midterm

Il presidente Usa Donald Trump ha votato in anticipo nel suo stato di residenza, la Florida, in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre che vedono il suo Partito Repubblicano impegnato a mantenere il controllo del Congresso.