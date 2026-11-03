Midterm Usa, aperti i primi seggi a New York: si vota per il Congresso

Sono aperti a Brooklyn, a New York, i primi seggi per le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Gli elettori hanno iniziato a recarsi alle urne per decidere quale partito controllerà il Congresso nei prossimi due anni.
Il voto stabilirà se i repubblicani del presidente Donald Trump manterranno la maggioranza o se l’ultimo biennio del suo mandato sarà segnato dal controllo democratico del Congresso.
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