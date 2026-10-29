Trump grida alla frode in Alaska: «I democratici hanno barato, va perseguita»

Donald Trump accusa i democratici di aver orchestrato un complotto per confondere gli elettori in Alaska, in vista delle elezioni di metà mandato della prossima settimana. Il presidente degli Stati Uniti chiede che la candidata democratica al Senato Mary Peltola e un suo rivale, che porta lo stesso nome del senatore repubblicano in carica, vengano esclusi dalle liste elettorali.
«Penso che dovrebbe essere perseguita penalmente per ciò che ha fatto», ha dichiarato Trump alla stampa mentre lasciava Washington per partecipare a un comizio elettorale in Ohio.
Il presidente sostiene che i democratici abbiano mentito sul candidato omonimo del repubblicano e parla di falsa testimonianza. Le accuse, tuttavia, restano dichiarazioni di Trump e non costituiscono di per sé una prova di frode elettorale.