Israele, Netanyahu: «Voglio un governo di destra forte»

Benjamin Netanyahu punta a formare un nuovo governo israeliano dopo le elezioni, dall’esito ancora incerto. Davanti ai sostenitori riuniti per festeggiare i risultati, il primo ministro ha ribadito l’obiettivo di dar vita a una maggioranza di destra.
«Dobbiamo dare vita a un governo di destra forte», ha dichiarato Netanyahu nelle prime ore del mattino, escludendo la possibilità di formare un esecutivo con il sostegno dei partiti arabi israeliani, che hanno registrato progressi nella consultazione.