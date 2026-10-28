Israele, Netanyahu: «Voglio un governo di destra forte»

Benjamin Netanyahu punta a formare un nuovo governo israeliano dopo le elezioni, dall’esito ancora incerto. Davanti ai sostenitori riuniti per festeggiare i risultati, il primo ministro ha ribadito l’obiettivo di dar vita a una maggioranza di destra.

«Dobbiamo dare vita a un governo di destra forte», ha dichiarato Netanyahu nelle prime ore del mattino, escludendo la possibilità di formare un esecutivo con il sostegno dei partiti arabi israeliani, che hanno registrato progressi nella consultazione.

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Albania, rissa in Parlamento tra maggioranza e opposizione

Scontro tra deputati nell’aula parlamentare mentre proseguono le manifestazioni contro il premier Edi Rama. L’opposizione accusa il governo di aver represso con la violenza i cortei nella capitale, dove gli studenti chiedono più investimenti nell’istruzione e le dimissioni del capo del governo.

Francia, i manifestanti bloccano l’accesso al Louvre
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Francia, i manifestanti bloccano l’accesso al Louvre

Il museo più visitato al mondo, nel cuore di Parigi, è rimasto bloccato questa mattina per un’azione di protesta a sostegno del movimento dei liceali, secondo quanto riferito dalla direzione del Louvre e dai sindacati all’Agence France-Presse.