Francia, quasi 1.000 arresti durante le proteste: scontri e lacrimogeni

Scontri con la polizia e uso di gas lacrimogeni durante le manifestazioni che hanno interessato diverse zone della Francia.
La polizia francese ha arrestato «quasi 1.000» persone nella giornata di sabato, nel corso delle proteste organizzate in tutto il Paese. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, precisando che il bilancio «è destinato a salire» con l’arrivo di ulteriori dati.
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