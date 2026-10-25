Francia, quasi 1.000 arresti durante le proteste: scontri e lacrimogeni

Scontri con la polizia e uso di gas lacrimogeni durante le manifestazioni che hanno interessato diverse zone della Francia.

La polizia francese ha arrestato «quasi 1.000» persone nella giornata di sabato, nel corso delle proteste organizzate in tutto il Paese. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, precisando che il bilancio «è destinato a salire» con l’arrivo di ulteriori dati.

Francia, i manifestanti bloccano l’accesso al Louvre
Mondo

Francia, i manifestanti bloccano l’accesso al Louvre

Il museo più visitato al mondo, nel cuore di Parigi, è rimasto bloccato questa mattina per un’azione di protesta a sostegno del movimento dei liceali, secondo quanto riferito dalla direzione del Louvre e dai sindacati all’Agence France-Presse.