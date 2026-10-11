Houthi, raid su Riad: «Colpiti aeroporti e impianti energetici»

Gli Houthi yemeniti rivendicano una serie di attacchi contro obiettivi in Arabia Saudita, tra cui l’aeroporto di Riad e diversi impianti energetici. La rivendicazione è arrivata dopo i raid condotti a partire da sabato, che il gruppo non aveva inizialmente attribuito a sé.

Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha dichiarato che nelle ultime 24 ore sono state condotte «quattro operazioni di rilievo» con missili balistici, missili da crociera e droni. Secondo quanto riferito, gli attacchi hanno preso di mira più volte gli aeroporti di Riad e Dammam e due impianti della compagnia petrolifera statale saudita Aramco.

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Le autorità spagnole hanno smantellato l'accampamento nell'enclave nordafricana a due giorni dall'arrivo dei reali di Spagna. La struttura era nata dopo l'afflusso di oltre 70.000 persone dal vicino Marocco.

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Il direttore d’orchestra Enrico Onofri presenta il suo nuovo lavoro discografico, Beethoven & the Italians (Harmonia Mundi), e racconta il viaggio alla scoperta della prassi storicamente informata. Un bagaglio che illumina le sue interpretazioni, come si può ascoltare nel confronto…