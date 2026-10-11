Houthi, raid su Riad: «Colpiti aeroporti e impianti energetici»

Gli Houthi yemeniti rivendicano una serie di attacchi contro obiettivi in Arabia Saudita, tra cui l’aeroporto di Riad e diversi impianti energetici. La rivendicazione è arrivata dopo i raid condotti a partire da sabato, che il gruppo non aveva inizialmente attribuito a sé.

Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha dichiarato che nelle ultime 24 ore sono state condotte «quattro operazioni di rilievo» con missili balistici, missili da crociera e droni. Secondo quanto riferito, gli attacchi hanno preso di mira più volte gli aeroporti di Riad e Dammam e due impianti della compagnia petrolifera statale saudita Aramco.