Un’apertura a sorpresa al Parlamento europeo di Strasburgo. Roberto Vannacci, eurodeputato di Futuro Nazionale, ha esordito sulle note di «Jingle Bells» durante il dibattito sulla guerra in Ucraina, prendendo di mira la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

«È Natale e sotto l’albero Frau von der Leyen infiocchetta il regalo da 45 miliardi di euro per l’Ucraina», ha dichiarato Vannacci, contestando il nuovo finanziamento a Kiev e sostenendo che il costo finirà per ricadere sui cittadini italiani ed europei. Nel suo intervento ha inoltre criticato il comportamento delle autorità ucraine nei confronti di alcuni esponenti politici europei.