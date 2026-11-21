Le hanno provate tutte, per rimediare agli errori del popolo che vota male: affidarsi alla dura disciplina dei mercati (ricordate le minacce dell’ex commissario Ue, Günther Oettinger?); ripetere le elezioni (ricordate la Romania?); al limite, «nominare un nuovo popolo» (ricordate la satira di Bertolt Brecht?). Adesso stanno sperimentando una nuova tattica: mettere i ceppi alla democrazia. Dalla Brexit al pericolo Le Pen, le élite del Vecchio continente cercano le gabole con cui neutralizzare i verdetti sgraditi delle urne.

Brexit cancellata, popolo tradito: Gran Bretagna pronta a tornare dentro la Ue

Burnham smonta la Brexit (votata dagli inglesi) siglando un accordo con Bruxelles, che pretende una penale in caso di futuro forfait di Londra. Intanto Merz punta a vincolare al bilancio Ue gli aiuti all’Ucraina, così se Le Pen andrà all’Eliseo non potrà tirarsi indietro.

Le hanno provate tutte, per rimediare agli errori del popolo che vota male: affidarsi alla dura disciplina dei mercati (ricordate le minacce dell’ex commissario Ue, Günther Oettinger?); ripetere le elezioni (ricordate la Romania?); al limite, «nominare un nuovo popolo» (ricordate la satira di Bertolt Brecht?). Adesso stanno sperimentando una nuova tattica: mettere i ceppi alla democrazia. Dalla Brexit al pericolo Le Pen, le élite del Vecchio continente cercano le gabole con cui neutralizzare i verdetti sgraditi delle urne.

Ieri, ad esempio, Regno Unito e Unione europea hanno firmato un accordo di «reset» delle relazioni post Brexit. Nigel Farage, capofila di Reform UK, ci ha visto giusto: «È stato un ritorno alle vecchie idee prima del referendum 2016», un ribaltamento che tradisce «le promesse» fatte dai laburisti e dal premier, Andy Burnham. Che è una specie di Paolo Gentiloni d’Oltremanica, subentrato per mettere le pezze ai disastri di Keir Starmer, dopo aver ottenuto un seggio alle suppletive nel collegio rosso di Manchester. Un leader al quale fa difetto la legittimazione democratica – dalla sua ha 25.000 preferenze – non ha remore a snobbare gli esiti di una consultazione democratica, in nome del misero mezzo punto di Pil che, secondo lui, varrebbe il patto con Ursula von der Leyen e António Costa.

Perciò Burnham ha cominciato a smontare la Brexit, con un primo riavvicinamento all’Ue. Destinato, però, a trasformarsi in un’ipoteca sui futuri governi inglesi, se nel testo definitivo dell’intesa dovesse comparire quella «penale», svelata giorni fa dal Times, secondo cui Londra dovrebbe risarcire per milioni di sterline Bruxelles nel caso di un successivo ritiro dall’accordo. «È assolutamente illegale», ha sbottato ieri Farage.

«È un’interferenza elettorale» ed è «assolutamente vergognoso che un primo ministro britannico possa anche solo pensare di firmarla. La stracceremo». Nelle dichiarazioni ufficiali di ieri, le parti non ne hanno fatto menzione, ma saranno necessari ulteriori passaggi giuridici per concludere il trattato, che entrerebbe in vigore a marzo del 2028. La conferma del codicillo sarebbe la quadratura del cerchio: si tratterebbe sia di snobbare i risultati di un referendum – quello sulla Brexit non conta, ma quando si parla di nucleare, in Italia, spunta sempre l’ecologista che cita quello del 1986… – sia di punire i cittadini, qualora dovessero di nuovo eleggere un sovranista. Sono questi i «nostri valori», quelli per cui si fanno massacrare gli ucraini?

Il vincolo europeo sugli aiuti a Kiev

È proprio dal fronte bellico che arriva l’altra europernacchia alla democrazia. In queste settimane, i 27 Paesi membri dell’Ue stanno trattando, con enormi difficoltà, sul bilancio pluriennale. Spicca la trovata di Friedrich Merz: vincolarne l’approvazione all’impegno comune, compreso quello delle nazioni recalcitranti, a versare la propria quota di sovvenzioni a Kiev. Nel 2026 abbiamo già tirato fuori 90 miliardi di prestiti che non rivedremo mai. Nel 2027 ne serviranno almeno altri 45, che la Commissione sogna di farsi rimborsare, sotto forma di riparazioni di guerra, dalla Russia.

Il cancelliere tedesco esige che tutti si sobbarchino i rispettivi oneri finanziari per gli anni a venire. E, come ha notato Politico, la sua idea non serve semplicemente ad assoggettare gli Stati dell’Est, come la Slovacchia e l’Ungheria. Dal momento che il budget Ue coprirebbe il periodo 2028-2034, infatti, se oggi la Francia sottoscrivesse il compromesso proposto da Merz, gli effetti del concordato si riverbererebbero sul successore di Emmanuel Macron. Probabilmente, Marine Le Pen, a meno che le forze di sistema riescano di nuovo a chiudere un gigantesco cordone sanitario; a quel punto, non ci sarebbe nemmeno bisogno del vincolo esterno per assicurarsi la collaborazione di un presidente moderato, tipo Édouard Philippe o, magari, Christine Lagarde.

Dalla Brexit alla clausola anti-Le Pen

Dalla penale Frage alla clausola Le Pen: nel Vecchio continente la democrazia è diventata un simulacro, quando favorisce la sostituzione delle classi dirigenti abituate a stare incollate agli scranni. La si può celebrare se, dalle cabine elettorali, passa la riscossa dell’America antitrumpiana; la si snobba, la si sovverte e la si mette sotto scacco, se ciò torna utile alla causa europrogressista.

In realtà, una certa stanchezza per le liturgie democratiche sembra aver contagiato l’Occidente fino ai suoi confini estremi: il sindaco di sinistra di Auckland, in Nuova Zelanda, qualche giorno fa ha detto che la democrazia «ha fatto il suo tempo» e che «è ora di qualcosa di diverso». Cosa? «La Cina funziona», ha osservato Wayne Brown. Ed è sempre più vicina.