I Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sono imposti dalla normativa europea, ma non c’è tutela giurisdizionale dei diritti dei migranti al loro interno. Nella sua prima conferenza stampa, il neopresidente della Corte costituzionale, Francesco Viganò, ha ribadito un concetto che aveva già espresso in precedenza, ovvero che il Parlamento non è intervenuto a fornire garanzie a chi è trattenuto in un regime diverso da quello penitenziario.

Viganò richiama il Parlamento sulle garanzie nei Cpr

«Manca una disciplina legislativa su diritti e garanzie dei detenuti, per un tempo non trascurabile, in un Cpr», ha detto il professore, rispondendo a una domanda di un giornalista di Avvenire che lamentava «l’inerzia del Parlamento» in quanto rimane «inascoltato il monito» della sentenza della Corte del 2025 in tema di tutela della libertà personale dei migranti, sottoposti a misura limitativa.

Viganò, che resterà a Palazzo della Consulta fino all’8 marzo 2027, quando scadrà l’incarico novennale di giudice costituzionale (non rinnovabile), dopo aver espresso il proposito di esercitare le funzioni di presidente «in punta di piedi», ieri prima ha dato una stoccata al legislatore che «non è riuscito a trovare il consenso necessario per approvare una legge sul fine vita», poi è intervenuto sui Cpr affondando nel merito.

La Consulta riconosce la legittimità dei centri per i rimpatri

I centri per il rimpatrio devono esserci, piaccia o meno. «La Corte ha sempre riconosciuto la legittimità del fine perseguito dal legislatore di controllare le frontiere e l’immigrazione irregolare. Ha sempre sottolineato nelle sue sentenze che dietro tale controllo ci sono degli interessi di rango costituzionale vitali per ogni comunità», è stata la premessa di Viganò.

Ha ricordato che la realizzazione di centri per il rimpatrio è imposta dalla normativa europea a partire dalla direttiva rimpatri del 2008 e che fuori discussione è «la legittimità di una detenzione amministrativa del migrante come rimedio di ultima istanza, ovviamente, allo scopo di assicurare il successivo allontanamento dal territorio nazionale».

L’articolo 13 e il problema della detenzione amministrativa

Però, richiamando la sentenza del 2025, il presidente ha detto che nei Cpr «a differenza di quanto accade per i condannati che stanno in un carcere, non c’è una disciplina legislativa paragonabile all’ordinamento penitenziario che regoli i diritti del migrante, detenuto legittimamente sulla base di un provvedimento convalidato dal giudice». Quindi, in questi centri «c’è un problema della riserva di legge su casi e modi della possibile limitazione della libertà personale indicata dall’articolo 13 della Costituzione», afferma il numero uno della Consulta.

Il prolungamento ex lege del trattenimento del migrante irregolare nel Cpr, istituto di natura amministrativa legittimo nell’ambito delle politiche migratorie, risulterebbe «arbitrario» e la detenzione non conforme al principio di legalità. Il legislatore dovrebbe intervenire «in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni».

Cinque Paesi europei progettano un centro di rimpatrio in Ruanda

Stiamo parlando di centri finalizzati alle espulsioni di irregolari, spesso di migranti che hanno commesso molteplici reati e che devono abbandonare al più presto il nostro Paese. Mentre la Consulta disserta sui «modi della detenzione», intanto Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Grecia intendono aprire congiuntamente, entro il 2027, il primo centro di rimpatrio in Ruanda. «Sono lieto che oggi abbiamo raggiunto un cambiamento di paradigma davvero storico nella politica migratoria», ha dichiarato il cancelliere austriaco Christian Stocker. «Con questa iniziativa», ha aggiunto, «perseguiamo obiettivi molto concreti: in primo luogo, i richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta con decisione definitiva nell’Ue dovranno in futuro essere trasferiti in tali centri di rimpatrio; in secondo luogo, vogliamo sottrarre ai trafficanti di esseri umani la base del loro business disumano».