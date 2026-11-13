Ursula Von Der Leyen non ha mai usato il temine remigrazione, anche per non legittimarne l’utilizzo. Tuttavia gli europeisti fanatici in circolazione presso il fronte progressista (e perfino qualcuno sul lato destro) sono soliti ripetere il ritornello secondo cui la remigrazione non soltanto è razzista e disumana, ma è soprattutto inattuabile.

Eppure sembra proprio che nell’Unione Europea esista già qualcosa di molto simile. Se vuole, l’Ue remigra, e pure con grande soddisfazione.

Ue-Nigeria, primo accordo sui rimpatri: chi non ha diritto di restare dovrà tornare a casa

Lo dimostra l’enfasi con cui è stato annunciato l’accordo siglato il 10 novembre tra il commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, e il ministro degli Affari esteri della Nigeria, la signora Bianca Odumegwu-Ojukwu.

I due hanno stipulato il primo accordo di riammissione tra l’Ue e la Nigeria: un evento storico, soprattutto se si considera il numero piuttosto elevato di nigeriani giunti in Europa negli ultimi dieci anni, molti dei quali in Italia.

Certo, da qualche tempo gli arrivi dal Paese africano sono in calo, ma le persone presenti sul nostro territorio non sono poche. I cittadini nigeriani con un permesso di soggiorno regolare in Italia sono circa 107.738, poi ce ne sono molti altri che hanno depositato richiesta di asilo e quindi si trovano in una condizione transitoria. Non è dato ovviamente sapere il numero degli irregolari.

Comunque sia, il nuovo accordo stabilito durante la visita di Brunner ad Abuja prevede che chi non ha diritto di restare qui venga rimpatriato il più velocemente possibile. «L’accordo di riammissione tra l’Ue e la Nigeria stabilirà procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare coloro che non hanno il diritto legale di soggiornare in qualsiasi Stato membro dell’Ue», dice il comunicato ufficiale.

«Con questo accordo, l’Ue e la Nigeria stanno costruendo un partenariato globale più solido in materia di migrazione e sicurezza. Insieme alla Nigeria, l’Ue ha anche avviato un dialogo tra alti funzionari su migrazione e sicurezza, che rafforzerà la cooperazione Ue-Nigeria in questi settori politici».

Brunner è apparso soddisfatto: «La Nigeria è un partner chiave per l’Europa e i nostri legami si stanno rafforzando costantemente», ha detto. «Insieme stiamo trasformando il dialogo in azione: maggiore sicurezza, migliore gestione dei flussi migratori, unendo le forze per ottenere risultati. Stiamo trasformando l’enorme potenziale della nostra partnership in un vantaggio reciproco».

Ora il partenariato dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e poi ratificato dal Consiglio Ue. Dopodiché, dice ancora il comunicato ufficiale, «con l’entrata in vigore del Regolamento sui rimpatri , l’Ue dispone degli strumenti necessari per rendere i rimpatri più efficienti, con procedure più rapide ed efficaci».

Da Hong Kong al Pakistan: i 24 accordi di riammissione già siglati da Bruxelles

A ben vedere, la Nigeria non è l’unica nazione con cui l’Unione Europea abbia siglato questo genere di accordi. In tutto i patti di questo tipo sono 24. Di questi 18 sono giuridicamente vincolanti e sono stati firmati con Hong Kong, Macao, Sri Lanka, Albania, Russia, Ucraina, Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Moldova, Pakistan, Georgia, Armenia, Azerbaigian. Turchia, Capo Verde, e Bielorussia. A completare il quadro ci sono sei intese non vincolanti con Afghanistan, Guinea, Bangladesh, Etiopia, Gambia e Costa d’Avorio.

Remigrazione e rimpatri, le differenze con il piano di Martin Sellner

Non si tratta ovviamente di una remigrazione a tutti gli effetti. Anzi a ben vedere questo genere di piani per il rimpatrio offre condizioni più stringenti rispetto a quelle proposte da Martin Sellner nella sua proposta remigratoria. L’Ue prevede che si venga rimandati in patria e stop, senza particolari aiuti.

In ogni caso i dati che abbiamo elencato e che non sono granché conosciuti sono utili a smontare almeno due luoghi comuni. Dimostrano che rimandare a casa chi non ha diritto di restare qui non è un atto disumano o razzista, bensì una operazione necessaria e di puro buonsenso.

Si certifica poi la falsità di quanto per anni hanno affermato i tifosi delle frontiere aperte, e cioè che gli accordi con i Paesi terzi sono impossibili da siglare. Beh, a quanto pare basta volerlo e firmarli si può. Peccato solo che l’Ue si sia svegliata con almeno venti anni di ritardo.