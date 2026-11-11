Rapine violente in metro a Milano: 14 arresti tra i giovani nordafricani

Vittime seguite, accerchiate e aggredite con violenza, anche attraverso l’uso di spray al peperoncino, prima di essere derubate di gioielli, contanti, orologi e carte di pagamento. È il modus operandi contestato a quattordici giovani, tredici cittadini egiziani di età compresa tra i 19 e i 25 anni e un tunisino di 20, arrestati dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine su una serie di rapine commesse sui mezzi pubblici e nelle stazioni di Milano.

Sulla vicenda è intervenuta Silvia Sardone, candidata sindaco della Lega e consigliera comunale, che ha parlato di un «fallimento del modello di integrazione e accoglienza a Milano».

«Mi auguro che la sinistra, di fronte a “maranza” criminali, non adotti il solito atteggiamento di giustificazione parlando di “disagio giovanile” o di “mancata integrazione per colpa nostra”», ha dichiarato Sardone, richiamando anche le devastazioni e i saccheggi del 17 e 18 ottobre. La candidata leghista ha inoltre chiamato in causa il sindaco, ironizzando sull’invito di alcuni trapper in Comune: «Qualcuno, a partire dal sindaco, pensava di risolvere il tema invitando i trapper in Comune…».

Le rapine e il modus operandi

Le contestazioni riguardano otto rapine, due delle quali commesse in concorso, un furto con strappo e un caso di ricettazione, avvenuti tra agosto 2025 e giugno 2026. Due delle rapine hanno provocato lesioni alle vittime, che hanno riportato prognosi rispettivamente di cinque e ventotto giorni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i giovani agivano soprattutto a bordo delle metropolitane e dei treni regionali, nelle relative stazioni o nelle immediate vicinanze. Le vittime, quasi sempre sole, venivano seguite e accerchiate prima di essere aggredite, anche con l’uso della violenza fisica e di spray al peperoncino. Sfruttando la forza del gruppo, i responsabili si impossessavano di collane e bracciali d’oro, un orecchino, denaro contante, orologi e carte di pagamento.

Le indagini e le zone colpite

Le indagini sono partite dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza di Atm e Ferrovie Nord, oltre che dagli impianti privati presenti nelle zone interessate dalle rapine. Gli investigatori hanno successivamente analizzato anche i profili social degli indagati, verificando la corrispondenza tra i sospettati e gli abiti e gli accessori indossati durante la commissione dei reati.

Gli episodi contestati si sono verificati in diversi punti della rete del trasporto pubblico milanese: due tra le fermate M3 Brenta e Corvetto, due alla fermata MM Zara, uno alla fermata M5 Gerusalemme, uno alla stazione M1 Porta Venezia, uno presso la fermata degli autobus Atm di piazzale Buonarroti, uno alla stazione FNM Domodossola, uno in piazza XXIV Maggio e uno in via Torino.

L’attività investigativa è stata condotta dai poliziotti del commissariato Mecenate, con il coinvolgimento dei commissariati Garibaldi Venezia, Sempione e Porta Genova, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Locale. Lo scorso giugno, su impulso del commissariato Mecenate, dieci diversi procedimenti penali sono stati riuniti in un’unica indagine relativa ai dieci reati contestati.

Oltre ai quattordici giovani arrestati, nei confronti di un altro cittadino tunisino di 20 anni è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.