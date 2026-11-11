Allarmi bomba, domani scuole aperte. Meloni: «Mail anonima non decide il calendario»

La giornata di allarmi a catena nelle scuole italiane aveva spinto la premier Giorgia Meloni a convocare nel pomeriggio un vertice d’urgenza a Palazzo Chigi con alcuni dei suoi più fedeli alleati.

Alle 16 si sono riuniti quindi i due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri dell’Interno e della Difesa, Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il messaggio diffuso da Meloni sui social ha un tono rassicurante, ma cauto al tempo stesso: dalle verifiche effettuate, infatti, «non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto». Le segnalazioni, ha scritto la premier, «sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione».

La strategia degli allarmi bomba nelle scuole

È proprio questo il nodo centrale della vicenda: non si tratta di minacce concrete, ma di un’azione coordinata pensata per seminare paura. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha sintetizzato la questione con durezza: «È troppo facile: chiunque di noi, con gli strumenti che ci sono, potrebbe mandare una mail a una scuola, a un asilo, a una compagnia aerea dicendo che c’è una bomba».

A fornire una cornice analitica alla giornata è Arije Antinori, professore di Criminologia alla Sapienza di Roma ed esperto della rete europea per la prevenzione della radicalizzazione. Secondo Antinori, questi allarmi rientrano nella categoria degli attacchi ibridi: minacce immateriali, a costo limitato, capaci però di produrre effetti destabilizzanti sull’intero tessuto sociale. «Si attacca il sistema di relazioni», ha spiegato all’Ansa, «si sovraccaricano le istituzioni di compiti» e si genera un clima nel quale diventa difficile distinguere una minaccia reale da una falsa.

La scuola, in questa logica, non rappresenta affatto una vittima casuale. È piuttosto una questione strategica: crocevia tra famiglie, istituzioni, opinione pubblica e media, tenuti insieme da un rapporto di fiducia. Colpirla significa dunque incrinare quell’equilibrio. «L’obiettivo», ha precisato Antinori, «è mandare in crisi il nostro sistema e indurci a fare passi indietro nei processi democratici».

Le minacce alla famiglia di Tajani

Nel corso del question time alla Camera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rivelato di essere stato direttamente coinvolto: «Io stesso sono stato vittima di attacchi informatici, anche mettendo una taglia su di me. Nella giornata di oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia, compresi i minori». Una dichiarazione che allarga il perimetro della vicenda oltre le scuole, e che inserisce la giornata all’interno di una campagna più ampia di intimidazione digitale.

Tajani ha parlato esplicitamente di «una strategia che punta a creare il caos e a minare la fiducia dei cittadini, se non a interferire nei processi democratici». Parole che richiamano direttamente il quadro descritto dagli esperti di sicurezza.

La preoccupazione di Regione Lombardia

Anche a livello regionale sono arrivate voci di preoccupazione. L’assessore lombardo all’Istruzione Simona Tironi ha invitato alla calma, annunciando di essere in contatto costante con le forze dell’ordine. Ma ha anche sollevato una questione concreta: la mancanza di uniformità tra gli istituti. «Procedure condivise aiuterebbero a gestire le operazioni con maggiore ordine e a ridurre i disagi», ha detto. Un aspetto tutt’altro che secondario: in assenza di protocolli chiari, ogni scuola si è trovata a improvvisare la gestione delle evacuazioni, con inevitabili ricadute psicologiche sugli studenti e su tutto il personale scolastico.

Il vertice sulla sicurezza con l’opposizione

Una delle scelte politicamente più significative della giornata è stata la convocazione, per domani 12 novembre alle 8:30 del mattino, dei leader dell’opposizione a Palazzo Chigi. L’incontro, annunciano fonti governative, servirà a «condividere le informazioni disponibili» e a «favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale».

In generale, tuttavia, rimane ferma la linea ottimistica, contro inutili allarmismi. Tanto che le scuole, domani, rimarranno regolarmente aperte: dal Ministero dell’Istruzione non è arrivato alcun provvedimento di chiusura. Lo ha ribadito con forza anche Meloni, in un video sui social: «Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli».