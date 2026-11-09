L’islam ha un problema chiamato violenza

La locuzione latina «repetita iuvant» significa letteralmente «le cose ripetute giovano». In effetti la ripetizione costante favorisce la memorizzazione e l’apprendimento di concetti o abilità. Le cose ripetute scivolano nel subconscio, diventano parte di noi.

Ci ripetono che la violenza islamica non esiste, che esistono solo dei violenti che per caso sono musulmani e sempre per caso non sono buddisti. L’islam prende le sue regole da tre fonti: il Corano, che per il musulmano è la parola stessa di Allah, increata ed eterna; la vita di Maometto, la sira, raccolta dai suoi primi biografi; e i detti, gli hadith, migliaia di racconti su ciò che il Profeta disse e fece, raccolti in volumi considerati autentici come quelli di Bukhari e di Muslim. Vita e detti insieme formano la sunna, la «consuetudine» del Profeta, il modello da imitare. La possibile violenza nasce da tutte e tre. E spesso viene rinforzata, ogni giorno, da un’educazione che la rende normale.

Corano e violenza: i versetti sulla guerra e gli infedeli

Il Corano l’abbiamo, nella traduzione italiana di Hamza Piccardo, un musulmano italiano. «Uccidete gli infedeli ovunque li incontriate» (9,5). «Combattete coloro che non credono in Allah e nell’Ultimo Giorno […] e quelli, tra la gente della Scrittura, che non scelgono la religione della verità, finché non versino umilmente il tributo, e siano soggiogati» (9, 29). La «gente della Scrittura» siamo noi, ebrei e cristiani. «Colpiteli tra capo e collo» (8, 12). «Quando incontrate i miscredenti, colpiteli al collo» (47, 4). Per chi fa la guerra ad Allah e al suo Messaggero, c’è la croce o l’amputazione della mano e della gamba da lati opposti (5, 33). Sono le parole esatte, non c’è nessun errore di traduzione. Queste parole, secondo la dottrina, non possono essere cambiate. La vita del Profeta è dottrina. Il Corano dice: «Avete nel Messaggero di Allah un bell’esempio» (33,21). «Chi obbedisce al Messaggero obbedisce ad Allah» (4,80). «Quando Allah e il Suo Inviato hanno decretato qualcosa, non è bene che il credente o la credente scelgano a modo loro» (33, 36). Maometto dunque non è soltanto un fondatore da ricordare: è il modello di comportamento perfetto, da imitare in tutto.

Maometto, la sunna e gli episodi di violenza nella tradizione

Quando il poeta ebreo Ka‘b ibn al-Ashraf scrisse versi contro di lui, il Profeta chiese: «Chi è disposto a uccidere Ka‘b ibn al-Ashraf, che ha offeso Allah e il Suo Messaggero?» (Sahih al-Bukhari 4037). Un volontario lo uccise. Da qui nascono le leggi sulla blasfemia che ancora oggi, in molti Paesi, puniscono con la morte chi insulta il Profeta. E che cosa c’è da imitare? Le razzie alle carovane, cominciate a Nakhla, quando i suoi uomini assalirono una carovana dei Quraysh nel mese sacro, in cui la guerra era proibita: il Corano giustificò il gesto, perché «l’oppressione è peggiore dell’omicidio» (2, 217). La resa dei Banu Qurayza, nel 627, con i prigionieri maschi decapitati e le donne e i bambini venduti come schiavi (Corano 33, 26). La conquista di Khaybar, nel 628: Safiyya, una ragazza ebrea di 17 anni, vide uccidere il padre e il marito; fu assegnata come schiava a un guerriero, poi il Profeta, saputo della sua bellezza, la «scelse per sé» e la sposò (Sahih al-Bukhari 4211 e 371). Le schiave catturate in guerra, che il Corano chiama «ciò che possiede la vostra destra» e rende lecite al padrone (4, 24). Aisha, sposata a 6 anni e presa a 9 (Sahih al-Bukhari 5134). L’adultera incinta, lasciata in vita fino allo svezzamento del figlio e poi lapidata (Sahih Muslim 1695). Tutto questo non è un passato da superare. Per certo islam resta l’esempio perfetto.

Gli hadith: combattimento, apostasia e odio verso gli ebrei

I detti confermano. «Mi è stato ordinato di combattere la gente finché non testimonino che non c’è altro dio che Allah e che Maometto è il Messaggero di Allah» (Sahih al-Bukhari 25). «Sappiate che il Paradiso è all’ombra delle spade» (Sahih al-Bukhari 2818). «Chi cambia la sua religione islamica, uccidetelo» (Sahih al-Bukhari 6922). E il più terribile: l’Ora finale non verrà finché i musulmani non combatteranno gli ebrei e li uccideranno, finché la pietra e l’albero diranno: «O musulmano, o servo di Allah, c’è un ebreo dietro di me, vieni e uccidilo» (Sahih Muslim 2922). Questo detto è citato nello statuto di Hamas del 1988.

Khomeini e il martirio: il modello di Hossein Fahmideh

Alla tradizione antica si sono aggiunte le voci moderne. Nel 1980, durante la guerra fra Iran e Iraq, un ragazzo iraniano di 13 anni, Hossein Fahmideh, si gettò con una granata sotto un carro armato iracheno e morì. L’ayatollah Khomeini lo indicò come modello a tutta la nazione: «Il nostro vero leader è quel ragazzo, il cui piccolo cuore è più grande di centinaia delle nostre penne e delle nostre parole, che si è gettato con una granata sotto il carro armato del nemico, lo ha distrutto e ha ottenuto per sé la dolce benedizione del martirio». È difficile non vedere in quell’elogio uno dei passi della strada che ha portato ai terroristi suicidi sugli autobus e nelle pizzerie.

Eid al-Adha e sacrificio: l’educazione alla violenza secondo l’autore

Importante l’addestramento. Ogni anno, nella festa del sacrificio, l’Eid al-Adha, milioni di famiglie sgozzano un agnello o un capretto in ricordo del sacrificio di Abramo, in molte famiglie davanti ai bambini, spesso con il loro aiuto. Anche questo segue l’esempio: il Profeta sacrificò due montoni «con le sue mani», pronunciando il nome di Allah e tenendo il piede sul loro fianco (Sahih al-Bukhari 5565). Gli animali si macellano ovunque nel mondo. Ma un bambino che impara, fin da piccolissimo, che tagliare una gola è un atto santo, compiuto pronunciando il nome di Dio, impara qualcosa.

Educazione islamica e punizioni fisiche: il caso di Yasmine Mohammed

Fondamentale l’educazione. «Ordinate ai vostri figli di pregare quando hanno 7 anni, e picchiateli se non lo fanno quando ne hanno 10» (Sunan Abi Dawud 495). Yasmine Mohammed, canadese, nata in una famiglia musulmana, racconta nel suo libro Senza velo. Come l’Occidente rafforza l’islam radicale di essere stata frustata sotto i piedi a 6 anni perché non aveva memorizzato bene le sure del Corano. Quando a 13 anni mostrò i lividi a un insegnante, un giudice canadese decise che non c’era abuso, perché quello era il modo in cui la sua cultura educava i figli. Secondo l’Unicef, in Medio Oriente e Nord Africa tre bambini su quattro tra i 2 e i 4 anni subiscono punizioni fisiche. La più grande analisi mai fatta sugli schiaffi ai bambini, condotta da Elizabeth Gershoff e Andrew Grogan-Kaylor su 50 anni di studi e oltre 160.000 bambini, ha trovato che i bambini picchiati diventano più aggressivi, più antisociali, e interiorizzano meno le regole morali. Un bambino picchiato impara che chi è più forte ha il diritto di far male.

La Fatiha e il rapporto con ebrei e cristiani nella preghiera islamica

Infine c’è la preghiera, cinque volte al giorno. In ogni unità della preghiera rituale si recita la prima sura del Corano, la Fatiha, l’«Aprente»: almeno 17 volte al giorno, ogni giorno, dall’età di 7 anni. È una preghiera bellissima, fino agli ultimi due versetti: «Guidaci sulla retta via, la via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella Tua ira, né degli sviati» (1,6-7). Chi sono quelli incorsi nell’ira di Dio e quelli sviati? Lo spiega Piccardo in nota: «Tutta l’esegesi classica» afferma che i primi sono gli ebrei, e i secondi sono i cristiani, che «accettando il dogma trinitario si sono allontanati dalla purezza monoteistica». Lo conferma un detto del Profeta: «Gli ebrei sono quelli con cui Allah è adirato, e i cristiani sono gli sviati» (Jami’ at-Tirmidhi 2954). Non è solo la richiesta di non essere come loro, è una maledizione. Vuol dire che chiunque creda che Cristo è il figlio di Dio è uno che ha perso la via. Ogni musulmano praticante, per tutta la vita, ricorda a Dio e a sé stesso che gli ebrei sono oggetto dell’ira divina e che i cristiani hanno perso la strada.

Un libro che ordina di combattere, un modello che ha combattuto, detti che promettono il paradiso all’ombra delle spade, guide che chiamano leader un bambino esploso sotto un carro armato, bambini che imparano a sgozzare e vengono picchiati, e una preghiera che ripete, ogni giorno, chi è nemico di Dio. Non serve alcuna «radicalizzazione». Basta prendere tutto sul serio.