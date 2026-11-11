Il branco di maranza killer di Cervia pubblicò sul Web la foto della vittima

Lo hanno picchiato con ferocia, in sei contro uno, poi lo hanno fotografato mentre era a terra coperto di sangue, ormai in agonia. Con quella immagine hanno creato una «stories» su Instagram, da mostrare come un trofeo.

Il dettaglio, agghiacciante, emerso dall’inchiesta sulla morte di Nicola Musiani, dice molto dei suoi aggressori: un gruppo di maranza di seconda generazione, già avvezzi alla violenza e che della violenza – anche quella che uccide – vanno fieri.

Musiani, 54 anni, era nato e cresciuto a Bologna, nel quartiere Saragozza. Soprannominato «il freak» era simbolo di una generazione di «artisti» e amico fraterno dello scrittore Enrico Brizzi. Da qualche anno, per scelta, viveva in un camper posteggiato nella pineta di Pianella poco distante dall’anziano padre.

È morto per i calci e i pugni sferrati senza motivo da sei «nuovi italiani» che lo avevano incontrato qualche ora prima in un locale della riviera. «Tossico», gli ha detto uno di loro, e magari Nicola avrà reagito, forse con un gestaccio o poco più. Ma il branco non perdona, i maranza si fanno rispettare.

Lo hanno raggiunto quando era solo nel suo camper, qualche ora dopo. Lo hanno fatto uscire e picchiato selvaggiamente, lo hanno inseguito mentre tentava di scappare, braccato come un animale selvatico. Gli hanno scaraventato addosso una bicicletta mentre era già a terra inerme, solo per fargli male, e infine lo hanno colpito alla testa con una bottiglia di vodka.

Gli autori dell’omicidio di Nicola Musiani

Tre filmati e le immagini di sorveglianza della zona hanno incastrato i suoi aguzzini. Per la sua morte si trovano in carcere cinque maggiorenni: Oussama Ragme (22 anni), Conor Finn Long (19 anni), Bilal Mahboubi (23 anni), Houssam Abir (22 anni) e Ibraim Ben Amara (18 anni) accusati di omicidio aggravato dai futili motivi, mentre un minore (17 anni) si trova agli arresti domiciliari, con il permesso di frequentare la scuola.

Tre giorni dopo, a causa di quel terribile pestaggio, Nicola è morto all’ospedale Bufalini di Cesena. Quando è stato aggredito era l’alba del 19 luglio 2026 (lo stesso giorno di Abderrahim Fakir, il quarantaduenne marocchino deceduto a Bologna durante un intervento di polizia), ma per chiedere giustizia e verità sulla sua morte non ci sono state manifestazioni di piazza.

La fotografia di Musiani ormai morente, oltre a finire su Instagram, era stata immortalata anche in uno screenshot condiviso tra ragazzi ed stata recuperata dagli investigatori. Lunedì, presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, si è tenuto l’incidente probatorio per chiarire la posizione del diciassettenne coinvolto nella vicenda. Secondo l’ipotesi accusatoria sarebbe stato lui a insultare Nicola, intorno alle 23.30, quando il branco lo ha incrociato all’entrata di un locale.

Le dinamiche dell’assassinio

Il minorenne ha sempre respinto le accuse, sostenendo di non avere partecipato all’aggressione e di avere incontrato nuovamente la vittima solo al termine della serata, quando quest’ultimo gli si sarebbe avvicinato con un oggetto simile a un coltello. I filmati delle telecamere di sorveglianza lo riprendono, però, mentre insegue Nicola con una bottiglia in mano e gli lancia addosso sedie e biciclette, trovate nei pressi del camper.

Anche uno dei cinque maggiorenni arrestati ha deciso di rendere dichiarazioni per ribadire di essere estraneo al pestaggio e di essere intervenuto solo per togliere un coltello dalle mani di Musiani. Ha raccontato di aver raccolto l’arma dopo averla fatta cadere, per poi nasconderla nella propria automobile. Il coltello, però, non è mai stato trovato.