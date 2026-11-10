Con gli ultimi 6.000 sbarchi in otto giorni alle Canarie non sanno più dove sistemare i migranti. In Italia, invece, ripartono i trasferimenti degli irregolari verso il centro albanese di Gjader. Due gruppi di georgiani (destinatari di provvedimenti di espulsione dal territorio italiano), poi, con due diversi voli, sono partiti per Lipsia e Francoforte. E mentre Roma organizza i trasferimenti dei clandestini, Madrid deve trovare il modo di sistemare chi continua ad arrivare.

Canarie, quasi 6.000 sbarchi in otto giorni

I numeri, per Pedro Sánchez, sono impietosi. Il problema non è soltanto legato alla quantità di arrivi, ma alla loro concentrazione in un territorio ristretto. La situazione più complicata si registra a El Hierro, la più piccola e meridionale delle isole Canarie. Qui, in cinque settimane, sono approdate oltre 8.000 persone. I residenti sono appena 12.000. In poco più di un mese sull’isola è arrivato un numero di stranieri equivalente a due terzi della popolazione locale. E le autorità hanno deciso di dichiarare lo stato di emergenza sociale. L’ultima ondata ha riportato la rotta atlantica ai livelli dei mesi più difficili del 2024, quando, secondo il ministero dell’Interno spagnolo, 46.843 persone raggiunsero l’arcipelago. E i primi otto giorni di novembre, con quasi 6.000 arrivi (distribuiti su circa 60 imbarcazioni precarie), secondo le stime provvisorie diffuse dai media iberici, vengono valutati come preoccupanti.

La rotta atlantica e il rischio dei naufragi

La pressione migratoria comincia molto prima degli sbarchi. La rotta atlantica parte dalle coste dell’Africa occidentale e attraversa un tratto di oceano nel quale le traversate possono trasformarsi in tragedie. Il mare viene spesso affrontato a bordo di piroghe sovraffollate, esposte alle forti correnti oceaniche e alle condizioni meteorologiche avverse. L’ultimo naufragio, al largo del villaggio di Thieppe, nord-ovest del Senegal, che risale a domenica, conta 39 vittime.

Secondo i dati dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), nei primi otto mesi del 2026 sono stati rilevati circa 5.100 attraversamenti irregolari lungo la rotta dell’Africa occidentale. E l’organizzazione spagnola Caminando Fronteras ha stimato che tra gennaio e maggio 2026 almeno 635 persone sono morte o risultano disperse lungo la rotta atlantica verso le Canarie, su un totale di 1.317 vittime documentate sulle diverse rotte migratorie dirette in Spagna. Il governo del Senegal ha inoltre fatto sapere di aver intercettato, venerdì, 142 migranti a bordo di una piccola imbarcazione diretta verso la Spagna.

El Hierro chiede aiuto al governo spagnolo

Nella sola giornata di sabato scorso le autorità spagnole hanno soccorso oltre 700 persone, tra cui 600 a El Hierro e 143 a Lanzarote. Domenica altri 400 migranti sono approdati a El Hierro. Numeri che hanno spinto il Cabildo, l’autorità locale, a chiedere l’intervento del governo centrale e di quello regionale. Le richieste: personale, risorse sanitarie e soprattutto trasferimenti verso le altre isole per alleggerire la pressione sulle strutture locali, già al collasso. Il presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ha spiegato ai microfoni di Rtve, la televisione pubblica, che la dichiarazione di emergenza serve a ottenere finanziamenti straordinari e a garantire i diritti fondamentali dei migranti e del personale impegnato nei soccorsi. Quanto alla provenienza delle persone sbarcate, ha precisato, «arrivano tutte dal Senegal».

Il problema è passato, quindi, dai moli agli uffici del governo: trovare personale, posti disponibili e mezzi per trasferire centinaia di persone. L’esecutivo spagnolo ha mobilitato due aerei militari per trasferire almeno 500 migranti dalle Canarie alla penisola e ha convocato per oggi una riunione interministeriale sull’immigrazione al palazzo della Moncloa. Due Airbus A330 dell’esercito dell’Aria e dello Spazio sono partiti quindi da Tenerife Sud e dalla base di Gando, a Gran Canaria, e atterrati ieri alla base di Torrejon de Ardoz, vicino Madrid.

L’Italia riprende i trasferimenti verso l’Albania

Dall’Italia, invece, sono partiti dei voli charter. Il 21 ottobre un gruppo di stranieri irregolari è stato trasferito dai Centri di permanenza per il rimpatrio presenti sul territorio nazionale alla struttura di Gjader. A documentare l’operazione sono gli atti del Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, relativi al noleggio dell’aereo utilizzato per il trasporto (al costo di circa 77.000 euro). Il servizio prevedeva un charter sulla rotta Roma Fiumicino-Palermo-Tirana-Roma Fiumicino, destinato a trasportare 20-25 migranti con una scorta di 50-60 operatori di polizia.

Due voli charter per rimpatriare cittadini georgiani

E non è l’unica operazione organizzata dal Viminale. Il giorno precedente un altro aereo a noleggio aveva effettuato un collegamento tra Roma e Lipsia. A bordo, secondo la documentazione ministeriale, erano previsti «5-7 cittadini georgiani, attualmente ospitati nei Cpr, destinatari di provvedimenti di allontanamento dall’Italia), sulla base di quanto concordato con le autorità georgiane con l’Accordo di riammissione Ue-Georgia», che prevede voli charter congiunti per eseguire il rimpatrio dei cittadini georgiani irregolari in Italia. Un secondo volo, sempre destinato al trasferimento di «5-7 cittadini georgiani», è stato organizzato per il 5 novembre, questa volta con destinazione Francoforte. I due charter sono costati rispettivamente 31.000 e 30.000 euro.