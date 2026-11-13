Immigrazione, 41 Paesi europei uniti contro gli arrivi irregolari
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il Presidente del Consiglio europeo António Costa, il Primo Ministro irlandese (Taoiseach) Micheál Martin e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky posano per una foto di gruppo con altri capi di Stato e di governo al nono vertice della Comunità politica europea (CPE) a Dublino, Irlanda (Ansa)

Quarantuno leader europei fanno fronte comune contro l’immigrazione irregolare. Al vertice della Comunità politica europea di Dublino, Italia, Regno Unito e Danimarca hanno promosso una dichiarazione congiunta che raccoglie l’adesione di 41 Paesi e istituzioni. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione sul controllo delle frontiere, il contrasto ai trafficanti, la prevenzione delle partenze e il rimpatrio di chi non ha diritto a restare in Europa.

Dublino rilancia una strategia europea lungo tutta la rotta migratoria

Il documento si inserisce nel solco delle iniziative già avviate durante i vertici di Copenaghen e Yerevan e rilancia una strategia che punta a intervenire lungo l’intero percorso migratorio, non soltanto al momento dell’arrivo sulle coste europee. Di fronte alla perdurante instabilità internazionale, alle minacce ibride e alla «strumentalizzazione dei flussi migratori», i firmatari ritengono necessario adottare un approccio «più globale, sistematico» e capace di prendere in considerazione l’intera rotta. Nel mirino anche le organizzazioni criminali che sfruttano le persone vulnerabili e gestiscono il traffico di migranti.

Controllo delle frontiere e sistemi di allerta contro le minacce

Tra le priorità indicate c’è innanzitutto la protezione dei confini. I leader concordano sull’importanza di «preparazione e risposta come elementi chiave per l’integrità delle frontiere». Una strategia che passa anche attraverso sistemi di allerta precoce, per prevedere e gestire i flussi e individuare eventuali rischi emergenti per la sicurezza, oltre che attraverso nuovi strumenti per affrontare minacce straordinarie e rendere i confini più resilienti.

Cooperazione con i Paesi di origine e transito per prevenire le partenze

Un altro capitolo riguarda il sostegno ai Paesi di origine e di transito e alle persone in viaggio. La dichiarazione punta a garantire «maggiore sicurezza alle persone più vicino a casa» e a prevenire «pericolosi viaggi verso l’Europa». La linea è quella di intervenire prima che le persone si mettano in cammino, rafforzando la collaborazione con gli Stati da cui partono o attraverso cui transitano i migranti.

Resta centrale anche il tema dei rimpatri. I firmatari chiedono di «rafforzare la cooperazione con i paesi di origine e transito» affinché chi non ha diritto di soggiornare in Europa possa essere rimpatriato «in modo efficace e nel rispetto del diritto internazionale». Un passaggio che conferma la volontà di rendere più concreta la collaborazione con i Paesi terzi, considerata decisiva per contrastare l’immigrazione irregolare.

Il prossimo vertice in Svizzera e l’obiettivo di ridurre gli arrivi

I 41 leader hanno infine ribadito l’impegno a proseguire la collaborazione internazionale, anche attraverso il coordinamento con l’Unione europea e il Consiglio d’Europa. E hanno concordato di «mantenere lo slancio verso una riduzione duratura dei numeri». Il dossier non si chiude dunque con la dichiarazione di Dublino: i firmatari torneranno a discuterne in occasione del prossimo vertice della Comunità politica europea, in programma in Svizzera.

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