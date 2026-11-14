Ora i musulmani fanno le vittime e preparano un nuovo bavaglio

Ci vogliono mettere il bavaglio. Domenica verrà costituito il Centro nazionale per il contrasto all’islamofobia (Cnci), perché saremmo noi cristiani il problema, non l’integralismo islamico. «Le parole usate per raccontare i musulmani hanno conseguenze sulle persone. Contrastare l’islamofobia significa difendere i principi costituzionali di uguaglianza, dignità e libertà religiosa, che appartengono a tutte e a tutti», dichiara l’Unione delle comunità islamiche d’Italia (Ucoii).

Ucoii, il nuovo Centro contro l’islamofobia e il rapporto sui media

L’iniziativa del nuovo centro viene formalizzata durante il convegno «Le parole e le persone. Giovani, informazione e islamofobia», oggi e domani all’Hotel Arcimboldi di Milano, ma è evidente che siamo di fronte a un progetto studiato da tempo e nel dettaglio. Ridicola, la motivazione. «Episodi di ostilità, insulti, discriminazioni e campagne d’odio antimusulmano continuano a ripetersi e incidono sulla vita reale delle persone: nel lavoro, nella ricerca di una casa, a scuola, nei luoghi di culto, negli spazi pubblici e online. Riguardano la quotidianità di cittadine e cittadini che chiedono soltanto di essere riconosciuti per ciò che sono», sostiene l’Ucoii.

Strano, a noi sembra che sul territorio nazionale si siano moltiplicate moschee e centri islamici; che nelle scuole e negli spazi pubblici sempre più bambine, ragazze, donne indossino il velo e che negli istituti scolastici si debba tener conto delle festività islamiche così pure della loro alimentazione, al punto che dalle nostre mense sono scomparsi salumi, piatti a base di maiale per accogliere invece cous cous o piatti halal. Forse dovremmo smettere di denunciare maranza che sfasciano e accoltellano, mentre altri giovani «di seconda generazione» si radicalizzano inneggiando alla jihad in moschee che praticano odio?

Integralismo islamico, radicalizzazione e polemiche sull’integrazione

L’Italia accoglie, dà la cittadinanza ma troppi musulmani non vogliono integrarsi perché l’islam europeo a loro non interessa, questa è la realtà che l’Ucoii vuole nascondere. Dai cortei pro Pal alle raccolte fondi di Mohammad Hannoun e degli altri sostenitori del terrorismo palestinese per finanziare Hamas; dai discorsi di odio dell’imam di Torino Mohamed Shahin agli incitamenti al martirio contro i cristiani e contro l’Occidente, dopo l’attentato di Modena, abbiamo decine di esempi di islam che non vuole convivere con noi.

Certo, ci sono bravissimi musulmani che lavorano, che si sono integrati, ma l’onda limacciosa degli estremisti cresce e rischia di trascinarci se non siamo capaci di fermarla, anche denunciando quanto avviene nelle moschee e non viene detto. «È notizia proprio di queste ore che l’imam della moschea di Segrate, confinante attraverso un cancelletto al cimitero, è schedato come terrorista. Ricordo che la confinante moschea di Segrate, regolare e autorizzata, è una delle più grandi e frequentate d’Italia e già a suo tempo denunciai il fatto che l’imam fosse un soggetto particolare che doveva essere attenzionato», ha fatto presente il deputato di Fratelli di Italia, Riccardo De Corato.

L’Ucoii denuncia l’islamofobia e presenta il Rapporto numero zero

Invece, l’Ucoii ribalta la minaccia, afferma di essere «in prima linea nella tutela delle comunità e dei cittadini musulmani». Nell’ultimo anno «ha intensificato la propria azione, anche depositando denunce, querele ed esposti di fronte a episodi di islamofobia».

Saremmo noi, dunque, a costituire un pericolo per i musulmani. Oggi e domani, sarà presentato il «Rapporto numero zero» sul monitoraggio dell’islamofobia», che offre una «ricognizione delle forme di ostilità e discriminazione verso i musulmani in Italia. Esamina esperienze vissute, casi, decisioni giudiziarie e il modo in cui stampa, televisione, radio e social raccontano l’islam e i musulmani».

Anna Maria Cisint: «Perché non sottoscrivono la Carta dei valori?»

Ci manca solo l’ennesimo manuale anti discriminazione da consultare prima di scrivere dello stupro compiuto da un criminale proveniente da un Paese islamico, o di collegamenti con il terrorismo emersi da indagini. Già era inopportuna la lettera inviata pochi giorni fa alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, da parte di 104 organizzazioni che chiedono di respingere gli attacchi alla società civile musulmana, solo perché in Aula era stata invocata la necessità di «combattere l’influenza dell’islam sulla nostra vita quotidiana e sulla nostra società».

Durante il convegno verrà presentata anche «una guida per educatori e imam, da utilizzare nel percorso con i giovani», informa l’Unione delle comunità islamiche. Non c’è da stare allegri, la notizia è tutto meno che tranquillizzante. «Forse, prima di istituire qualsiasi organo di censura, Ucoii & Co. dovrebbero rispondere alle nostre domande: visto che non sottoscrivono l’intesa con lo Stato, perché non sottoscrivono la Carta dei valori e non chiedono l’approvazione della nostra proposta di legge per bloccare gli imam radicali e i finanziamenti provenienti da Paesi integralisti e organizzazioni estremiste? Perché non dicono no a sharia, sottomissione della donna, poligamia, spose bambine e al ripudio? Perché non pubblicano i bilanci?», esclama Anna Maria Cisint, europarlamentare Lega.